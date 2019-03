Sekiro: Shadows Die Twice عنوانی در سبک اکشن/ادونچر می‌باشد که توسط استودیوی From Software توسعه یافته و کمپانی Activision وظیفه‌ی انتشار آن در دنیا را بر عهده داشت. این عنوان، بازیکن را به دنیای تاریک و وحشیِ ژاپن در قرن چهاردهم می‌برد. استودیوی From Software برای ساخت عناوین هاردکور مشهور می‌باشد و در نسل هشتم، عناوین درخشانی مانند Bloodborne و Dark Souls 3 را منتشر کرده است. کارگردانی این اثر بر عهده‌ی "هیدتاکا میازاکی" می‌باشد که ساخت 2 نسخه از فرنچایز Dark Souls و عنوان انحصاری Blodborne را در کارنامه دارد. Sekiro: Shadows Die Twice دارای استایل هنری و گیم‌پلی متفاوتی نسبت به Soulsborne می‌باشد و طی چند روز گذشته، نقدها و نمرات بازی منتشر شدند که نوید یک تجربه‌ی عالی دیگر را از سوی From Software می‌دهند. می‌خواهیم به بعد فنی ماجرا بپردازیم، یعنی حال که بازی در دسترس قرار گرفته است، کدام کنسول عملکرد بهتری را در اجرای Sekiro: Shadows Die Twice از خود نشان می‌دهد؟ برای فهمیدن پاسخ، با پردیس‌گیم همراه باشید.

وبسایت Digital Foundry که بخاطر مقایسه‌ی عملکرد فنی بازی‌ها(گرافیک، نرخ فریم و...) بر روی پلتفرم‌های مختلف شناخته‌ می‌شود، با انتشار ویدئویی به مقایسه‌ی عملکرد Sekiro: Shadows Die Twice بر روی PS4، Xbox One، PS4 Pro و Xbox One X پرداخته است. نیازی به گفتن نیست که وقتی صحبت از بررسیِ بعد فنی (و نه هنری) عناوین Fromsoftware می‌شود، به اندازه‌ی دیگر جنبه‌های این عناوین، درخشان نیست. بازی‌هایی مانند Dark Souls 3 و Bloodborne بسیار زیبا بوده و گرافیک هنریِ آن‌ها بسیار چشم‌نواز می‌باشد، اما عملکرد فنیِ آن‌ها بر روی کنسول‌ها در حد انتظار ظاهر نمی‌شوند؛ خصوصا زمان بارگذاری آن‌ها قبل از انتشار آپدیت‌ها. حال به سراغ Sekiro می‌رویم، قبل از ادامه هم باید اشاره کرد ویدئویی که در زیر برای تماشا و دانلود قرار گرفته است، از 2 ساعت ابتدایی بوده و بیشتر شامل مواردی است که پیش از این در ویدئوهای گیم‌پلی بازی قبل از انتشار، در دسترس قرار گرفته بودند و نیازی نیست که نگران مسئله‌ی اسپویل باشید. در هسته، Sekiro شبیه به جانشینی برای فرنچایز Dark Souls به نظر می رسد؛ به عنوان مثال، بانفایرها و Estus Flaskها (البته به شکلی متقاوت) در بازی حضور دارند. اما سرعتِ بالای گیم‌پلی، تمرکز بر روی دفع حمله و نیاز به واکنش سریع، بازیکن را به یاد Ninja Gaiden بر روی Xbox Original می‌اندازد. همچنین، سیستم مخفی‌کاری و استفاده از طناب، یادآور فرنچایز Tenchu می‌باشد. Skillهای موجود در Sekiro به بازیکنان اجازه می‌دهند تا روشی که دوست دارند را برای مبارزه در پیش بگیرند. حال، شما می‌توانید از طریق مخفی‌کاری، دشمنان را از بین ببرید و در مبارزه با باس‌های سرسخت بازی نیز می‌توان در ابتدا پنهان شده، و سپس با یک حمله‌ی مخفیانه، آن‌ها را غافلگیر کرد. Sekiro از ساخته‌های قبلی Fromsoftware سریعتر است، پر زرق و برق‌تر به نظر می‌رسد و بسیاری از جلوه‌های بازی نسبت به این عناوین، تغییر و بهبود داده شده‌اند. این بهبودها بیشتر در کیفیت تصویر (Image Quality) قابل مشاهده است؛ خطای تصویری پر‌رنگ Bloodborne کنار گذاشته شده و ویژگی Anti Aliasing اصلاح شده است. در هر 4 پلتفرم، کیفیت تصویری شفاف و صیقل‌خورده فراهم می‌شود، جزئیات دور به خوبی تفکیک شده و همه‌چیز، پابدار جلوه می‌کند.

خب، چه خبر از رزولوشن؟ Sekiro اولین پروژه‌ی Fromsoftware می‌باشد که رزولوشن بالاتری را بر روی کنسول‌های میان نسلی، هدف گرفته است. هر 2 کنسول PS4 Pro و Xbox One X دقت تصویر 1800p (به طور دقیق‌تر 3200x1800) را ارائه می‌دهند؛ با نشانه‌هایی که خبر از به کارگیری تکنیک Image Reconstruction در PS4 Pro برای رسیدن به این رزولوشن، می‌دهند. اما هر روش دیگری هم که Fromsoftware به کار گرفته است، کاملا نتیجه‌ی مطلوبی در بر داشته است و تشخیص یک نسخه از نسخه‌ی دیگر مشکل می‌باشد، حتی زمانی که بروی اسکرین‌شات‌های گرفته شده از بازی بر روی این 2 کنسول، زوم کرده و با دقت نگاه کنیم. فقط در حد کمی، Xbox One X سایه‌های واضح‌تر و تقویت در وضوح کلی را نشان می‌دهد.

Sekiro: Shadows Die Twice همانند Bloodborne و Dark Souls 3، رزولوشن 1080p را برای دارندگان PS4 در نظر گرفته است؛ البته همراه با Anta Aliasing بهبود یافته و کیفیت تصویر(Image Quality) بهتر. Xbox One نیز بازی را با دقت تصویر 900p اجرا می‌کند، هر چند که Anti Aliasing عالی یاعث شده است تا رزولوشن پایین آن خیلی به چشم نیاید. در کل Sekiro Shadoes Die Twice بر روی هیج کدام از 4 کنسول، مشکل Image Quality نداشته و عالی به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم این 4 کنسول را رتبه‌بندی کنیم، مطابق انتظار، Xbox One X در صدر قرار می‌گیرد و بعد از آن با فاصله‌ی کمی، PS4 Pro جای دارد. بین کنسول‌های پایه نیز، PS4 بالاتر از Xbox One قرار می‌گیرد. همچنین، نشانه‌ای از به کار گیری رزولوشن پویا (Dynamic Resolution) بر روی هیچ کدام از ورژن‌ها دیده نمی‌شود. اما دیگر تفاوت‌های بصری بین کنسول‌ها در چیست؟ خب، این تفاوت‌ها بیشتر در کیفیت سایه‌ها(Shadow Quality) و سطح جزئیات از راه دور (distant detail)، مشاهده می‌شود. در این زمینه، Xbox One X در جایگاه نخست قرار می‌گیرد و این کنسول، سایه‌های واضح‌تر و صاف‌تری را نسبت به PRO ارائه می‌دهد. بر روی PS4 نیز، سایه‌ها، کیفیت بهتری نسبت به Xbox One S دارند. یک خبر خوب، همه‌ی کنسول‌ها به جز Xbox One از ویژگی (HDR (High Dynamic Range پشتیبانی می‌کنند. در مجموع، فارغ از پلتفرم شما، Sekiro بر روی آن بسیار عالی به نظر می‌رسد. موارد مختلف از جمله دیوارهای سنگی، جنگل‌های قدیمی، جزئیات پرتگاه‌ها و چاله‌های گلی نسبت به قبل بهبود یافته‌اند. همه چیز عالی به نظر رسیده، اصلاح شده‌اند و واقع‌گرایانه‌تر جلوه می‌کنند. اشیای قابل تخریب زیادی مانند گذشته در همه‌جای نقشه پراکنده شد‌اند که با ترکیب ویژگی Motion Blur زیبا به نظر می‌رسد. جزئیات کوچکی مانند رد پایی که کرکرترهای مختلف بر روی گل‌ها به جای می‌گذارند، به خوبی پردازش شده‌اند. البته، یکی از مواردی که بر روی هر 4 پلتفرم کمی توی ذوق می‌زند، کاهش کیفیت سایه‌ها در صورت دور شدن از آن‌هاست. انیمیشن‌های بازی نیز بسیار عالی کار شده‌ و حرکات شمشیرها و تمام‌کننده‌ها به خوبی رندر می‌شوند. اعضای Fromsoftware به خوبی بر روی انیمیشن‌های کشتن کار کرده‌اند و Sekiro نیز در این زمینه، بسیار راضی‌کننده و احتملا، بهترین پروژه‌ی آن‌ها باشد. در کل، وقتی که حتی به تصاویر بازی نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که میازاکی و تیمش، در زمینه‌ی بصری بسیار موفق ظاهر شده‌اند و بازی بسیار زیباست.

اما به سراغ مبحثی می‌رویم که بازی‌های Fromsoftware همیشه از آن رنج برده‌اند؛ نرخ فریم. قبل از اینکه درباره‌ی Sekiro صحبت کنیم، باید یادآور شد که فریم ریت بازیِ قبلی سازنده یعنی Dark Souls 3 در زمان انتشار بر روی 30 فریم بر ثانیه قفل شده بود و افت فریم آن بر روی کنسول‌های پایه به شدت بازیکنان را آزار می‌داد. در نهایت، Dark Souls 3 یک پچ بر روی PS4 Pro و Xbox One X دریافت کرد، اما باز هم فریم ریت بازی از رسیدن به 60 فریم بر ثانیه باز ماند. حال به بازیِ مورد نظر خودمان یعنی Sekiro باز گردیم و بحث را با کنسول‌های میان‌نسلی شروع می‌کنیم. PS4 Pro و Xbox One X بازی را با فریم ریت آزاد اجرا می‌کنند، همانند پچی که برای Dark Souls 3 منتشر شده بود. متاسفانه بر خلاف خبری که برخی منابع از اجرای Sekiro با فریم ریت 60 فریم بر ثانیه منتشر کرده بودند، از این نرخ فریم بالا بر روی کنسول‌ها خبری نیست. فریم ریت بازی بر روی کنسول‌های میان نسلی، بسیار نا‌پایدار بوده و بسته به صحنه، بین عددی بیشتر از 30 و عددی بیشتر از 40 جا به جا می‌شود. اما وقتی که فریم ریت PS4 Pro و Xbox One X را مقایسه می‌کنید، ماشین قدرتمند Sony میانگین نرخ فریم بالاتری را ارائه می‌دهد؛ هر چند که فریم ریت بازی بر روی هیچکدام حتی نزدیک به 60 فریم بر ثانیه نمی‌شود، اما برتری PS4 Pro کاملا قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد که دلیا این امر، استفاده از تکنیک Image Reconstruction و کمتر بودن جزئیاتِ PRO نسبت به Xbox One X باشد. در مجموع، هیچکدام از این 2 پلتفرم قدرتمند در زمینه‌ی نرخ فریم، عملکرد مناسبی ندارند. اما یک مسئله وجود دارد و آن هم پشتیبانی کنسول‌های Xbox One از نمایشگرهای 120 هرتز می‌باشد که Sekiro از آن بهره‌ی زیادی می‌برد. در واقع اگر نمایشگر 120 هرتز دارید، این یکی از مواردی می‌باشد که ورژن Xbox One X را بالاتر از PS4 Pro قرار می‌دهد. دلیل آن هم ساده می‌باشد، در یک بازیِ در حال اجرای قفل نشده که ویژگی v-sync فعال شده است، فریم‌های جدید در فواصل 16.7 میلی ثانیه و 33.33 میلی ثانیه ارائه می‌شوند. این یک فاصله‌ی قابل ملاحظه است و افکت stuttering را تاسف‌بار جلوه می‌دهد. هر چند، وقتی که به یک نمایشگر 120 هرتز متصل می‌شوید، فریم‌های جدید در 16.7 میلی ثانیه، 33.3 میلی ثانیه و مقدار میانی 25 میلی ثانیه به لطف دو برابر کردن نرخ تازه‌سازی، ارائه می‌شوند. اساسا، Digital Foundry پیشنهاد می‌دهد تا بازی را بر روی کنسول‌ها در بهترین حالت تجربه کنید؛ بر روی نمایشگاه‌های 60 هرتز، PS4 Pro تجربه‌ی روان‌تری را به دلیل میانگین نرخ فریم بهتر ارائه می‌دهد، اما اگر از نمایشگر 120 هرتز استفاده می‌کنید، کنسول‌های Xbox One تجربه‌ی بصری برتری را با وجود نرخ فریم پایین‌تر، به طرفداران هدیه می‌دهند.

اما اوضاع نرخ فریم بر روی کنسول‌های پایه چگونه است؟ خب، به صورت کوتاه می‌توان گفت که بدون تغییر نسبت به گذشته. مدت زمان زیادی است که جامعه‌ی کاربری از نرخ فریم ضعیف عناوین Fromsoftware بر روی کنسول‌ها گلایه می‌کنند و ظاهرا، Sekiro نیز این مشکل را همراه خود دارد. عملکرد بازی در این زمینه، شبیه به Dark Souls 3 و Bloodborne می‌باشد. نرخ فریم بر روی کنسول‌های پایه محدود به 30 فریم بر ثانیه می‌باشد، اما نه به صورت روان. پرش فریم ریت بین 16.7، 30 و 50 میلی ثانیه، تغییر و لرزش زیادی را در نرخ فریم، هنگام تجربه‌ی Sekiro بر روی PS4 و Xbox One ایجاد می‌کند. بنابراین، چیز زیادی تغییر نکرده است و بازی آنطور که باید، عمل نمی‌کند و نتیجه‌ی آن، نرخ فریم بدون تغییر و ناپایدار می‌باشد. اما خب اگر با Soulsborne مشکلی نداشتید، فکر نمی‌کنم با Sekiro هم در زمینه‌ی روان بودن به مشکل بر بخورید؛ در واقع بازی نسبت به این عناوین نه بهتر است و نه بدتر.

قلمرویی که Sekiro در آن بسیار قدرتمند ظاهر می‌شود، زمان بارگذاری یا همان Loading است. شما در این بازی به دفعات کشته خواهید شد و زمان بارگذاری کوتاه، باعث می‌شود تا کمتر اعصابتان خورد شود! بر خلاف Bloodborne در زمان انتشار، Sekiro بسیار سریعتر بارگذاری می‌شود. البته نه آنقدر سریع، اما در حدی که تبدیل به یک مشکل نشود و یا در هنگام آن، شروع به فکر کردن درباره‌ی چیزهای دیگر کنید! هر 4 پلتفرم، زمان بارگذاری کوتاهی دارند که خبر بسیاری خوبی است!

در کل باید گفت که به غیر از موضوع نرخ فریم، بقیه‌ی جنبه‌ها از گرافیک هنری تا سایه‌ها، همگی در Sekiro Shadows Die Twice نسبت به Soulsborne بهبود پیدا کرده‌اند. متای این عنوان هم‌اکنون از 15 نقد، 89 می‌باشد که همگی مثبت هستند. شما می‌توانید 16 دقیقه‌ی ابتدایی بازی را از اینجا تماشا کنید. Sekiro Shadows Die Twice هم‌اکنون بر روی PC،PS4 و Xbox One در دسترس می‌باشد.

منبع متن: pardisgame