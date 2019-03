کارنامه گیمفا اگر یک بیست داشته باشه، اون نمره کاربراشه… سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز و همراهان وفادار وبسایت تحلیلی خبری بزرگ گیمفا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و به خوبی و خوشی تعطیلات نوروز ۹۸ رو شروع کرده و حسابی برنامه ریزی کرده باشید تا بهترین بازی ها رو […]

کارنامه گیمفا اگر یک بیست داشته باشه، اون نمره کاربراشه… سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز و همراهان وفادار وبسایت تحلیلی خبری بزرگ گیمفا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و به خوبی و خوشی تعطیلات نوروز ۹۸ رو شروع کرده و حسابی برنامه ریزی کرده باشید تا بهترین بازی ها رو در تعطیلاتتون تجربه کنید و بتونید ساعت ها بازی کنید، چون برای ما گیمرها بهترین تفریح در تعطیلات، بازی کردن هست و دوست داریم تا ساعت ها پای کنسول و رایانه بشینیم و بدون توجه به وقت بازی کنیم و حالشو ببریم، آن هم با این عناوین فوق العاده ای که در چند ماه اخیر منتشر شده اند و با تعداد زیاد خود انتخاب کردن بین آن ها را برایمان سخت می کنند. باید از تک تک روزهای این تعطیلات دوست داشتنی، استفاده کنیم و عناوینی که بیشتر از همه به آن ها علاقه داریم را تجربه نماییم تا این عید نوروز را برای خود خاطره انگیزتر از قبل کنیم و از بازی های محبوبمان لذت ببریم. عید نوروز است و گیمفا بایستی به پاس قدردانی از حمایت و لطف همیشگی شما عزیزان، عیدی هر چند کوچکی را به شما هدیه دهد که این عیدی، مجله بیستم گیمفا ویژه نامه عید نوروز ۱۳۹۸ است که اختصاصا برای انتشار در عید کار شده است و نسبت به مجلات قبلی بسیار ویژه تر و جذاب تر است چرا که در این نسخه برایتان علاوه بر خبرها و نقدها و پیش نمایش های تمام بازی های جدید، کلی هم مقالات ۱۰ برتر و مصاحبه و روزی روزگاری و… تدارک دیده ایم که قطعا برایتان جذاب خواهند بود و مخصوصا با کار گرافیکی فوق العاده زیبا و چشم نواز این مجله، قطعا تمام صفحات آن را نگاهی هر چند کوتاه خواهید انداخت تا در این فصل بهار، دلتان از دیدن تصاویر زیبا و خوش آب و رنگ از بازی های محبوبتان، شاد شود. ما در تیم گیمفا بیشترین تلاش خود را برای آماده کردن هر چه بهتر این مجله برای شما عزیزان به کار بستیم تا فصل زمستان و آغاز بهار را چه از نظر خبری و چه از لحاظ بازی های پرتعدادش پوشش کامل دهیم و نقد و بررسی جدیدترین بازی های دنیا که تنها چند روز است منتشر شده اند را نیز برای شما عزیزان در مجله قرار دهیم.

در مجله بیستم گیمفا مطالب بسیار زیادی را مطالعه خواهید کرد که از آن جمله می توان به نقد و بررسی عناوینی مثل Devil May Cry 5 و Metro Exodus و Resident Evil 2 و همین طور پیش نمایش بازی هایی مثل Mortal Kombat 11 و Days Gone و بسیاری مطالب و مقالات جانبی دیگر از قبیل مصاحبه با سازندگان Cyberpunk 2077 و مقالات ۱۰ برتر مانند “مورد انتظارترین بازی های سال ۱۳۹۸” و بخش جدید روزی روزگاری در مجله گیمفا با مقاله نگاهی به بازی Dark Souls II Scholar of the First Sin اشاره کرد که امیدواریم موجبات خرسندی شما عزیزان را فراهم آورد. مجله بیستم گیمفا که هشتمین شماره از سری جدید آن و ویژه نامه عید نوروز ۱۳۹۸ محسوب می شود را می توانید در همین پست از وبسایت گیمفا دانلود نمایید. امیدوار هستم که این عیدی بسیار کوچک و ناچیز را از ما پذیرا باشید، زیرا که تمام مجموعه گیمفا اعم از تیم تحریریه و خبری و طراحی تلاش خود را کرده اند تا یک مجله شایسته نوروز و ویژه را برای شما تهیه نمایند و امید است که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. در انتها یک بار دیگر عید نوروز باستانی و فرا رسیدن فصل بهار سال ۱۳۹۸ را خدمت شما عزیزان تبریک عرض نموده و آرزو دارم که سال جاری یکی از بهترین سال ها و پر از موفقیت و سلامتی برای شما عزیزان و خانواده محترمتان باشد. در ادامه مطلب توجه شما را به مجله بیستم گیمفا جلب می کنیم.

کاور رسمی شماره بیستم مجله گیمفا دیجیتال:

مدیر مسئول: کسری نراقی

سردبیر: سعید آقابابایی

طراح و صفحه آرایی: فرزین سلیمی

اعضای تحریریه مجله: سعید آقابابایی، محمد آریا مقدم، مهرداد میرشاهی، امیرمهدی نامجو، مهدی رضایی، آریا مقدم، مصطفی زاهدی، آرین مرادی

برخی از مطالبی که در این شماره می خوانید:

نقد و بررسی ها:

Devil May Cry 5

Metro Exodus

Resident Evil 2

Far Cry New Dawn

Darksiders III

Ace Combat 7: Skies Unknown

و …

روزی روزگاری:

نگاهی به بازی Dark Souls II Scholar of the First Sin

پیش نمایش ها:

Mortal Kombat 11

Days Gone

Rage 2

و …

مقالات:

مورد انتظارترین بازی های سال ۱۳۹۸

ده بازی برتر موبایل در سال ۱۳۹۷

مصاحبه:

مصاحبه با سازندگان Cyberpunk 2077

برخی صفحاتی که در مجله خواهید دید

( به علت حجم بالای تصاویر، در جهت بارگزاری سریع تر از کیفیت تصاویر کاسته شده است )

