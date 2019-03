کنفرانس بتسدا در E3 2019 سر جایش است

برخلاف شرکت‌های بزرگی مثل سونی و الکترونیک آرتز، کمپانی بتسدا در خبری اعلام کرد که امسال در مراسم E3 2019 شرکت می‌کند. کنفرانس این شرکت در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ برگزار می‌شود و طبق معمول می‌توانید آن را به صورت زنده تماشا کنید.

بتسدا این خبر را در صفحه توییتر خود با هشتگ #BE3 اعلام کرد. همچنین آن‌ها اعلام کردند که امسال افراد بیش‌تری را به مراسم دعوت خواهند کرد. علاوه بر این، تاکنون تنها حضور بازی Doom Eternal به صورت رسمی تایید شده است. با این حالدر تیزر به نمایش درآمده سایر ساخته‌های بتسدا هم به چشم می‌خورند. سال گذشته این شرکت در کنفرانس خود از بازی‌های Starfield و The Elder Scrolls 6 رونمایی کرد. پیش‌بینی می‌شود که در کنفرانس پیش‌رو نمایش‌های بیش‌تری از این دو اثر ببینیم.

پنج سال پیش بود که بتسدا اولین کنفرانس خود را در رویداد E3 برگزار کرد. از این رو تصور می‌کردیم که امسال هم حضور پررنگی داشته باشند. با این حال با توجه به اتفاقات اخیر، این حرکت بتسدا را می‌توان «خلاف جهت صنعت بازی شنا کردن» تلقی نمود. نینتندو به جای کنفرانس، سراغ برنامه‌های زنده رفته و اخبار خود را در قالب برنامه «نینتندو دایرکت» اعلام می‌کند. سونی هم تایید کرد که امسال کلا در E3 حضور ندارد. علاوه بر این، اخیرا در خبری گفتیم که الکترونیک آرتز همچنان در مراسم غایب است و این‌بار به جای کنفرانس مطبوعاتی، یک برنامه زنده برگزار خواهد کرد.

با این حساب حالا تنها بتسدا، یوبی‌سافت و مایکروسافت باقی مانده‌اند که به سبک و روش معمول کنفرانس‌های خود را اجرا می‌کنند. مایکروسافت قبلا اعلام کرده بود که می‌خواهند حضور قدرتمندی در رویداد امسال داشته باشند و اطلاعات زیادی را از برنامه‌های آینده خود منتشر کنند.

