حدودا 15 سال پس از عرضه عنوان کلاسيک Vampire: The Masquerade – Bloodlines بر روي پلتفرم PC، سرانجام لحظاتي قبل دنباله اين بازي توسط Paradox Interactive تاييد شد. عنوان اين دنباله Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 است و در سال 2020 علاوه بر PC، بر روي کنسول‌ها نيز عرضه خواهد شد. وظیفه توسعه اين عنوان به سازنده بازی Blacklight Retribution يعني استوديو Hardsuit Labs محول شده است.



Paradox و Hardsuit Labs مدتی است که به همکاري با يکديگر در ساخت يک بازي جديد اشاره مي‌کنند و چه چيزي بهتر از اينکه مي‌بينيم آنها در حال کار بر روي دنباله چنين عنوان محبوب و دوست داشتني‌اي هستند. Paradox Interactive در سال 2015 استوديو White Wolf [صاحب امتيار بازي Vampire: The Masquerade] را خريداري کرد اما از آن زمان تاکنون با دارايي‌هاي اين استوديو کار خاصي انجام نداده است. مدير سابق Paradox آقاي فردريک وستر سال گذشته در مورد وضعیت عناوين تحت اختیار White Wolf اعلام کرد که "چند پروژه مرحله آزمايشي را پشت سر گذاشته‌اند"، اکنون مي‌توان نتيجه گرفت که Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 يکي از اين پروژه‌ها بوده است.

در حالي که موسسين Troika Games (استوديو سازنده Vampire: The Masquerade – Bloodlines) آقايان لئونارد بويرسکي و تيم کين اکنون درگير توسعه The Outer Worlds هستند اما طراح ارشد روايت اين بازي آقاي براون ميتسدا بازگشته تا بر روي Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 کار کند. به لطف حضور اين مهره تاثير گذار، مي‌توان به کيفيت روايت داستاني عنوان جديد اطمينان داشت. براون ميتسدا در اين رابطه گفت "هدف ما انتقال حال و هواي خاصي است که Bloodlines را منحصر به فرد کرد - حال و هوايي تاريک و سنگين همراه با چاشني طنر - و فکر مي‌کنم کاري که با Bloodlines انجام مي‌دهيم مورد پسند طرفداران عنوان اصلي قرار گيرد."

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در سياتل جريان خواهد داشت. شخصیت اصلی داستان، انسانی با قدرت‌های خون آشامی جدید و نسبتا ضعیف است. این شخصیت یکی از خون‌های بسیاری است در جریان یک قیام خون آشامی، متولد شده است. داستان از این قرار است که گروهی از خون آشام‌های خشمگین جمعیت زیادی از انسان‌ها را در مکانی عمومی به خون آشام تبدیل می‌کنند و با این عمل قانون Masquerade را شکسته و جنگی تمام عیار میان جناح‌های مختلف خون آشام‌ها در شهر جرقه زده می‌شود.

Masquerade بعنوان اولین و مهم‌ترین قانون زندگی خون آشام‌ها، بر فاش نشدن قدرت‌ها، توانایی‌ها و عادت‌های آنها در مقابل انسان‌ها تاکید می‌کند. شکستن Masquerade توجه خون آشام‌های رقیب و رهبران فرقه‌ها را جلب می‌کند و باعث می‌شود که آنها همه تلاش خود را بکنند تا سر از تن شما جدا کنند.





اما در بخش گیم پلی، Hardsuit Labs و Paradox Interactive وعده مبارزات تن به تن سرعتی و طراحی شهری را داده‌اند که به بازیکنان اجازه می‌دهد آزادانه در خیابان‌هایش به گشت و گذار پرداخته و نیاز خود به خون را برطرف کنند. نمای دید بازی نیز همانطور که در تریلر معرفی نشان داده شده، اول شخص است و شهر بازی نیز به مناطق مختلفی تقسیم شده و بازیکن می‌تواند به صورت غیر خطی و بسته به پیشرفت روند داستان وارد هر کدام از این مناطق شود.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 در ربع اول 2020 بر روی PC ،PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

در ادامه شاهد اولین تصاویر و نمایش معرفی این عنوان هیجان‌انگیز باشید.

