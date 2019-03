نقدها و نمرات بازی Generation Zero منتشر شد؛ شکست خوردن خط زمان موازی

جدیدترین بازی استودیوی Avalanche Studios که ساخت فرنچایز Just Cause را در کارنامه دارد، هم‌اکنون در دسترس می‌باشد؛ اما آیا بازی توانسته است تا نظر منتقدان را به خود جلب کند؟ جواب منفی می‌باشد. Generation Zero در سال گذشته توسط استودیوی سوئدی Avalanche معرفی شد. یک عنوان Coop چهار نفره که در یک خط زمانی موازی در دهه‌ی 1980 میلادی و در کشور سوئد رخ می‌دهد. این بازی، انسان‌ها و روبات‌ها را در نبرد برابر یکدیگر قرار می‌دهد. تخریب کردن، قسمتی از گیم‌پلی می‌باشد، همانطور که می‌توان از گذاشتن تله و مخفی‌کاری نیز علیه دشمنان مکانیکی استفاده کرد. Generation Zero هم‌اکنون بر روی PS4، Xbox One و PC در دسترس می‌باشد و اگر می‌خواهید بدانید که این عنوان ارزش خرید دارد یا خیر، نگاهی به نقدهای بازی در پردیس‌گیم بیندازید.

God is a Geek 80

"Generation Zero جهان یک بازیِ نقش‌آفرینی را با سیستم تیراندازی و لوت کردن سبک بتل رویال ترکیب می‌کند تا عنوانی علمی تخیلی را در دهه‌ی 80 میلادی خلق کند؛ جایی که هر نبرد برای بقا می‌باشد."

The Indle Game Website 70

"خیلی دوست دارم که Generation Zero از بازیکنان می‌خواهد تا به دنیای بازی توجه کنند، به جای اینکه حواس آن‌ها را با علامت‌گذاری‌های متعدد بر روی نقشه پرت کند. سیستم مبارزات تکتیکی بازی خوب کار شده است و جایی بین جریان اصلی و روند سرسختانه قرار می‌گیرد."

The Games Machine 60

"Generation Zero بر روی مفهوم جالبی شکل گرفته است، اما جهانِ بازی توخالیِ آن، منجر به تجربه‌ای کسل کننده می‌شود."

Wccftech 50

"Generation Zero پتانسیل بالایی دارد، اما در بسیاری از زمینه‌ها، کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. تعداد بی‌شماری باگ، طیف بسیار محدود از دشمنانی که باید با آن‌ها مبارزه کرد، مأموریت‌های خسته‌کننده، جهانی بزرگ و بی سرانجام؛ خصوصا هنگام تجربه‌ی بازی به صورت تکنفره، همگی باعث شده‌اند تا مبارزات عالی و اتمسفر عموما بی‌نظیر بازی به چشم نیایند."

Merlininkazani 50

"Generation Zero با وجود داشتن پتانسیل، اما هیچگونه هدفی ندارد. نقشه‌ای بزرگ، مکانیک‌های تیراندازی خوب، اما بازی سرگرم‌کننده ظاهر نمی‌شود."

Pc Gamers 50

"رویکرد اساسی Generation Zero کاملا جذاب است، اما متاسفانه اجرای آن، فاقد دقت و کمال می‌باشد. جهان بازی بسیار بزرگ، بسیار نوعی، بی‌روح و توخالی جلوه می‌کند. داستان و مراحل بازی نیز بسیار بیهوده به نظر می‌رسند. باگ‌های بی‌شمار و گلیچ‌ها، باعث می‌شوند تا سرگرم‌کننده بودن بازی به طور کامل از بین برود."

Multiplayer.it 50

مینگین نمرات بازی در وبسایت Metacritic بر اساس 7 نقد: 59

میانگین نمرات بازی در وبسایت Opencritic بر اساس 9 نقد: 58

منبع متن: pardisgame