مشخصات سیستم موردنیاز بازی Detroit: Become Human مشخص شد

در جریان مراسم GDC 2019 استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) اعلام کرد که بازی‌های Heavy Rain، Detroit: Become Human و Beyond: Two Souls برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهند شد. این استودیو همچنین اعلام کرد که این سه بازی به مدت یک سال در انحصار فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) خواهند بود که با […]

در جریان مراسم GDC 2019 استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) اعلام کرد که بازی‌های Heavy Rain، Detroit: Become Human و Beyond: Two Souls برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهند شد.

این استودیو همچنین اعلام کرد که این سه بازی به مدت یک سال در انحصار فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) خواهند بود که با توجه به روی آوردن برخی سازندگان و ناشران بازی‌های ویدیویی به این پلتفرم دیجیتال، این تصمیم کوانتیک دریم امر عجیبی نیست. عناوینی همچون Metro Exodus، The Division 2 و بازی‌های دیگر که می‌توانید از اینجا فهرست آن‌ها را مشاهده کنید، به لیست انحصاری‌های این فروشگاه پیوسته‌اند. پس از انتشار این خبر، جزئیاتی از مشخصات حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی Detroit: Become Human منتشر شد که به شرح زیر است:

حداقل سیستم مورد نیاز

سیستم عامل: ویندوز هفت ۶۴ بیت

ویندوز هفت ۶۴ بیت پردازنده: intel® Core™ i5-2400S, 3.4GHz

intel® Core™ i5-2400S, 3.4GHz حافظه‌ی RAM: چهار گیگابایت

چهار گیگابایت کارت گرافیک: انویدیا GTX 660

انویدیا GTX 660 Graphics API: Vulkan

(Vulkan یک رابط برنامه‌ی کاربردی است که ساخت بازی برای پلتفرم‌های جداگانه را آسان‌تر می‌کند و قرار است جایگزین OpenGL و OpenGL ES شود.)

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: ویندوز ده ۶۴ بیت

ویندوز ده ۶۴ بیت پردازنده: intel® Core™ I7-2700K, 3.9GHz

intel® Core™ I7-2700K, 3.9GHz حافظه‌ی RAM: دوازده گیگابایت

دوازده گیگابایت کارت گرافیک: انویدیا GTX 1080

انویدیا GTX 1080 Graphics API: Vulkan

بازی Detroit: Become Human در سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa