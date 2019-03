کوانتیک دریم (Quantic Dream) پس از اعلام خبر منتشر شدن سه بازی انحصاری سونی برای رایانه‌های شخصی شوک بزرگی به همگان وارد کرد. براساس گفته‌ی استودیوی مذکور سه عنوان Detroit: Become Human، Beyond: Two Souls و Heavy Rain به‌زودی در فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) قرار خواهند گرفت. در کنار اعلام این خبر استودیوی […]

کوانتیک دریم (Quantic Dream) پس از اعلام خبر منتشر شدن سه بازی انحصاری سونی برای رایانه‌های شخصی شوک بزرگی به همگان وارد کرد. براساس گفته‌ی استودیوی مذکور سه عنوان Detroit: Become Human، Beyond: Two Souls و Heavy Rain به‌زودی در فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games Store) قرار خواهند گرفت. در کنار اعلام این خبر استودیوی کوانتیک دریم سیستم موردنیاز این بازی‌ها را برای رایانه‌های شخصی اعلام کرد. البته باید اضافه کنیم سیستم موردنیاز بازی Detroit: Become Human چندی پیش مشخص شد که برای مطالعه آن می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

سیستم موردنیاز Heavy Rain و Beyond: Two Souls مشابه یکدیگرند. در زیر می‌توانید حداقل سیستم و همچنین سیستم پیشنهادی این بازی‌ها را مشاهده کنید.

حداقل سیستم موردنیاز

سیستم عامل: ویندوز هفت ۶۴ بیت

ویندوز هفت ۶۴ بیت پردازنده: intel® Core™ i5-2400S, 3.4GHz

intel® Core™ i5-2400S, 3.4GHz حافظه‌ی RAM: چهار گیگابایت

چهار گیگابایت کارت گرافیک: انویدیا GTX 660 با حافظه ۲ گیگابایتی

سیستم پیشنهادی

سیستم عامل: ویندوز ده ۶۴ بیت

ویندوز ده ۶۴ بیت پردازنده: intel® Core™ I7-2700K, 3.9GHz

intel® Core™ I7-2700K, 3.9GHz حافظه‌ی RAM: دوازده گیگابایت

دوازده گیگابایت کارت گرافیک: انویدیا GTX 1080 با حافظه ۸ گیگابایتی

تمامی بازی‌های عنوان شده در بالا برای کنسول‌های پلی‌استیشن۳و۴ منتشر شده‌اند و قرار است در سال ۲۰۱۹ برای رایانه‌های شخصی هم منتشر شوند.

نظر شما همراهان همیشگی گیمفا در رابطه با این بازی‌ها چیست؟ به‌نظر شما عرضه این بازی‌ها برای رایانه‌های شخصی سبب موفقیت بیشتر این بازی‌ها می‌شود؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

