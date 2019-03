تاریخ انتشار اپیزودهای بعدی عنوان Life Is Strange 2 مشخص شد

به تازگی استودیوی دونت‌ناد (Dontnod) تاریخ انتشار اپیزودهای سوم، چهارم و پنجم بازی Life Is Strange 2 را مشخص کرده است. چندی پیش بود که با وجود نارضایتی کاربران، اپیزود دوم عنوان Life Is Strange 2 منتشر شد و در دسترس دارندگان نسخه‌ی اصلی بازی قرار گرفت. حال با گذشت زمان، استودیوی دونت‌ناد تاریخ انتشار […]

به تازگی استودیوی دونت‌ناد (Dontnod) تاریخ انتشار اپیزودهای سوم، چهارم و پنجم بازی Life Is Strange 2 را مشخص کرده است.

چندی پیش بود که با وجود نارضایتی کاربران، اپیزود دوم عنوان Life Is Strange 2 منتشر شد و در دسترس دارندگان نسخه‌ی اصلی بازی قرار گرفت. حال با گذشت زمان، استودیوی دونت‌ناد تاریخ انتشار اپیزودهای بعدی آن را نیز مشخص کرده است.

اپیزود سوم عنوان Life Is Strange 2 تحت عنوان “Wasteland” در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۹ مه ۲۰۱۹) منتشر خواهد شد. اپیزودهای چهارم و پنجم نیز در تاریخ‌های ۳۱ مرداد و ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به دست کاربران خواهند رسید. به نظر می‌رسد که استودیوی سازنده قصد دارد تا فاصله‌ی ۴ ماهه‌ای را بین انتشار اپیزودهای جدید این عنوان قرار دهد و کاربران نیز می‌توانند مطمئن باشند که هر ۴ ماه یک‌بار، قادر به تجربه‌ی یک اپیزود جدید خواهند بود. اما این فاصله همچون فاصله‌ی تاریخ انتشار اپیزودهای عنوان پیشین این سری یعنی Life Is Strange نیست چرا که اپیزودهای بازی قبلی همگی در طول یک سال به دست کاربران رسیدند اما حال اپیزودهای Life Is Strange 2 به زمانی بیش از یک سال نیاز دارند تا به دست کاربران برسند که می‌توان گفت یک چرخه‌ی زمانی بیش از حد طولانی است.

در حال حاضر اپیزودهای اول و دوم عنوان Life Is Strange 2 برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس هستند. اگر از علاقه‌مندان به این بازی هستید پیشنهاد می‌شود نقد و بررسی آن را از اینجا مطالعه نمایید. در ادامه نیز می‌توانید تصویری را که مربوط به تاریخ انتشار اپیزودهای بعدی این عنوان هست را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa