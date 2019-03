در اینکه Fortnite در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های دنیاست هیچ شکی وجود ندارد و همگی این را به عنوان یک واقعیت قبول داریم. به همین دلیل خیلی از افراد مشتاقانه اخبار بازی را دنبال می‌کنند و موفقیت‌های آن را دائما زیرنظر دارند. اگر شما هم از این دسته هستید، باید بگوییم که شرکت اپیک گیمز (سازنده اثر) به‌تازگی آمار رشد و پیشرفت بازی را در چند مدت اخیر را به اشتراک گذاشته است. این کمپانی در رویداد GDC 2019 اعلام کرد که تاکنون بازی ۲۵۰ میلیون کاربر ثبت شده دارد. فورت‌نایت در ماه دسامبر سال گذشته ۲۰۰ میلیون بازی‌کننده داشت.

خیلی‌ها تصور می‌کردند با آمدن Apex Legends دیگر کار فورت‌نایت به سر آمده.

با این همه، آمار افرادی که فورت‌نایت را به صورت مرتب بازی می‌کنند، متفاوت است. اپیک گفت که بازی توانسته به رکورد ۱۰.۸ میلیون بازی‌کننده همزمان دست پیدا کند. اگر به یاد داشته باشید در ماه ژانویه کنسرت بزرگ مارشملو در بازی برگزار شد. در آن زمان، ۱۰.۷ میلیون نفر به صورت همزمان آنلاین بودند. با توجه به این موضوع، می‌توان رشد و پیشرفت فورت‌نایت را تایید کرد.

خیلی‌ها تصور می‌کردند با آمدن Apex Legends دیگر کار فورت‌نایت به سر آمده و بازار بتل‌رویال‌ها از کنترل اپیک خارج شده. اما همان‌طور که گفتیم، موفقیت‌های الکترونیک آرتز و بازی‌اش تاثیر چندانی روی عملکرد فورت‌نایت نداشته‌اند.

اپیک گیمز همچنان به صورت مرتب برای بازی به‌روزرسانی‌های مختلف منتشر می‌کند. آپدیت نسخه ۸.۱۱ که اخیرا در اختیار کاربران قرار گرفته، یک اسلحه جدید، یک حالت موقتی جدید و… را به آن اضافه می‌کند.

با اینکه فورت‌نایت در سال‌های اخیر به عنوان محبوب‌ترین بازی شناخته می‌شود، اما همچنان نتوانسته به رکورد ماینکرفت دست پیدا کند. با توجه به آخرین اخبار منتشر شده از سوی مایکروسافت، بازی ماینکرفت حدود ۹۱ میلیون بازی‌کننده ماهیانه دارد که مشخصا از ۷۸.۳ میلیون نفر فورت‌نایت بیش‌تر است. به هر روی مدتی از اعلام این آمار و ارقام می‌گذرد و ممکن است در این زمان خیلی چیزها تغییر کرده باشد.

منبع: GameSpot

