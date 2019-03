قطعا و بدون هیچ شکی، استودیوی بایوور (BioWare) یکی از بزرگ‌ترین استودیوهای حال حاضر است؛ مخصوصا زمانی که صحبت از بازی‌های نقش‌آفرینی می‌شود. این استودیو تا به حال با عناوین زیادی خود را به اثبات رسانده است و به همگان نشان داده شده که بایوور، می‌تواند چیزی بسازد که تا مدت‌ها نظیر آن را مشاهده […]

قطعا و بدون هیچ شکی، استودیوی بایوور (BioWare) یکی از بزرگ‌ترین استودیوهای حال حاضر است؛ مخصوصا زمانی که صحبت از بازی‌های نقش‌آفرینی می‌شود. این استودیو تا به حال با عناوین زیادی خود را به اثبات رسانده است و به همگان نشان داده شده که بایوور، می‌تواند چیزی بسازد که تا مدت‌ها نظیر آن را مشاهده نکنیم. کافی است به شاهکاری همچون سری Dragon Age نگاهی بیندازید تا به این حرف ایمان بیاورید. به تازگی این استودیو ریسکی جدی را به جان خرید و برای اولین بار پا به دنیای عناوین تمام آنلاین گذاشت و بازی Anthem را به بازی‌بازان عرضه کرد. شاید اگر ایرادات سرور، سیستم لوت غیر منطقی و باگ‌های مختلف گریبان‌گیر این بازی نمی‌شدند، اکنون با یک شاهکار روبرو بودیم. به هر حال این اتفاق رخ نداد و به نظر بسیاری از بازی‌بازان، ضعیف‌ترین ساخته‌ی بایوور را مشاهده می‌کنیم. اما این حرف کاملا درست نیست، حداقل از نظر منتقدین. اگر به تاریخ این استودیو نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که تا کنون شاهد ۱۹ بازی از آنان بوده‌ایم، و قطعا Anthem بدترین آنان از نظر منتقدین نبوده است. در قسمت زیر مروری بر تمامی بازی‌های این استودیو داریم، و آنان را به ترتیب نمرات کسب شده از منتقدین مرتب کرده‌ایم. قابل ذکر است پلتفرمی را برای هر بازی در نظر گرفته‌ایم که بیشترین تعداد نقدها را دارد؛ یعنی اگر یک بازی برروی کنسول پلی‌‌استیشن ۴، دارای ۱۰ نقد و برروی اکس‌باکس وان دارای ۱۵ نقد است، ما نمره‌ی کسب شده برروی اکس‌باکس وان را معیار لیست قرار داده‌ایم. نکته‌ی دیگری که ارزش یادآوری دارد، آن است که بازی Anthem هنوز به طور کامل نقد نشده و شاهد آن هستیم که روز به روز بر تعداد نقدهای این بازی افزوده می‌شود، در نتیجه ممکن است که متای نهایی تغییر کرده و به تبع آن جایگاه این بازی نیز در لیست عوض شود.

(Mass Effect Galaxy (2009

امتیاز متای کسب شده: ۴۵

دقیقا! همین بازی است که باعث می‌شود Anthem لقب ضعیف‌ترین بازی استودیوی بایوور را نگیرد. در سال ۲۰۰۹ بایوور یک بازی شوتر برای سیستم‌عامل‌ ios منتشر کرد که کیفیت معمول عناوین این استودیو را نداشت. این بازی گرافیکی کمیک‌مانند داشت و داستانی را روایت می‌کرد که هیچ نیازی به گفتن نداشت. داستان پیش‌زمینه‌ای از گذشته‌ی شخصیت میراندا لاوسن (Miranda Lawson) را روایت می‌کند، ولی نمی‌توان ادعا کرد که کار دیگری انجام داده است. علاوه بر داستان‌سرایی ضعیف، کنترل شخصیت‌ بازی نیز بسیار سخت بود و همین موارد هستند که باعث شدند بازی Mass Effect Galaxy به عنوان ضعیف‌ترین بازی استودیوی بایوور از نظر منتقدین و نمره محسوب شود.

(Anthem (2019

امتیاز متای کسب شده: ۵۸

خب… می‌توان برای بازی Mass Effect Galaxy این عذر را بهانه کرد که «مگر یک بازی برای گوشی‌های هوشمند تا چه حد می‌تواند خوب باشد؟» اما وقتی صحبت از Anthem می‌شود، هیچ بهانه‌ای وجود ندارد. Anthem از مدت‌ها پیش معرفی شد و انتظارات را از خود بسیار بالا برده بود. تمامی بازی‌بازان تقریبا منتظر این عنوان بودند و بایوور نیز قول یک شاهکار را به همه داده بود. Anthem یک بازی AAA محسوب می‌شود که مشخصا در دست‌یابی به استانداردهای این نوع عناوین، شکست خورده است. بسیاری از بازی‌بازان نسبت به مراحل تکراری، باگ‌های مختلف، داستان‌سرایی ضعیف و مشکلات گیم‌پلی به بایوور شکایت کرده‌اند و این استودیو نیز قول داده است که این موارد را جبران کند. بایوور نیاز دارد که Anthem را به یک شاهکار تبدیل کند تا دوباره بتواند دل بازی‌بازان را بدست بیاورد ولی در حال حاضر، متاسفانه هیچ نشانی از آن شاهکار نیست.

(Dragon Age Legends (2011

امتیاز متای کسب شده: ۶۰

اگر اوایل سال ۲۰۱۰ را به خاطر داشته باشید، حتما با بازی‌هایی که تحت وب (یا مرورگر) اجرا می‌شدند آشنایی دارید. این نوع بازی‌ها به طور عجیبی توانستند در مدت کوتاهی، تعداد زیادی از بازی‌بازان را به خود جلب کنند. از نمونه‌ی بارز این عناوین می‌توان به عنوان Farmville اشاره کرد. در آن زمان، سازندگان تلاش کردند که یک نسخه‌ی فرعی از فرانچایزهای محبوبشان را تحت نسخه‌ی وب عرضه کنند. این مورد برای استودیوی بایوور، بازی Dragon Age Legends را به ارمغان آورد. این بازی اصلا با استقبال خوبی مواجه نشد و سرورهای آن تنها یک سال پس از عرضه، به کلی خاموش شدند. البته شما می‌توانید نسخه‌ی آفلاین و تک‌نفره‌ی این بازی را از وب‌سایت رسمی استودیوی بایوور دانلود کرده و از آن لذت ببرید.

(Mass Effect: Andromeda (2017

امتیاز متای کسب شده: ۷۰

سه‌گانه‌ی سری Mass Effect یکی از بهترین ساخته‌های استودیوی بایوور و شاید یکی از بهترین سه‌گانه‌های تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی باشد. از همین رو، انتظارات از نسخه‌ی Andromeda بسیار بالا بود و وعده‌ی تغییرات گیم‌پلی، گرافیک و جهان بازی، بازی‌بازان را تشنه‌ی این عنوان کرده بود. متاسفانه زمانی که بازی عرضه شد، با چیزی مواجه شدیم که هیچ شباهتی به آنچه انتظار داشتیم، نداشت. واکنش چهره‌ی شخصیت‌های بازی به قدری بد طراحی شده بود که بازی‌باز تنها می‌توانست به آن بخندد. متاسفانه بعضی ایرادات ساختاری نیز در بازی وجود داشت که تجربه‌ی آن را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد. تا قبل از عرضه‌ی بازی Anthem، این عنوان لقب ضعیف‌ترین ساخته‌ی بایوور را برروی کنسول‌ها به دوش می‌کشید. البته قابل ذکر است که به واسطه‌ی به‌روزرسانی‌های متعدد، اکنون اوضاع این بازی بسیار بهتر از روز انتشار است.

(Shattered Steel (1996

امتیاز متای کسب شده: ۷۲٫۶۷

شاید باورتان نشود که اولین ساخته‌ی استودیوی بایوور که در سال ۱۹۹۶ عرضه شد، اصلا در سبک نقش‌آفرینی ساخته نشده بود. در اصل، این بازی یک شبیه‌ساز روبات جنگی بود. منتقدین سیستم مبارزات بازی را بسیار مفرح توصیف کردند ولی طبق نقدهای مختلف، این بازی و گیم‌پلی آن از عمق زیادی برخوردار نبود و همین امر باعث کاهش نمره‌ی آن شده بود. به هر حال باید قبول کرد که در اولین تجربه، هر بازی‌سازی حق اشتباه دارد و بایوور نیز نسبتا خوب عمل کرده بود.

(Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood (2008

امتیاز مای کسب شده: ۷۴٫۱۲

در یکی از جذاب‌ترین و البته جالب‌ترین همکاری‌های صنعت بازی‌های ویدئویی، شاهد آن هستیم که استودیوی بایوور با یکی از بز‌رگ‌ترین ناشران دنیا، یعنی سگا (Sega) همکاری کرده و نتیجه‌ی آن نیز (Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood (2008 شده است. این بازی در زمان عرضه با نقدهای ضد و نقیضی روبرو شد. تعدادی از منتقدین به دلیل گرافیک چشم‌نواز و گیم‌پلی عالی، این عنوان را تحسین کردند و دسته‌ی دیگری از منتقدین به دلیل آن که داستان‌سرایی بازی در حد استانداردهای استودیوی بایوور نبود، آن را یک بازی ضعیف می‌دانستند. شاید بایوور قصد داشت که ادامه‌ای برای این بازی بسازد ولی پس از خریداری شدن این استودیو توسط شرکت الکترونیک آرتس (EA) نمی‌توان امید زیادی به ادامه‌ی آن داشت.

(Dragon Age 2 (2011

امتیاز متای کسب شده: ۷۷٫۶۸

پس از آن که استودیوی بایوور بازی تحسین شده‌ی Dragon Age: Origins را عرضه کرد، بلافاصله به ساخت ادامه‌ای برای آن مشغول شد. ادامه‌ی این بازی تنها در مدت یک سال ساخته شد و در نتیجه، کیفت عنوان ساخته شده به مراتب پایین‌تر از نسخه‌ی قبلی بود. هرچند، نباید تنها به نقاط ضعف بازی اشاره کرد؛ گرافیک و گیم‌پلی بازی Dragon Age 2 در حدی خوب بودند که در سر تا سر دنیا این بازی مورد توجه بازی‌بازان قرار بگیرد و البته فروش خوبی نیز داشته باشد.

(Star Wars: The Old Republic (2011

امتیاز متای کسب شده: ۸۳٫۸۷

بسیاری از بازی‌بازان تصور می‌کردند که بایوور برای بازی Knights of the Old Republic دنباله‌ای آفلاین خواهد ساخت ولی با عنوان Star Wars: The Old Republic روبرو شدند که یک بازی MMO بود. البته که این بازی کاملا حرفه‌ای ساخته شده بود و از طرف منتقدین نیز با بازخوردهای خوبی روبرو شد. این بازی در طی سالیان مختلف، به‌روزرسانی‌های متعددی دریافت کرد و بازی‌بازان نیز عاشقانه آن را دوست داشتند. Star Wars: The Old Republic حتی توانست در چندین مراسم، لقب بهترین بازی سال را به خود اختصاص دهد. اگر از کسانی هستید که هنوز این بازی را تجربه نکرده‌اید و به عناوین آنلاین علاقه دارید، می‌توانید همین الان به سراغ Star Wars: The Old Republic بروید و به صورت رایگان آن را دانلود کنید. باید اقرار کرد که استودیوی بایوور در اولین اقدام خود برای ساخت یک بازی MMO عالی عمل کرده بود.

(MDK2 (2000

امتیاز متای کسب شده: ۸۶٫۳۱

شاید MDK2 را بتوان عجیب‌ترین ساخته‌ی استودیوی بایوور دانست. نسخه‌ی اول این سری به کلی توسط استودیوی دیگری ساخته شده بود و بایوور نسخه‌ دوم آن را توسعه داد. نکته‌ی دیگر آن است که هیچ خبری از المان‌های نقش‌آفرینی که بایوور به واسطه‌ی آنان مشهور شده بود، در این بازی نبود. بازی MDK2 یک عنوان شوتر سوم شخص صرف بود. شما در این بازی نقش سه شخصیت مختلف را به عهده دارید که هر کدام استایل مبارزه‌ی مخصوص به خود را دارند. نکته‌ی بارز در این عنوان، شوخی‌های بامزه و البته به جای شخصیت‌ها است. بعضی منتقدین از سختی زیاد بازی شکایت می‌کردند ولی نهایتا، همگی نمرات مطلوب و مناسبی را برای این عنوان در نظر گرفتند.

(Dragon Age: Origins (2009

نمره‌ متای کسب شده: ۸۶٫۹۸

استودیوی بایوور با انتشار عناوینی همچون Baldur’s Gate توانست نام خود را در زمره‌ی نقش‌آفرینی سازان موفق به ثبت برساند. این استودیو قصد داشت تا با عرضه‌ی بازی Dragon Age بازگشتی به این سبک داشته باشد، با سیستم مبارزاتی به‌روزتر و البته تمرکز بیشتر برروی داستان‌سرایی. تقریبا همه‌ی بازی‌بازان و منتقدین قبول دارند که استودیوی بایوور با عرضه‌ی Dragon Age: Origins به این هدف دست یافت و البته یک فرانچایز جدید و جذاب را به صنعت بازی‌های ویدئویی اضافه کرد.

(Neverwinter Nights (2002

امتیاز متای کسب شده: ۸۸٫۹۸

فیلم و کتاب Dungeons & Dragons را به یاد دارید؟ استودیوی بایوور با بازی Neverwinter Nights توانست سومین نسخه‌ی آن را بومی‌سازی کند و در غالب یک بازی ویدئویی به بازی‌بازان عرضه کند. بخش داستانی جذاب و طولانی در کنار بخش چند‌نفره‌ی لذت‌بخش، توانست این بازی را در زمره‌ی بهترین بازی‌های آن زمان قرار دهد. با این که اکنون حدود ۲۰ سال است که عرضه شده، هنوز بازی‌بازان زیادی را به خود مشغول کرده که نکته‌ی بسیار جالبی است

(Jade Empire (2005

امتیاز متای کسب شده: ۸۹٫۴۶

بازی Jade Empire را می‌توان یک مورد خاص در تاریخ استودیوی بایوور دانست. این بازی از حال و هوای فانتزی، علمی-تخیلی معمول بازی‌های بایوور فاصله دارد و به سراغ اساطیر و افسانه‌های چین رفته است. با این که سیستم مبارزات بازی کاملا نوآورانه و با پس‌زمینه‌ی هنرهای رزمی طراحی شده بود، به لطف داستان‌سرایی بی‌نظیر و انتخاب‌های زیاد در طول داستان هنوز هم واضح بود که با یکی از عناوین استودیوی بایوور طرف هستیم. بگذارید از محبوبیت این بازی چنین بگوییم که هر زمان خبر یا شایعه‌ای مبنی بر این بازی منتشر می‌شود، بسیاری از بازی‌بازان ناخودآگاه به لبه‌ی صندلی می‌آیند و با هیجان به خواندن مشغول می‌شوند.

(Dragon Age: Inquisition (2014

امتیاز متای کسب شده: ۸۹٫۶۸

پس از نسخه‌ی دوم این سری که خیلی موفق نبود، بایوور نسخه‌ی Inquisition را در دست ساخت قرار داد که توانست خونی تازه در رگ‌های این فرانچایز به جریان بندازد. جهان آزاد و زیبا، مکانیزم گیم‌پلی و مبارزات بهبود یافته، داستان‌سرایی و شخصیت‌های جذاب و دوست‌داشتنی تنها گوشه‌ای از دلایلی است که باعث شد این بازی از نظر بسیاری از مراسم‌ها و نظرسنجی‌ها به عنوان برترین بازی سال ۲۰۱۴ انتخاب شود. بازی Dragon Age: Inquisition هنوز هم جزو یکی از برترین ساخته‌های استودیوی بایوور به شمار می‌رود.

(Mass Effect (2007

امتیاز متای کسب شده: ۹۱٫۲۴

هیچ کس تصور نمی‌کرد فرانچایزی که در سال ۲۰۰۷ عرضه می‌شود، به محبوب‌ترین سری کل تاریخ بایوور تبدیل شود. Mass Effect با ورودش به بازار، تمامی معادلات را به هم ریخت. داستان بازی به شدت جذاب و دارای انتخاب‌های بسیاری بود که تاثیر مستقیم آنان را در آینده به وضوح می‌شد دید. همین امر ارزش تکرار بازی را بسیار بالا می‌برد و باعث می‌شد تا بازی‌بازان دوباره به سمت این عنوان بیایند و شخصیت خود یعنی کاپیتان شپرد محبوب را تقویت کنند. داستان جذاب در کنار گیم‌پلی نوآورانه و درگیرکننده، توانستند بازی Mass Effect را به یکی از معجزات سال ۲۰۰۷ تبدیل کنند.

(Baldur’s Gate (1998

امتیاز متای کسب شده: ۹۱٫۹

بگذارید همین ابتدای کار نقش این بازی را برای شما مشخص کنم؛ بازی Baldur’s Gate همان عنوانی بود که استودیوی بایوور به واسطه‌ی آن شناخته شد. این بازی که در سبک نقش‌آفرینی با دوربین ایزومتریک ساخته شده است، عنوانی شبیه به سری Diablo ساخته‌ی استودیوی بلیزارد است با این تفاوت که حق انتخاب به مراتب بیشتری به بازیکن در Baldur’s Gate داده می‌شود. بازی Baldur’s Gate را می‌توان یک عنوان کلاسیک در سبک نقش‌آفرینی دانست. بازی‌بازانی که علاقه به تجربه‌ی این بازی دارند، نگران نباشند چرا که استویدیوی اسکای‌بوند (Skybound) قول داده است که این بازی را برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان عرضه کند.

(Mass Effect 3 (2012

امتیاز متای کسب شده: ۹۲٫۱۷

اگر بخواهیم از بدترین پایان‌بندی‌های بازی‌های ویدئویی لیستی تهیه کنیم، قطعا بازی Mass Effect 3 در بالاترین رتبه‌های لیست ما قرار می‌گیرد. با این حال، تمام کسانی که از پایان‌بندی بازی گله دارند، از دیگر قسمت‌های بازی نهایت لذت را بردند. بگذارید منظور از «دیگر قسمت‌های بازی» را کاملا روشن کنم: عنوانی دارای داستانی غنی و احساسی، گیم‌پلی جذاب و سریع و البته چندتن از بهترین و به‌یادماندنی‌ترین همراهان در تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی. برخلاف پایان Mass Effect 3، این نسخه دارای چند صحنه از بهترین لحظات کل تاریخ این سری است که این بازی را لایق لقب یکی از بهترین بازی‌های استودیوی بایوور می‌کند.

(Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (2000

امتیاز متای کسب شده: ۹۳٫۹۷

پس از عوان Baldur’s Gat، ساختن یک دنباله که بتواند بهتر از آن ظاهر شود واقعا کار سختی بود، ولی با بازی Baldur’s Gate 2 استودیوی بایوور به همگان اثبات کرد که می‌تواند سخت‌ترین کارهای ممکن را نیز انجام دهد. نسخه‌ی دوم این سری از هر لحاظ قوی‌تر و بهتر از نسخه‌ی ابتدایی عمل کرد و همین موضوع توانست این باری را به سومین بازی برتر این استودیو تبدیل کند.

(Star Wars: Knights of the Old Republic (2003

امتیاز متای کسب شده: ۹۴٫۲۱

بازی Star Wars: Knights of the Old Republic را می‌توان زیرساختی دانست که پس از آن استودیوی بایوور به فکر ساخت فرانچایزی تحت عنوان Mass Effect افتاد. این بازی دارای یک داستان کاملا تازه است که حاوی یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین پیچش‌های داستانی در تاریخ بازی‌های ویدئویی می‌باشد. این بازی در سال ۲۰۰۳ برنده‌ی تعداد زیادی جایزه‌ی «بهترین بازی سال» شد. البته جای تاسف دارد که الکترونیک آرتس با وجود داشتن حق ساخت این فرانچایز، اجازه‌ی آن را به استودیوی بایوور نمی‌دهد.

(Mass Effect 2 (2010

امتیاز متای کشب شده:۹۵٫۷۷

خب… فکر کنم تمامی شما از رتبه‌ی اول لیست مطمئن بودید. بازی Mass Effect 2 را می‌توان اوج کار و هنر استودیوی بایوور دانست. بازی‌بازان می‌توانستند فایل‌های ذخیره‌ی خود را از نسخه‌ی اول به نسخه‌ی دوم منتقل کنند و شاهد تاثیر مستقیم تصمیماتشان در نسخه‌ی اول، برروی اتفاقات نسخه‌ی دوم باشند. داستان‌سرایی در این نسخه عالی، صداگذاری گوش‌نواز و گیم‌پلی شدیدا درگیرکننده بود. امکان ندارد این بازی را تجربه کرده باشید و مرحله‌‌ی The suicide mission را به خاطر نداشته باشید؛ این مرحله دقیقا نقطه‌ای از داستان بود که به تمامی، تاکید می‌کنم تمامی، انتخاب‌های شما ارزش می‌داد. بازی Mass Effect 2 نه تنها به عنوان یکی از بهترین عناوین استودیوی بایوور محسوب می‌شود، بلکه به عنوان یکی از بهترین بازی‌ها در تاریخ این صنعت به شما می‌رود.

با توجه به شناختی که تا اکنون از استودیوی بایوور بدست آورده‌ایم، این استودیوی تمام تلاش خود را می‌کند تا بازی Anthem را بهبود ببخشد. ما همچنین مطلع هستیم که این استودیو در حال حاضر مشغول به ساخت نسخه‌ی جدیدی از Dragon Age است. هنوز اطلاعات زیادی از این بازی در دسترس نیست ولی به نظر می‌رسد که برای کنسول‌های نسل بعد در حال توسعه باشد.

منبع متن: gamefa