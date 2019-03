ظاهرا استودیو فرانسوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) قصد دارد تغییر و تحولات اساسی را در مجموعه خود ایجاد کند؛ خبری که قطعا برای هواداران کامپیوترها خوشحال‌کننده خواهد بود. بر این اساس، سه‌تا از مشهورترین بازی‌های این استودیو یعنی Heavy Rain ،Beyond: Two Souls و Detroit: Become Human برای کامپیوترها عرضه می‌شوند. هر سه این آثار به مدت یک‌سال در انحصار فروشگاه اپیک‌گیمز خواهند بود و پس از آن برای سایر فروشگاه‌ها هم منتشر می‌شوند.

این خبر قطعا واکنش‌های مختلفی در پی خواهد داشت چرا که بازی‌های استودیو کوانتیک دریم نه تنها در انحصار سونی قرار داشتند، بلکه برای سالیان سال جز خانواده اصلی پلی‌استیشن به حساب می‌آمدند. جالب اینجاست که جدیدترین ساخته این استودیو، یعنی دیترویت، در ماه می سال ۲۰۱۸ به عنوان انحصاری پلی‌استیشن۴ روانه بازار شد؛ دقیقا کم‌تر از یکسال پیش.

مدیرعامل استودیو کوانتیک دریم در بیانیه‌ای گفت: «ما از دوازده سال همکاری با سونی بسیار خرسندیم و از اینکه به ما اجازه دادند تا آثار خود را خلق و تولید کنیم، سپاسگزار آن‌ها هستیم.» او افزود: «با شراکت خود با اپیک می‌توانیم بازی‌های خود را به دست افراد بیش‌تری برسانیم و اجازه دهیم تا کاربران کامپیوتر هم از آثار ما لذت ببرند.»

ساخته‌های قبلی این استودیو The Nomad Soul و Fahrenheit در گذشته برای کامپیوترها عرضه شده بودند.

استیو الیسون از شرکت اپیک گیمز درباره این همکاری اظهار داشت: «ما از اینکه فروشگاه اپیک گیمز می‌تواند میزبان استودیو شناخته‌ شده‌ای مثل کوانتیک دریم باشد، بسیار هیجان‌زده‌ایم. حقیقتا بازی‌های آن‌ها پیشگام و بهترین آثار سبک داستان‌های تعاملی هستند و بسیار افتخار می‌کنیم که آن‌ها در قدم اول به سراغ اپیک گیمز آمدند.»

هر سه این بازی‌ها اواخر سال ۲۰۱۹ برای کامپیوترها منتشر می‌شوند. با این حال، استودیو کوانتیک دریم از اعلام تاریخ مشخص یا قیمت آن‌ها خودداری کرد.

در این چند وقت اخیر اخبار زیادی از کوانتیک دریم به گوش‌مان رسیده و همان‌طور که در ابتدا مطلب گفتیم، آن‌ها قصد دارند تغییرات گسترده‌ای را در شیوه کسب و کار خود ایجاد کنند. با اینکه سونی هیچ‌وقت صاحب اصلی استودیو نبود، ولی آن‌ها از سال ۲۰۱۰ تمام ساخته‌های خود را به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن منتشر می‌کردند. طبق آخرین اخباری که در دست داریم، حال این استودیو روی یک اثر کاملا جدید کار می‌کند که برای پلتفرم‌های مختلفی عرضه می‌شود. اخیرا هم شرکت NetEase سرمایه‌گذاری‌هایی را روی کوانتیک دریم انجام داده است.

شرکت چینی NetEase چند وقتی است که حضور پررنگی در صنعت بازی داشته. آن‌ها ۱۰۰ میلیون دلار روی استودیو بانجی سرمایه‌گذاری کردند و از سویی دیگر حدود ۳۰ میلیون دلار را به استودیو Second Dinner اهدا کردند؛ این استودیو توسط سازندگان سابق Hearthstone تاسیس شده و در حال حاضر روی یک اثر مرتبط با دنیای مارول کار می‌کنند.

دیوید کیج هم به عنوان شناخته‌شده‌ترین چهره کوانتیک دریم اعلام کرد که آن‌ها قصد دارند با حفط آزادی خود، به یک شرکت جهانی تبدیل شوند و سرمایه NetEase به تحقق این هدف کمک کرده است: «ما می‌خواهیم به ساخت بازی‌هایی که در سبک آن‌ها پیشگام هستیم، ادامه دهیم. همچنین با حضور بازی‌هایمان روی تمامی پلتفرم‌ها مخاطبان خود را گسترش می‌دهیم.»

فروشگاه اپیک گیمز برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و از آن زمان توانسته سازندگان زیادی را به سوی خود جذب کند. برخلاف سایر فروشگاه‌ها، اپیک گیمز ۸۸ درصد از فروش بازی را به استودیو سازنده می‌دهد و در این بین تنها ۱۲ درصد باقی‌مانده را برای خود برمی‌دارد.

