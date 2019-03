تمام تمرکز The Coalition بر روی Gears 5 است

طرفداران سری Gears of War اکنون خود را برای پنجمین شماره‌ی این سری آماده می‌کنند که قرار است در طول سال جاری منتشر شود. تا کنون نیز اطلاعات زیادی در مورد این بازی منتشر نشده است و طرفداران این سری منتظر هستند تا خبرها و اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر شود. همچنین این استودیو تمام تلاش خود را می‌کند تا این بازی مطابق میل طرفدارانش ساخته شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، این استودیو در پیامی اعلام کرد که دیگر برای بازی Gears of War 4 بر روی محتوای جدیدی کار نمی‌کنند و از این به بعد تمام تمرکز و توانشان را برای توسعه‌ی Gears 5 به کار می‌برند.

اولین نسخه‌ای که از این سری توسط استودیویی غیر از Epic Game ساخته شد، نسخه‌ی چهارم این سری بود که توسط استودیوی The Coalition این بازی ساخته شد و حال این استودیو قصد دارد تا به ارائه‌ی محتویات جدید برای این بازی پایان ببخشد. این استودیو در این زمینه گفت:

" زمان آن فرا رسیده است تا اعلام کنیم که دیگر Gear Pack‌ها و محتواهای جدید برای Gears of War 4 تولید نخواهد شد و ما اکنون تمام تمرکز خود را برای هر چه بهتر ساختن Gears 5 به کار گرفته‌ایم."

همچین به گفته‌ی The Coalition، بازی Gears of War 4 بیشترین محتویات را میان دیگر نسخه‌های این سری داشت. Gears of War 4 شامل 269 شخصیت و 2384 اسکین اسلحه بود که این تعداد در عرض دو سال و نیم به بازی اضافه شد و این استودیو قصد دارد تا در نسخه‌ی بعدی این سری این آمار را بهبود ببخشد. همچنین رئیس این استودیو، راد فرگوسن (Rod Ferguson) در صحبتی که چندی پیش داشت اعلام کرد که آن‌ها باید خود را برای تولید یک بازی از این سری محبوب ارتقا ببخشند. " یکی از مسائلی که ما در زمان تولید Gears of War 4 داشتیم، این بود که ما به عنوان یک استودیوی جدید مشغول به این کار شدیم که این سری را به روزهای قبلی خود بازگردانیم و ما عمیقا احساس می‌کردیم که برای این که بتوانیم یک بازی خوب بسازیم باید خود را ارتقا بدهیم." همچنین وی در اظهار نظری دیگر نیز اعلام کرده بود که Gears 5 بازی خواهد بود که مانند آن را تا کنون هیچ کسی ندیده است. هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی این بازی اعلام نشده است و این بازی قرار است در تاریخ نامشخصی در طول سال 2019 برای پلتفرم‌های PC و Xbox One عرضه شود.

منبع متن: pardisgame