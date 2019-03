قسمت سوم I.G.I رسما رونمایی شد

با تایید رسمی استودیو سازنده، قسمت جدید بازی IGI در مراحل اولیه ساخت به سر می‌برد. مجموعه IGI که شهرت خوبی در کشور ما دارد، یک بازی تیراندازی اول‌شخص با المان‌های مخفی‌کاری محسوب می‌شود. استودیو نروژی Innerloop مسئولیت ساخت شماره اول بازی را برعهده داشت. بازی اول در سال ۲۰۰۰ عرضه شد و این استودیو در سال ۲۰۰۳ ادامه آن را روانه بازار کرد.

در آن زمان شرکت Eidos Montréal به عنوان تهیه‌کننده قسمت اول شناخته می‌شد و امتیاز رسمی سری را در اختیار داشت. اما همان‌طور که می‌دانید، آن‌ها در سال ۲۰۱۷ به مالکیت اسکوئر انیکس درآمد. در ادامه استودیو Artplant حق و حقوق IGI را به دست آورد؛ این استودیو نروژی توسط سازندگان سابق بازی تاسیس شده بود.

با همه این اتفاقات، تا به امروز چیزی از IGI نشنیده بودیم. حال پس از این همه مدت، یک استودیو سوئدی با نام Toadman Interactive اعلام کرد که قسمت جدید سری در حال ساخت است و در مراحل اولیه به سر می‌برد. قرار است این شماره در نقش پیش‌درآمد بازی اصلی ظاهر شود.

هنوز مشخص نیست که آیا Artplant نقش تهیه‌کنندگی را بر عهده دارد یا خیر، ولی در هر صورت آن‌ها این خبر را در صفحه فیس‌بوک خود به اشتراک گذاشتند.

تا به این لحظه سازندگان تنها به انتشار یک تیزر کوتاه بسنده کرده‌اند و از طرفداران خواسته‌اند تا ایده‌های خود را با آن‌ها در میان بگذارند.

استودیو Toadman قبلا در ساخت بازی‌هایی مثل Vermintide مشارکت کرده بود ولی اولین بازی رسمی آن‌ها Immortal: Unchained نام داشت؛ این اثر با الهام از سری دارک‌سولز ساخته شده بود و نتوانست آنطور که باید مورد استقبال هواداران و منتقدین قرار گیرد.

