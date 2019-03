به نظر می‌رسد افتخارات God of War تمامی ندارد؛ این اثر توانسته برای چندمین جایزه بهترین بازی سال را به دست بیاورد. یکی دو روز قبل مراسم GDC 2019 برگزار شد و انحصاری سونی توانست این‌بار از سوی بازی‌سازان به عنوان بازی سال شناخته شود. اگر اخبار را دنبال کرده باشید حتما می‌دانید که خدای جنگ در مراسم «گیم اواردز» و «دایس اواردز» هم توانسته بود به این جایزه دست پیدا کند.

بازی Red Dead Redemption 2 هم توانست در قسمت بهترین تکنولوژی برنده شود.

در این بین بازی Red Dead Redemption 2 هم توانست در قسمت بهترین تکنولوژی برنده شود. علاوه بر این، آثار مستقل حسابی تحویل گرفته شدند و توانستند جوایز متعددی را به خانه ببرند. در میان برندگان اسامی Celeste، Gris، Florence و… به چشم می‌خورد.

در ادامه مراسم هم جایزه یک عمر دستاورد به امی هنیگ رسید. او کار خود را از دوره کنسول‌های آتاری آغاز کرد و سپس با ساخت مجموعه Uncharted به شهرت رسید.

در زیر می‌توانید فهرست کامل برندگان GDC 2019 را ببینید:

بهترین صدا

بازی Celeste

بهترین بازی اول

استودیو Mountains برای بازی Florence

بهترین طراحی

Into the Breach

بهترین بازی موبایل

بازی Florence

جایزه خلاقیت و نوآوری

Nintendo Labo

بهترین داستان و روایت

Return of the Obra Dinn

بهترین تکنولوژی

Red Dead Redemption 2

بهترین طراحی هنری

Gris

بهترین بازی واقعیت مجازی/واقعیت افزوده

Beat Saber

جایزه مخاطبان

Beat Saber

بهترین بازی سال

God of War

جایزه پیشگام

ریکو کوداما

چهره تاثیرگذار صنعت بازی

امی هنیگ

منبع: GameSpot

The post God of War بهترین بازی سال از دیدگاه بازی‌سازان نام گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala