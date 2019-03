شرکت اسکوئر انیکس به‌تازگی برنامه زمانی انتشار قسمت‌های باقی‌مانده Life is Strange 2 را اعلام کرد. بر این اساس، برای تجربه دوباره بازی باید مدت بیش‌تری صبر کنید چرا که قسمت بعدی بازی تا اواخر بهار منتشر نخواهد شد. سایر اپیزودها هم در ادامه سال در دسترس بازی‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

، حداقل دو تا سه ماه فاصله بین هر قسمت وجود دارد.

طبق اطلاعاتی که در صفحه استیم بازی منتشر شده، تاریخ انتشار قسمت‌های باقی‌مانده به صورت زیر خواهد بود:

قسمت سوم – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قسمت چهارم – ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

قسمت پنجم – ۱۲ آذر ۱۳۹۸

همان‌طور که می‌بینید، حداقل دو تا سه ماه فاصله بین هر قسمت وجود دارد. البته با توجه به فاصله‌ای که بین انتشار اپیزود اول و دوم وجود داشت، دیدن این موارد چندان تعجب‌برانگیز نیست. بخشی از این موضوع را می‌توان به گسترده‌تر شدن بازی ارتباط داد؛ قطعا Life is Strange 2 نسبت به شماره اول گسترده‌تر شده و می‌توان آن را یک اثر جاه‌طلبانه قلمداد کرد.

Life is Strange یکی از بهترین بازی‌هایی است که اسکوئر انیکس در این سال‌ها روانه بازار کرده. ترکیب المان‌های علمی-تخیلی و فانتزی با زندگی واقعی انسان‌ها از ویژگی‌های برجسته بازی به حساب می‌آید که باعث شده افراد زیادی شیفته اثر و شخصیت‌هایش شوند. سال گذشته دنباله غیرمستقیم بازی با نام The Awesome Adventures of Captain Spirit به صورت رایگان عرضه شد؛ این اثر بیش‌تر نقش مقدمه و معرفی شماره دوم را برعهده داشت و یک دیدگاه کلی از فضا و داستان ادامه مجموعه در اختیار بازی‌کنندگان قرار می‌داد.

منبع: GameSpot

The post تاریخ انتشار قسمت‌های باقی مانده‌ی Life is Strange 2 اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala