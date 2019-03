استودیوی هلو گیمز (Hello Games) جدیدترین بسته‌الحاقی بازی No Man’s Sky را با نام Beyond معرفی کرد. این بسته گسترش‌دهنده قرار است در تابستان سال آینده به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار بگیرد.

طبق اطلاعاتی که در وبلاگ رسمی بازی منتشر شده است، سازندگان قصد دارند سه ویژگی بسیار بزرگ را در این به‌روزرسانی جای دهند. با این حال، آن‌ها تصمیم گرفتند تا دو قابلیت جدید اثر را مخفی نگه دارند و در حال حاضر تنها یکی از آن‌ها را به صورت عمومی معرفی کنند. این ویژگی مربوط به بخش آنلاین بازی می‌شوند. استودیو هلو گیمز در این بسته‌الحاقی قسمت چندنفره اثر را اصلاح کرده و شرایطی را فراهم آورده که بازی‌کنندگان می‌توانند به راحتی یکدیگر را ببینند و با هم بازی کنند. آن‌ها در ادامه خاطرنشان کردند که این تغییر بازی را به یک اثر کاملا MMO و آنلاین تبدیل نمی‌کند.

بخش آنلاین No Man’s Sky برای تمامی کاربران رایگان است، پرداخت‌های درون‌‌ برنامه‌ای ندارد و برای تجربه آن هیچ نیازی به اشتراک‌های پلی‌استیشن پلاس یا ایکس‌لایو گلد ندارید.

سال گذشته یک به‌روزرسانی بزرگ با نام Next برای بازی منتشر شد. این آپدیت از همه نظر یک بهبود تمام و کامل به حساب می‌آمد و در کنار رفع بسیاری از مشکلات بازی، محتوای زیادی هم به آن اضافه شد. در ادامه هم به‌روزرسانی The Abyss موج دیگری از محتوا را در اختیار مخاطبان قرار داد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گسترش مکان‌های زیر آب اشاره کرد.

