بازی The Lord Of The Rings – Gollum معرفی شد

بازی جدیدی از سری The Lord Of The Rings امروز معرفی شده است.

پس از آن که فیلم‌های فوق‌العاده‌ای بر اساس رمان‌های نوشته شده توسط جی.آر.آر تالکین منتشر شد و سری ارباب حلقه‌ها به وجود آمد، شاهد عناوین قدرتمند زیادی بر اساس این فرانچایز نبودیم. شاید بتوان Middle Earth: Shadow of Mordor و نسخه‌ی بعدی آن را بازی‌هایی جذاب در رابطه با سرزمین میانه خواند ولی این دو بازی به داستان اصلی این سری پایبند نبوده و داستانی کاملا جدید و منحصر به فرد را به تصویر کشیدند. اما امروز انتظارها به پایان رسیده و استودیوی ددالیک (Daedalic) بازی جدیدی را که در رابطه با سرزمین میانه و البته داستان مشهور حلقه‌ی طلایین است را معرفی کرد.

نام این بازی The Lord Of The Rings – Gollum است که داستان شخصیت اسماگل (Sméagol) را روایت می‌کند. طبق گفته‌ی سازندگان، این بازی بر داستان اصلی این سری و کتاب‌های آن متعهد باقی خواهد ماند و در عین حال، موضوعات جدیدی را به آن اضافه خواهد کرد. مدیرعامل این استودیو در رابطه با بازی چنین گفته است:

بازی ما داستان شخصیت اسماگل را از دیدگاهی روایت می‌کند که هیچ‌گاه پیش از این دیده نشده است. ما به داستان و کتاب‌های نویسنده‌ی افسانه‌ای این مجموعه کاملا پایبند مانده‌ایم. در صنعتی که هر روز در حال تغییر است و در این چند سال که بازی‌ها نیز تغییرات زیادی کرده‌اند، ما برای روایت داستانی اقدام کرده‌ایم که بیش از ۶۰ سال پیش نوشته شده، ولی هنوز هم طراوتی تازه دارد.

طبق اطلاعات منتشر شده این بازی توسط استودیوی ددالیک در حال توسعه است و در سال ۲۰۲۱ برای رایانه‌های شخصی و تمامی پلتفرم‌های زمان مذکور عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa