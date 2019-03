بازی Sekiro: Shadows Die Twice در هفته اول عرضه خود توانست در صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین فیزیکی بریتانیا قرار گیرد. Chart-Track گزارش داده که بازی‌های بالای جدول طی این هفته به یکدیگر "نزدیک" بوده‌اند و Sekiro: Shadows Die Twice توانست The Division 2 را از رتبه اول به دوم ببرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، سایر رتبه‌های جدول شامل عناوین کاملا آشنا می‌شوند. FIFA 19 در رتبه سوم قرار دارد و بازی‌های جهان‌باز عظیم Rockstar یعنی Grand Theft Auto V (رتبه چهارم) و Red Dead Redemption 2 (رتبه پنجم) پنج بازی پرفروش جدول را تشکیل می‌دهند. Battlefield V مجددا با قرارگیری در جایگاه 18ام، وارد 40 بازی پرفروش جدول شد که به احتمال زیاد به خاطر عرضه بخش بتل رویال آن یعنی Firestorm بوده است. به غیر از Sekiro، هیچ عنوان جدید دیگری در جدول این هفته حضور نداشت.

Sekiro همچنین واکنش خوبی از سوی منتقدان دریافت کرده و نمرات آن را می‌توانید از طریق این لینک در پردیس گیم مشاهده کنید.

در ادامه می‌توانید جدول کامل را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که فروش دیجیتالی بازی‌ها در این جدول به حساب نیامده است.

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا:

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های PS4:

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های Xbox One:

منبع متن: pardisgame