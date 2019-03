نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی

پلاتینیوم Master Assassin تمام تروفی‌های بازی را به دست آورید

برنزی Rude Awakening دوباره وارد Animus شوید

برنزی Daddy Dearest مرحله‌ی داستانی Stadium در زمان حال را به پایان برسانید

برنزی Criss Cross مرحله‌ی داستانی Skyscraper در زمان حال را به پایان برسانید

برنزی The End is Nigh مرحله‌ی داستانی Abstergo در زمان حال را به پایان برسانید

برنزی No Good Deed Goes Unpunished در معبد را باز کنید و از سرنوشت Desmond آگاه شوید

برنزی Mystery Guest سکانس داستانی اول و دوم را به پایان برسانید

برنزی How D’ya Like Them Apples سکانس داستانی سوم را به پایان برسانید

برنزی Heroes are Born سکانس داستانی چهارم را به پایان برسانید

برنزی The Day the Templars Cried سکانس داستانی پنجم را به پایان برسانید

برنزی Tea is for Englishmen سکانس داستانی ششم را به پایان برسانید

برنزی The Whites of Their Eyes سکانس داستانی هفتم را به پایان برسانید

برنزی Caged Wolf سکانس داستانی هشتم را به پایان برسانید

برنزی Two if by Sea سکانس داستانی نهم را به پایان برسانید

برنزی Grim Expectations سکانس داستانی دهم را به پایان برسانید

برنزی Difficult End سکانس داستانی یازدهم را به پایان برسانید

طلایی The Sum of Truth سکانس داستانی دوازدهم را به پایان برسانید

نقره‌ای Perfectionist تمام ماموریت‌های داستانی را به صورت ۱۰۰ درصد به پایان برسانید

برنزی An Extraordinary Man ماموریت Encyclopedia of the Common Man را به اتمام برسانید

برنزی Patent Not Pending با ساخت یکی از اختراعات Franklin خانه‌ی خود (Homstead) را تزیین کنید

برنزی House Party یکی از صنعت‌گران را استخدام کرده و کار کنید تا در Homstead ساکن شوند

برنزی A Complete Set با اتمام ماموریت‌های Homstead، کاری کنید تا تمام شخصیت‌های جانبی در آن‌‌جا مستقر شوند

برنزی Original Gamer در تمام مینی‌گیم‌های Homstead پیروز شوید

برنزی Bring Down the House قلعه‌ی Fort Wolcott را کاوش کنید

برنزی Kidd Gloves رازهای جزیره‌ی Oak Island را کشف کنید

نقره‌ای All Washed Up تمام نبردهای دریایی بازی با کشتی Aquila را به پایان برسانید

برنزی Entrepreneur, not Pirate! تمام ماموریت‌های Privateer Contracts را به پایان برسانید

برنزی Tumblehome کشتی Aquila را ارتقا دهید

برنزی By Invitation Only به یک گروه (Club) در بازی دعوت شوید

برنزی In Good Standing تمام چالش‌های مربوط به یک Club را به پایان برسانید

برنزی Man of the People تمام مناطق بوستون یا نیویورک را آزاد کنید

برنزی Monopoly Man یک کشتی جنگی را را به بوستون، نیویرک و Frontier جنگ بفرستید

برنزی Blowing in the Wind تمام صفحات مربوط به کتاب Ben Franklin را پیدا کنید

نقره‌ای Completionist DNA Tracker را به صورت ۱۰۰ درصد همگام سازی کنید

برنزی Multitasking DNA Tracker را به صورت ۵۰ درصد همگام سازی کنید

برنزی Spit Roast یا استفاده از سلاح تفنگ فیتیله‌ای، Double Assassination را اجرا کنید

برنزی Circus Act با یک بار شلیک توپ ۱۵ نفر از نگهبابان را از پای درآورید

برنزی Predator با استفاده از rope dart پنج نفر از دشمنان را آویزان کنید

برنزی Prince of Thieves یک کشتی جنگی را بدون کشتن نگهبانان آن، غارت کنید

برنزی Whit’s fur ye’ll no go by ye! با استفاده از سپر، پنج بار خود را در برابر باران آتش دشمن محافظت کنید

برنزی Jager Bomb هنگامی که تحت تعقیب هستید، ۱۰ نفر از نیروهای نظامی آلمانی را از پای درآورید

برنزی Magna cum Laude یکی از کارآموزان خود را به رنک Assassins برسانید

برنزی Coureur des Bois در تمام مغازه‌های شهر به تبادل پوست سالم حیوانات بپردازید

برنزی Eye Witness شاهد کشته شدن یکی از دشمنان توسط یک تمساح باشید

نقره‌ای Fin تمام مراحل اپیلوگ بازی را به پایان برسانید

تروفی‌های مربوط به بسته‌ی الحاقی Tyranny of King Washington

برنزی Uniquely Familiar یه هدیه‌ی غیر منتظره دریافت کنید

برنزی A Wolf in Sheep’s Clothing به صورت مخفی کاری ۲۵ نفر از دشمنان را از پای درآورید

نقره‌ای Frontiersman در منطقه‌ی Frontier به ۱۰۰ درصد همگام سازی (synchronization) برسید

برنزی West Point Payback Benedict Arnold را شکست دهید

برنزی Frequent Flyer در حالت پرواز عقاب (Eagle Flight) یک کیلومتر پرواز کنید

نقره‌ای The New Tea Party در شهر بوستون به ۱۰۰ درصد همگام سازی ( synchronization) برسید

برنزی Blindsided Putnam را شکست دهید

برنزی Aftershock با استفاده از قابلیت Bear Might، تعداد ۱۲۵ نفر از دشمنان را از پای درآورید

نقره‌ای If I Can Make It There در شهر نیویورک به ۱۰۰ درصد همگام سازی ( synchronization) برسید