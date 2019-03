روز گذشته بود که شرکت آلمانی Daedalic Entertainment از بازیِ اقتباسی جدیدی از جهان ارباب حلقه‌ها که توسط جی.آر.آر تالکین (J.R.R. Tolkien) خلق شده است، رونمایی کرد. هنوز جزئیات خاصی از این پروژه که با عنوان The Lord of the Rings: Gollum شناخته می‌شود منتشر نشده است. گفتنی‌ست که این بازی تا حداکئر تا سال […]

روز گذشته بود که شرکت آلمانی Daedalic Entertainment از بازیِ اقتباسی جدیدی از جهان ارباب حلقه‌ها که توسط جی.آر.آر تالکین (J.R.R. Tolkien) خلق شده است، رونمایی کرد. هنوز جزئیات خاصی از این پروژه که با عنوان The Lord of the Rings: Gollum شناخته می‌شود منتشر نشده است. گفتنی‌ست که این بازی تا حداکئر تا سال ۲۰۲۱ میلادی برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها عرضه خواهد شد. با این حال، به لطف مصاحبه‌ی وب‌سایت PCGamesN با استودیوی Daedalic، جزئیات تازه‌ای از این بازی بدست آمده است.

زمانی که از کارستن فیچتلمن (Carsten Fichtelmann)، مدیرعامل Daedalic Entertainment و جوناس هاسگس (Jonas Husges)، رئیس بخش توسعه‌ی تجارت این شرکت سوال شد که وقایع این بازی در چه دوره‌ای جریان دارد، آن‌ها اعلام کردند که نقطه شروع بازی The Lord of the Rings: Gollum از کتاب‌هاست و این عنوان هیچ ارتباطی با سریال تلویزیون ارباب حلقه‌هایِ آمازون ندارد.

هاسگس در این خصوص بیان کرد:

این سرمایه‌گذاری متفاوتی با [سریالِ در دست ساخت آمازون] است. این همان جهان است، این سرزمین میانه است، اما نقطه‌ی شروع ما از کتاب‌ها خواهد بود.

فیچتلمن در ادامه گفت:

داستان‌های جدید زیادی وجود دارد. شما کتاب را دارید و این بازه‌ی زمانی یکسانی است. اما مطمئناً شما بیشتر از گالوم خواهید دانست.

در ادامه اعضای این استودیو در خصوص چرایی انتخاب سریِ فانتزی تالکین به عنوان منبع الهام خود گفتند. فیچتلمن در این خصوص بیان کرد:

برای ما، به عنوان شرکتی که داستان‌سرایی و روایت داستان را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم بازی‌های خود در نظر می‌گیریم، ایده‌ی قرار دادن شخصیت گالوم در مرکزیت داستان و همه‌ی کشمکش‌هایی که این پروتاگونیست دارد – از جمله دو صدایی که با او صحبت می‌کنند – یک نقطه شروع بسیار خوب محسوب می‌شود.

هاسگس نیز نظر خود را اینطور بیان کرد:

من فکر می‌کنم که بیشتر شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند که رویکرد متفاوتی داشته باشند. این [تصمیم‌ها] معمولاً از این [طرز تفکر] بدست می‌آیند: “ما می‌خواهیم چنین بازی مبارزه‌ای خلق کنیم”. و پس از آن، او (گالوم) مناسب به نظر نمی‌رسد. اما ما درباره‌ی اینکه چه داستانی خوب خواهد بود فکر کرده‌ایم؛ در خصوص اینکه چه شخصیتی برای این بازی مناسب خواهد بود. پس از آن تصمیم گرفتیم: “بسیار خب، ما می‌خواهیم یک بازی اکشن و ماجراجویی بسازیم”. چه مکانیک‌های بازی‌ای، مناسب تجربه‌ی این جهان با این شخصیت خواهد بود؟

در نهایت آن‌ها رسماً تائید کردند که مخفی‌کاری بخشی از این بازی خواهد بود و نقش پررنگی در گیم‌پلی The Lord of the Rings: Gollum دارد اما قرار است شاهد مکانیک‌ها و ایده‌های متفاوتی در این بازی باشیم.

بازی The Lord of the Rings: Gollum در زمان نامشخصی از سال ۲۰۲۱ میلادی برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها عرضه خواهد شد.

