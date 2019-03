The Lord of the Rings: Gollum تعبیر متفاوتی از شخصیت گالوم خواهد داشت

روز گذشته، شرکتِ آلمانیِ محبوبِ Daedalic Entertainment که در زمینه ساخت و نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت می‌کند و به خاطر ساخت عناوین ماجراجویی شهره است، از بازی جدیدی از دنیای سرزمینِ میانه‌ی جی.آر.آر تالکین (J.R.R. Tolkien) رونمایی کرد که The Lord of the Rings: Gollum نام دارد. هنوز جزئیات خاصی از داستان و گیم‌پلی این […]

روز گذشته، شرکتِ آلمانیِ محبوبِ Daedalic Entertainment که در زمینه ساخت و نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت می‌کند و به خاطر ساخت عناوین ماجراجویی شهره است، از بازی جدیدی از دنیای سرزمینِ میانه‌ی جی.آر.آر تالکین (J.R.R. Tolkien) رونمایی کرد که The Lord of the Rings: Gollum نام دارد. هنوز جزئیات خاصی از داستان و گیم‌پلی این بازی که در حال حاضر برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های بازی در دست ساخت و توسعه قرار دارد، وجود ندارد. با این حال، مصاحبه‌ی اخیر وب‌سایت PCGamesN با سازندگان این بازی، اطلاعات جدیدی از آن فاش کرده است.

به طور مشخص، کارستن فیچتلمن (Carsten Fichtelmann)، مدیرعامل Daedalic Entertainment و جوناس هاسگس (Jonas Husges) ، رئیس بخش توسعه‌ی تجارت این شرکت، اعلام کردند که تیم توسعه‌ی این بازی آزادی عمل کاملی خواهند داشت و تنها به روایت تفسیرِ ارائه‌ی شده‌ی قبلی از شخصیت گالوم (Gollum) متکی نخواهند بود.

زمانی که سوال شد آیا اندی سرکیس (Andry Serkis) در این پروژه نقش دارد، هاسگس بیان کرد:

این تفسیر متفاوتِ ما از این شخصیت و جهان است و حتی اگر اندی سرکیس در این [بازی] نقش داشته باشد، [نتیجه‌ی کار همانند] شخصیت داخل فیلم‌ها نخواهد بود. به همین جهت، این قضیه او (گالوم) را به شخصیت متفاوتی تبدیل می‌کند. به همین دلیل او (سرکیس) لزوماً نقشی در این پروژه ندارد. مکن است فرد دیگری، تعبیر خود را از این شخصیت ارائه دهد.

اینطور که پیداست، استودیوی Daedalic نمی‌خواهد کار غیرمتعارفی انجام دهد اما باز هم، آن‌ها قصد دارند تعریف متفاوتی نسبت به گالومِ سرکیس در فیلم‌های ارباب حلقه‌ها داشته باشند. خبری که شاید باعث ناامیدی طرفداران پر و پا قرص این دنیا شود.

در بخش دیگری از این مصاحبه، این دو از دلایل انتخاب شخصیت گالوم به عنوان پروتاگونیست اصلی این بازی صحبت کردند که می‌توانید از این نشانی به اطلاعات بیشتری در این باره دست پیدا کنید.

بازی The Lord of the Rings: Gollum در حال حاضر برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها ساخته می‌شود و قرار است در سال ۲۰۲۱ میلادی روانه‌ی بازار شود.

منبع متن: gamefa