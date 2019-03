از زمان سه‌گانه و اقتباس‌های پرخرج "پیتر جکسون" از سری فانتزی جی.آر.آر تالکین در اوایل این قرن، طرفداران معمولا تنها باید چند سال برای ارائه‌شده یک تجربه تعاملی جدید از سرزمین میانه صبر می‌کردند؛ و خب با توجه به قرارداد جدید میان شرکت صاحب امتیاز سرزمین‌میانه و استودیو Daedalic به نظر می‌‌رسد که این روند هم‌چنان حفظ خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameInformer، بازی The Lord Of The Rings – Gollum داستان به فساد کشیده‌شدن "اسمیگل" را در طول استفاده از "حلقه اصلی قدرت" روایت می‌کند.سازندگن قول داده‌اند این عنوان اکشن‌ماجراجویی و روایت‌محور بر داستان و حماسه اصلی وفادار بماند و در کنار آن نیز "داستان‌ها و جزئیات جدید را در رابطه با سفر اسمیگل" فراهم کند. مدیرعامل استودیو Daedalin Entertainment یعنی "کارستن فیچل‌من" (Carsten Fichtelmann) نیز در این مورد گفته است:

"ما داستان "گالم" را از دیدگاهی جدید که تاکنون به آن توجهی نشده روایت خواهیم کرد و در طول این کار نیز تماما به کتاب‌های جی‌.‌آر.آر تالکین وفادار خواهیم ماند. در زمانی که صنعت بازی‌های ویدئویی درگیر تغییراتی ساختاری بوده و مدل‌های جدید تجارت در حال رشد و تکامل هستند، ما از کارکردن برروی عنوانی بزرگ و جدید براساس داستانی که برای بیش از 60 سال تازه وپرطرفدار باقی‌مانده، بسیار هیجان‌زده هستیم. "

این عنوان از موتور بازی‌‌سازی Unreal Engine استفاده کرده و در سال 2021 "برای پلتفرم PC و تمامی کنسول‌های مربوط به آن زمان" منتشر خواهد شد؛ این یعنی به احتمال زیاد شاهد عنوانی میان‌نسلی برای کنسول‌های نسل هشت و کنسول‌های نسل بعدی خواهیم بود.

منبع متن: pardisgame