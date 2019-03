پلتفرم بازی گوگل رسما معرفی شد؛ با استیدیا آشنا شوید

بعد از ماه‌ها شایعه، پیش‌بینی، حدس و گمان و… بالاخره شرکت گوگل رسما وارد صنعت بازی شد. این شرکت در مراسم GDC 2019 از پلتفرم استریم مخصوص بازی خود با نام «استیدیا» (Stadia) پرده برداشت. با اینکه انتظار یک کنسول را می‌کشیدیم، ولی گوگل ترجیح داد به جای اینکه سراغ کنسول‌های معمول برود، یک سرویس ابری راه بیندازد و به افراد اجازه دهد روی هر دستگاهی که می‌خواهند، بازی‌های موردعلاقه‌شان را تجربه کنند. در طول مراسم، گوگل از قابلیت‌های پلتفرم خود گفت و کنترلر مخصوص به آن را نمایش داد. همچنین اعلام شد که استودیوهایی مخصوص به این پلتفرم راه‌اندازی شده‌اند.

همایش با صحبت‌های سوندار پیچای، مدیرعامل اجرایی گوگل، آغاز شد. او از تجربه گوگل با سرویس‌های استریم مخصوص بازی در این سال‌های اخیر گفت و توضیح داد که هدف آن‌ها این است که امکانی فراهم کنند تا بتوانید هر زمانی که بخواهید، روی هر دستگاهی بازی‌های خود را به راحتی و بدون هیچ زحمتی تجربه کنید. در همین حال نام استیدیا رسما اعلام شد و فیل هریسون (نایب رئیس گوگل) مراسم را ادامه داد. گفتنی است که فیل هریسون پیش‌تر به عنوان مدیر برندهای پلی‌استیشن و ایکس‌باکس فعالیت می‌کرد.

با اینکه همایش گوگل مشخصا برای نشان دادن استیدیا به عموم مردم بود، ولی آن‌ها در بخشی از صحبت‌های خود هم به سازندگان اشاره کردند و گفتند که به عنوان یک سازنده، شما مجبور بودید به علت محدودیت سخت‌افزاری جاه‌طلبی و خلاقیت خود را کم‌تر کنید. اما حالا با استیدیا محدودیتی وجود ندارد و می‌توان به حد تصورات خود دست پیدا کنید.

در حال حاضر نمی‌دانیم استیدیا در چه تاریخی روانه بازار می‌شود و بازی‌های آن چه قیمتی خواهند داشت. با این حال، در ادامه مطلب سعی شده تمامی جزئیات تایید شده را در اختیارتان بگذاریم.

آیا استیدیا واقعا قابل استفاده است؟

شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که داشته باشید این است که آیا کلا می‌توان از استیدیا استفاده کرد یا باید برای تجربه آن شرایط خاصی را مهیا نمود. در مراسم GDC 2019 تعدادی از سایت‌ها توانستند برای اولین از این سرویس استفاده کنند. با این حال، هنوز نمی‌توان چیزی را به صورت قطعی اعلام کرد. مشخصا در زمان انتشار تجربه هر فرد بر اساس کیفیت اینترنت متفاوت خواهد بود. وب‌سایت گیم‌اسپات در گزارش خود نوشته بود که هنگام تجربه سرویس در برخی صحنه‌ها با لگ و تاخیر مواجه شده. با این همه، نتیجه کار امیدوارکننده بوده است.

گوگل درباره این موضوع اظهار داشت که تاخیرها مشکلی را برای بازی‌کنندگان ایجاد نخواهد کرد. فیل هریسون با صراحت گفت که این موضوع مشکلی بزرگی نخواهد بود و برای نمونه هم به بازی Doom Eternal اشاره کرد.

آیا استیدیا یک کنسول به حساب می‌آید؟

به صورت کلی، استیدیا نه کنسول است و نه سخت‌افزار. استیدیا اساسا با کنسول‌‌هایی که در خانه می‌گذارید یا در دست می‌گیرید، تفاوت دارد. این سرویس در صورت اتصال به اینترنت، بازی‌ها را روی تمامی پلتفرم‌ها استریم می‌‌کند. این بدین معنی است که می‌توانید بازی‌های باکیفیت را روی هر چیزی – از تلفن‌همراه بگیرید تا کروم‌بوک – تجربه کنید. گفتنی است که در صورت استفاده از کروم‌کست، استیدیا روی تلویزیون‌ها هم اجرا می‌شود.

متمرکز نبودن استیدیا روی یک دستگاه یا پلتفرم خاص ویژگی بزرگی به حساب می‌آید و شرکت گوگل هم حسابی روی آن مانور داده است. استیدیا قرار است در سال جاری میلادی روانه بازار شود. به گفته گوگل، در فصل تابستان تاریخ دقیق عرضه این سرویس اعلام خواهد شد.

همان‌طور که تا الان متوجه شده‌اید، استفاده از این سرویس تماما به کیفیت اینترنت و محلی که در آن زندگی می‌کنید، بستگی دارد. بدین لحاظ نباید آن را به عنوان یک کنسول کامل در نظر گرفت. در هنگام معرفی استیدیا، مدیرعامل شرکت معروف یوبی‌سافت هم در مصاحبه‌ای اظهار داشت که استیدیا بیش‌تر نقش مکمل کنسول‌ها و کامپیوترها را بازی ‌می‌کند.

کنترلر استیدیا

روی کامپیوتر می‌توانید از تمامی کنترلرهای موجود برای تجربه استیدیا استفاده کنید. گوگل همچنین کنترلر مخصوص استیدیا را عرضه می‌کند. این کنترلر مخصوص این سرویس طراحی شده و از ویژگی‌های متعددی بهره می‌برد که از جمله آن‌ها می‌توان به دکمه اشتراک‌گذاری و دستیار گوگل اشاره کرد.

آیا استیدیا قیمت مشخصی دارد یا مثل نت‌فلیکس کار می‌کند؟

گوگل اعلام کرد از قیمت و چگونگی ارائه سرویس اطلاع دارد ولی در حال حاضر نمی‌خواهد اطلاعاتی را به اشتراک بگذارد. فعلا تمام تمرکز گوگل روی نشان دادن قابلیت‌های استیدیا است و می‌خواهد با نشان دادن ویژگی‌ها و قدرت‌های آن، سازندگان و مردم را مجاب به استفاده از آن کند. مهم‌تر از همه، هنوز نمی‌دانیم که بازی‌های استیدیا چه قیمتی دارد یا اصلا چگونه عرضه می‌شوند. ممکن است بازی‌ها را به صورت مستقیم بخریم یا اینکه همانند نت‌فلیکس، مجبور باشیم برای استفاده از آن‌ها اشتراک‌های ماهیانه و سالیانه تهیه کنیم.

استیدیا از عهده چه کارهایی برمی‌آید؟

کل استیدیا را می‌توان در کلمه «استریم» خلاصه کرد. از این رو، تمامی مزایای استریم را برای این سرویس هم در نظر بگیرید. برای مثال، گوگل جابه‌جایی سریع و یکپارچه بین دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف را به نمایش گذاشت. دقیقا مشابه کاری که نینتندو با حالت‌های مختلف نینتندو سوییچ انجام داد. علاوه بر این، استریم این امکان را به شما می‌دهد که بازی‌ها را بدون توجه به پلتفرمی که دارید، با بالاترین کیفیت ممکن اجرا کنید. در زمان انتشار، استیدیا می‌تواند بازی‌ها را با کیفیت ۴K و سرعت ۶۰ بر ثانیه همراه با قابلیت HDR اجرا کند. گوگل برنامه دارد در آینده رزولوشن را به ۸K برساند و نرخ فریم را تا سرعت ۱۲۰ در ثانیه بالا ببرد.

از آنجایی که مراحل رندرگیری از طریق مجموعه‌ سرورها انجام می‌گیرد، سازندگان می‌توانند از قدرت پردازش بالای آن استفاده کنند. با توجه به نحوه کار و ساختار استیدیا، گوگل تاکید کرد که امکان دانلود و تجربه آفلاین بازی‌ها وجود ندارد.

گوگل دو قابلیت ویژه‌ State Share و Crowd Play هم برای استریمرها و بازی‌کنندگان معرفی کرد. با استفاده از این دو ویژگی، افراد می‌توانند به راحتی با دوستان و مخاطبین خود ارتباط برقرار کنند. با استفاده از State Share می‌توانید لحظاتی را برای دوستان یا مخاطبان خود درست کنید و آن‌ها هم قادر هستند تا دقیقا از همان نقطه شروع به تجربه بازی کنند. Crowd Play هم به استریمرها اجازه می‌دهد یک صف کامل از مخاطبین خود درست کنند و به انجام بازی‌های چندنفره با آن‌ها مشغول شوند.

استیدیا چه بازی‌هایی دارد؟ آیا این سرویس بازی انحصاری خواهد داشت؟

از آنجایی که کنفرانس گوگل کاملا به معرفی این سرویس و ویژگی‌های آن اختصاص داشت، به همین خاطر چیزی از بازی‌ها ندیدیم. با این حال تاکنون انتشار بازی Doom Eternal برای استیدیا تایید شده است. شرکت Q Games هم اعلام کرد که با توجه به قابلیت State Share روی یک بازی برای این پلتفرم کار می‌کند.

جید ریموند، عضو سابق الکترونیک آرتز و یوبی‌سافت، استودیو جدیدی برای ساخت بازی‌های انحصاری استیدیا به راه انداخته و آن را مدیریت می‌کند. این مجموعه همچنین به استودیوهای خارجی برای استفاده از این تکنولوژی کمک می‌کند.

با توجه به اتفاقات اخیر، می‌توان تصور کرد که یوبی‌سافت هم حساب ویژه‌ای روی این پلتفرم باز کرده است. این شرکت مدتی قبل بازی Assassin’s Creed Odyssey را به مرورگرهای کروم آورد و در طول کنفرانس هم نمایش‌هایی از آن را دیدیم.

فیل هریسون در رابطه با بازی‌های انحصاری اظهار داشت که آن‌ها مهم خواهند بود، ولی او بیش‌تر به آثاری که برمبنای این سرویس‌ها ساخته می‌شوند، علاقه داردو حتی اگر این بازی‌ها روی پلتفرم‌های دیگری هم عرضه شوند مشکلی وجود ندارد.

رمز کونامی

یکی از ویژگی‌های جالب و مخفی کنترلر استیدیا، رمز کونامی است. می‌توانید کد کنترلر خود را در وب‌سایت استیدیا وارد کنید و مدل آن را بررسی نمایید. ظاهرا این کد استفاده دیگری ندارد، ولی در هر صورت قابلیت جالبی به شمار می‌رود.

آیا سرویس‌های ابری جایگزین کنسول‌ها می‌شوند؟

سرویس‌های ابری مخصوص بازی موضوع جدیدی نیستند. ما پیش از این هم سرویس PlayStation Now را داشتیم. با این حال بالاخره به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این تکنولوژی به صورت جدی‌تری مورداستفاده قرار می‌گیرد و روی تجربه و نحوه ارائه بازی‌ها تاثیر می‌گذارد. البته که این اصلا به این معنا نیست که نسل کنسول‌ها و سخت‌افزارها به پایان رسیده و باید آن‌ها را کنار بگذاریم.

رقبای استیدیا چه سرویس‌هایی هستند؟

همان‌طور که بالاتر گفتیم، سرویس PlayStation Now مدت تقریبا زیادی است که فعالیت می‌کند. مایکروسافت هم اخیرا از تکنولوژی استریم xCloud رونمایی کرد؛ با استفاده از این تکنولوژی می‌توانید بازی‌هایی مثل Forza Horizon 4 را روی موبایل‌ها اجرا کنید. مایکروسافت برنامه دارد تا در ادامه سال استفاده از این سرویس را عمومی کند.

