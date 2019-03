به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بعد از تأیید اینکه قرار بود در 3 فروردین اطلاعات بیشتری منتشر شود، Atlus و Sega درPersona 5 The Animation Stars and Ours special از اولین تریلر Persona 5 R رونمایی کردند و در نهایت مشخص شد Persona 5 چه چیزی است. همانطور که همه حدس می‌زدند، یک پورت ارتقاء داده شده از بازی اصلی است و نام Persona 5 The Royal برای آن انتخاب شده. تنها مورد جدید، حداقل برای حالا، این است که به نظر این نسخه شامل یک شخصیت اصلی مونث قابل انتخاب می‌باشد.

اگر این بازی هم مثل سایر پورت‌های ارتقاء یافته‌ی Atlus از عناوین نقش‌آفرینی باشد، باید شاهد عناصر جدید در گیم‌پلی، داستان‌های نو و رویدادهای تازه باشیم.

نسخه اصلی Persona 5 در ماه سپتامبر 2016 برای PS3 و PS4 در ژاپن و سپس در آپریل 2017 در غرب منتشر شد. نسخه‌ی Persona 5 R در یکی از انیمه‌های مخصوص این بازی که در دسامبر 2018 پخش شد برای PS4 معرفی گشت. همان موقع یک تریلر کوتاه توسط Atlus معرفی شد. می‌توانید تیزر جدید را در ادامه مشاهده کنید؛

به نظر بسیاری، Persona 5 یکی از شاهکارهای نسل هشت محسوب می‌شود و ممکن است خیلی‌ها فقط یک مرتبه آن را تجربه کرده باشند، محض اینکه روزی یک نسخه‌ی ارتقاء یافته مثل Persona 5 The Royal معرفی شود. با اینحال، Persona 5 The Royal بیشتر از یک شخصیت اصلی مونث که توسط هنرمند محبوب seiyuu صداگذاری شده نیاز دارد تا مردم را راضی کند 100 ساعت دیگر روی آن وقت بگذرانند، پس باید منتظر باشیم و ببینیم چه چیزهای جدید دیگری به بازی اضافه شده.

Sega احتمالاً به زودی تاریخ انتشار Persona 5 The Royal در غرب را نیز مشخص می‌کند.

این تریلر منتشر شده از Persona 5 The Royal بسیار کوتاه است، در حدود 45 ثانیه ولی می‌توانیم زن مرموزی را ببینیم که در Shibuya Crossing معروف ایستاده و به یک تلویزیون غول‌آسا نگاه می‌کند. این تلویزیون لوگوی Phantom Thieves را نمایش می‌دهد.

ترجمه‌ی دیالوگ‌های مطرح شده با تشکر از the n00b Avenger، یکی از کاربران اینترنت این چنین است؛

مرد ناشناس: "درمورد Phantom Thieves چی فکر می‌کنی؟"

زن جوان: "خب... به نظرم کمک کردن به مردم کار فوق‌العاده‌ای است. ولی اگه بخوام رو راست باشم، ازشون خوشم نمیاد. روش‌های اونا واقعاً دنیا رو تغییر نمیده یا به مردم کمکی نمی‌کنه. در آخر راه، فقط خودت می‌تونی مشکل‌های خودت رو حل کنی."

همچنین یک سری اسکرین‌شات هم از این شخصیت مونث منتشر شده که موها، ویژگی‌های چهره و یونفیرم او را نشان می‌دهد؛

با توجه به طراحی یونیفرم، به نظر می‌رسد این فرد دانش‌آموز سال اول دبیرستان Shujin است. پس می‌توانیم فرض بگیریم که او مستقیماً به شخصیت‌های اصلی مرتبط باشد، مخصوصاً پروتاگونیست بازی. همچنین احتمال دارد The Royal در انتهای عنوان این نسخه اشاره به همین خانم داشته باشد، شاید با رو به رو شدن ایده‌ها و شخصیت این فرد با سایر پروتاگونیست‌های مذکر بازی طرف باشیم. این موضوع را با توجه به دیالوگ ترجمه شده می‌تواند نتیجه‌گیری کرد. متأسفانه با این ویدئو نمی‌توان چیز بیشتری درمورد Persona 5 The Royal به دست آورد.

همچنین Atlus یک وب‌سایت رسمی برای این بازی در نظر گرفته که باید امیدوار باشیم در ماه آینده با یک سری اطلاعات جدید به روز رسانی شود. حداقل این را می‌دانیم که در حدود 4 اردبیهشت جزئیات بیشتری به دست خواهیم آورد که تصادفاً با روز انتشار Super Smash Bros. Ultimate DLC character Joker یکسان شده. به نظر همگی باید تا اوایل اردیبهشت صبر کنیم و ببینیم چه چیزی انتظارمان را می‌کشد.

