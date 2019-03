استودیوی The Coalition تماماً برروی بازی Gears 5 تمرکز دارد

استودیوی بازیسازی The Coalition، جاه‌طلبی‌های بسیاری برای بازی Gears 5 دارد؛ عنوانی که مدعی است روح تازه‌ای در سری بازی‌های محبوب Gears of War می‌دمد و بسیار بهتر از ساخته‌ی اول و قبلی این استودیو یعنی Gears of War 4 عمل ‌می‌کند. از آنجایی که بازی Gears 5 قرار است در تاریخ نامشخصی از سال […]

استودیوی بازیسازی The Coalition، جاه‌طلبی‌های بسیاری برای بازی Gears 5 دارد؛ عنوانی که مدعی است روح تازه‌ای در سری بازی‌های محبوب Gears of War می‌دمد و بسیار بهتر از ساخته‌ی اول و قبلی این استودیو یعنی Gears of War 4 عمل ‌می‌کند. از آنجایی که بازی Gears 5 قرار است در تاریخ نامشخصی از سال جاری میلادی عرضه گردد، طبیعی‌ست که فرآیند توسعه‌ی آن در حال حاضر در جریان است؛ به همین جهت، استودیوی The Coalition تمام منابع خود را به این بازی اختصاص داده است تا « Gears 5 را به بهترین بازی ممکن تبدیل کنند».

از طریق مطلب جدیدی که در وبلاگ Gears of War منتشر شده است، استودیوی بازیسازی The Coalition رسماً تائید کرد که آن‌ها دیگر برروی محتوای جدیدِ Gears 4 کار نمی‌کنند – منظور چیزهایی مانند محتوای قابل سفارشی‌سازی و گیر پک‌هاست – تا تماماً برروی توسعه‌ی دنباله‌ی آن تمرکز کنند. این توسعه دهنده در این خصوص نوشت:

زمان آن فرا رسیده است تا با محتوای قابل سفارشی‌سازی و Gear پک‌ها در بازی Gears 4 خداحافظی کنیم چراکه تیم توسعه تمام تمرکز خود را معطوف ساخت عنوان Gears 5 کرده است تا بهترین بازی ممکن را خلق کند.

در راستای دیگر اخبار مرتبط با بازی Gears 5، اخیراً راد فرگوسن، کارگردان این بازی، از چرایی انتخاب کیت به عنوان شخصیت اصلی این بازی صحبت کرده و آن را انتخابی طبیعی دانسته است. همچنین توسعه دهنده این بازی مدعی شده که Gears 5 چیزی است که بازی‌بازان تا به امروز همانند آن را ندیده‌اند. از سوی دیگر، مدتی قبل گزارشی منتشر شد که به احتمال عرضه‌ی این بازی در ماه اردیبهشت اشاره داشت؛ برای کسب اطلاعات بیشتر از این مورد می‌توانید به این نشانی بروید.

بازی Gears 5 در تاریخ نامشخصی از سال جاری میلادی برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی (ویندوز ۱۰) عرضه خواهد شد. متاسفانه هنوز تاریخ انتشار مشخصی برای عرضه‌ی این بازی مورد انتظار مشخص نشده است. از آنجایی که شرکت مایکروسافت در رویداد E3 2019 که در ماه خرداد برگزار می‌شود حضور دارد، احتمالاً اطلاعات بیشتری از این بازی و همچنین تاریخ انتشار آن کسب کنیم. برای آگاهی بیشتر از اخبار این بازی، وب‌سایت گیمفا را دنبال کنید.

منبع متن: gamefa