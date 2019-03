State of Play #1 | تمامی اخبار منتشر شده در این برنامه

نخستین قسمت از سری برنامه‌های ویدئویی سونی که با عنوان State of Play شناخته می‌شود و از برنامه‌های استریمی نظیر نینتندو دایرکت الهام گرفته، سرانجام به پایان رسید و توانستیم اطلاعاتی از بازی‌های آینده‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ بدست آوریم. در این برنامه‌ی استریم شده، از بازی جدید Iron Man VR رونمایی شد و تنها اطلاعیه‌ی […]

در این برنامه‌ی استریم شده، از بازی جدید Iron Man VR رونمایی شد و تنها اطلاعیه‌ی جدید و مهم آن را می‌توان عرضه‌ی No Man’s Sky VR برروی هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر دانست. انتشار تریلرهای جدیدی از بازی‌های مورد انتظار Days Gone و Mortal Kombat 11 نیز دیگر اتفاقات مهم این برنامه بودند.

اگر این رویداد را از دست داده‌اید و می‌خواهید از اتفاقات و اخبار آن مطلع شوید، ما تمامی اخبار منتشر شده در جریان آن را برای شما گردآوری کرده‌ایم که می‌توانید از زیر آن‌ها را مشاهده کنید.

سونی برنامه‌ی State of Play خود را با معرفی بازی Iron Man VR مارول آغاز کرد. این بازی توسط استودیوی Camouflaj با مشارکت Worldwide Studios و مارول گیمز (Marvel Games) توسعه می‌یابد و بازی‌بازان را در نقش ابرقهرمانِ محبوب مرد آهنی قرار می‌دهد. هیچ جزئیات مهمی از Iron Man VR منتشر شده اما گفته می‌شود که عنوان در سال جاری میلادی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی مسابقه‌ای Crash Team Racing Nitro Fueled در روز جمعه ۳۱ خرداد ماه (۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) عرضه خواهد شد و مطلع شدیم که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی حاوی محتویاتی انحصاری‌ با ویژگی‌های کلاسیک شخصیت‌های پلی‌استیشن ۱ نظیر کرش، کوکو و کورتکس می‌شود. همچنین پیست‌ها و موسیقی‌هایی نوستالژی نیز در این نسخه مد نظر قرار گرفته‌اند.

عنوان واقعیت مجازی Blood & Truth، که ابتدا در رویداد Paris Games Week در سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود، بازی‌بازان را در نقش یک سرباز شوخ‌طبع با نام رایان مارکس (Ryan Marks) قرار می‌دهد و آن‌ها می‌توانند در طول بازی، شاهد ارتکاب جرم‌ها و قتل‌های بسیاری از سوی او باشند.

استودیوی هلو گیمز (Hello Games) پشتیبانی از هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر را به بازی فضایی و اکتشافی خود یعنی عنوان No Man’s Sky در قالب یک به‌روزرسانی رایگان که در فصل تابستان عرضه می‌شود، اضافه می‌کند. به جای اینکه این حالت به صورت جداگانه عرضه شود، بازی‌بازان می‌توانند بازی No Man’s Sky را تماماً با استفاده از واقعیت مجازی تجربه کنند. همچنین نسخه‌ی پلی‌اسیتشن ۴ بازی No Man’s Sky: Beyond نیز به صورت فیزیکی عرضه خواهد شد که حاوی بازی اصلی، پشتیبانی از واقعیت مجازی و هر به‌روزرسانی مرتبط با Beyond است.

بازی ایزومتریک و دانجن کرالر ReadySet Heroes تا اواخر سال جاری میلادی برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. این بازی حاوی بخش چندنفره‌ای چهار نفره است که در سیاه‌چاله‌هایی مملو از هیولا، باید با یکدیگر مبارزه کنید. هر تیمی که زودتر از بقیه به پایان سیاه‌چاله برسد، برنده است.

Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted بازی جدیدِ واقعیت مجازی محسوب می‌شود که در سری محبوب Five Nights At Freddy جریان دارد و مراحل بازسازی شده‌ی نسخه‌ی اصلی این بازی را شامل می‌شود. این بازی ماه آینده برای هدست‌های پلی‌استیشن وی‌آر، HTC Vice، Oculus و همچنین سرویس استیم در دسترس قرار خواهد گرفت.

استودیوی بازیسازی نو کُد (No Code) که بیشتر به واسطه‌ی Stories Untold شناخته می‌شود، در نخستین قسمت از برنامه‌ی State of Play سونی حضور یافت و از تاریخ انتشار بازی Observation رونمایی کرد.

سونی رسماً تائید کرد که بازی اکشن و نقش‌آفرینی Concrete Genie که در انحصار کنسول پلی‌اسیتشن ۴ است، پائیز امسال عرضه خواهد شد. همچنین این شرکت تریلر جدیدی از این بازی منتشر کرد که بخش‌هایی از داستان آن را نشان می‌دهد.

افراد زیادی مدت‌هاست که در انتظار بازی Days Gone که در سبک بقا و زامبی‌ست، نشسته‌اند. این بازی نهایتاً در تاریخ جمعه ۶ اردیبهشت ماه (۲۶ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) عرضه خواهد شد. اما پیش از عرضه‌ی آن، سونی تریلر جدیدی از این عنوان موردانتظار منتشر کرده که صحنه‌هایی از داستان و گیم‌پلی آن را به تصویر می‌کشد.

سونی با انتشار تریلر جدیدی از بازی Mortal Kombat 11 به نمایش State of Play خاتمه داد. با انتشار این تریلر، بازگشت شخصیت‌های قدیمی این سری به جدیدترین نسخه‌ی آن تائید شد: Lui Kang، Kung Lao و Jax این اشخاص هستند. این ویدئو، مقابله‌ی نسخه‌های مدرن شخصیت‌ها با نسخه‌های جوانشان را نیز به تصویر می‌کشد.

