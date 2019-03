نامزدهای بفتا بازی ۲۰۱۹ مشخص شدند؛ درخشش خدای جنگ

چیزی به شروع مراسم امسال بفتا باقی نمانده و طبق معمول، فهرست نامزدهای دریافت جوایز به صورت عمومی منتشر شدند. بازی God of War با ده نامزدی در صدر جدول قرار دارد و در ادامه هم Red Dead Redemption 2، Florence و Return of the Obra Dinn با شش نامزدی در رتبه دوم برترین‌ها قرار گرفتند. بازی‌ مستقل Celeste هم توانسته در سه بخش به عنوان نامزد دریافت جوایز قرار گیرد.

برندگان هر قسمت با رای اعضای مراسم بفتا مشخص می‌شوند. در این بین تنها برنده بخش «بهترین بازی موبایل سال» توسط عموم مردم گزینش می‌شود. در این قسمت آثاری مثل کلش‌رویال، فورت‌نایت، پوکیمان‌گو و… به چشم می‌خورد.

آکادمی بفتا هم‌اکنون سال‌هاست که در کنار فیلم‌ها و آثار تلویزیون، مراسم ویژه‌ای برای بازی‌ها به راه می‌اندازد. می‌توان تصور کرد که امسال هم همانند سال‌های قبل شاهد حضور چهره‌های شناخته‌شده صنعت بازی در طول مراسم باشیم.

مراسم بفتا ۲۰۱۹ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ در شهر لندن برگزار می‌شود.

در بخش زیر می‌توانید فهرست کامل نامزدها را ببینید:

دستاورد هنری

Detroit: Become Human

Gris

God of War

Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

دستاورد صوتی و صداگذاری

Battlefield V

Detroit: Become Human

God of War

Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

بهترین بازی

Assassin’s Creed Odyssey

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

بهترین بازی بریتانیایی

۱۱-۱۱: Memories Retold

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

The Room: Old Sins

Overcooked 2

Two Point Hospital

بهترین بازی اول یک استودیو

Beat Saber

Cultist Simulator

Donut County

Florence

Gris

Yoku’s Island Express

بهترین بازی در حال پیشرفت

Destiny 2

Elite Dangerous

Fortnite

Overwatch

Sea of Thieves

Rainbow Six Siege

بهترین بازی خانوادگی

Lego The Incredibles

Nintendo Labo

Overcooked 2

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee

Super Mario Party

Yoku’s Island Express

بهترین بازی فراتر از سرگرمی

۱۱: Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2

My Child Lebensborn

Nintendo Labo

بهترین طراحی بازی

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Into the Breach

Minit

Return of the Obra Dinn

بهترین نوآوری

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

Cultist Simulator

Moss

Nintendo Labo

Return of the Obra Dinn

بهترین بازی موبایل

Alto’s Odyssey

Brawl Stars

Donut County

Florence

Reigns: Game of Thrones

The Room: Old Sins

بهترین بازی چندنفره

A Way Out

Battlefield V

Overcooked 2

Sea of Thieves

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

بهترین موسیقی

Celeste

Far Cry 5

Florence

God of War

Gris

Tetris Effect

بهترین داستان و روایت

Florence

Frostpunk

God of War

Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

بهترین مجموعه جدید

Dead Cells

Florence

Into the Breach

Moss

Return of the Obra Dinn

Subnautica

بهترین بازیگر

Christopher Judge برای کریتوس در God of War

Danielle Bisutti برای فریا در God of War

Jeremy Davies برای بالدر در God of War

Melissanthi Mahut برای کاساندرا در Assassin’s Creed Odyssey

Roger Clark برای آرتور مورگان در Read Dead Redemption 2

Sunny Suljic برای آترئوس در God of War

بهترین بازی موبایل سال

Brawl Stars

Clash Royale

Fortnite

Old School Runescape

Pokemon Go

Roblox

منبع: GameSpot

The post نامزدهای بفتا بازی ۲۰۱۹ مشخص شدند؛ درخشش خدای جنگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala