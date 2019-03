برنامه State of Play را در پردیس گیم تماشا کنید | ساعت 1:30 بامداد

Sony برنامه استریم مخصوص به خود را معرفی کرده است. اولین قسمت از State of Play این بامداد شروع خواهد شد که وعده رونمایی از بازی‌ها، تریلرها، اخبار و مواردی دیگر برای PS4 و PS VR می‌دهد.

شما می‌توانید این استریم را به‌صورت زنده و کامل اینجا در پردیس گیم مشاهده کنید. Sony در اعلامیه خود گفت این اولین نمایش آن‌ها برای سال 2019 خواهد بود و در طی سال جاری تعداد زیاد دیگری را هم در نظر دارد و نمایش‌های جدید به‌طور منظم پخش می‌شوند. Nintendo و Microsoft هردو نمایش‌های مشابه‌ای داشتند که آن‌ها را با نام‌های Nintendo Direct و Inside Xbox می‌شناسیم.

با این وجود که Sony اعلام نکرده که چه بازی‌هایی را نمایش خواهد داد، عناوین بزرگ زیادی دارد که می‌توانند بخشی از این استریم باشد. The Last of Us 2 ،Ghost of Tsushima ،Dreams ،Days Gone و Death Stranding جز این لیست هستند و Sony احتمالا بازی‌های مستقل و واقعیت مجازی را هم نشان می‌دهد. این شرکت مشخص کرده بود که در E3 2019 شرکت نمی‌کند بنابراین شاید تعدادی نمایش زنده دیگر برای پر کردن جای خالی آن کافی باشد. شاون لیدن در گذشته گفته بود "جهان تغییر کرده اما E3 لزوما به‌همراه آن تغییری به خود ندیده است."

Microsoft هم برای روز 26 مارس، یک نمایش مخصوص برای بازی‌های مستقل در نظر گرفته است. شما می‌توانید State of Play را در ساعت مشخص شده، از طریق توئیچ به‌صورت زنده مشاهده کنید:

State of Play | ساعت 1:30 بامداد

تماشا از طریق یوتیوب

منبع متن: pardisgame