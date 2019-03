طی مدت اخیر، جزئیات و اطلاعات زیادی از بازی علمی تخیلی Control به اشتراک گذاشته شده است اما استودیوی سازنده، قبل از به پایان رسیدن ماه میلادی جاری، یک مورد دیگر را نیز درباره‌ی این عنوان اعلام کرده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gameinformer، استودیوی Remedy پاداش‌هایی را که بازیکنان در صورت پیش‌خرید کردن Control به آن‌ها دسترسی خواهند داشت، معرفی کرده است. اگر شما نسخه‌ی استاندارد بازی را که 60 دلار قیمت دارد پیش‌خرید کنید، دو عدد آیتم انحصاری در درون بازی دریافت خواهید کرد. این آیتم‌ها عبارتند از: لباس Tactical Response Gear برای پروتاگونیست بازی یعنی Jesse و بسته‌ی منابع برای ساخت و ساز(Craft) کردن. همچنین، کسانی که نسخه‌ی PS4 بازی را پیش‌خرید کنند، به اسلحه‌ای نادر، حالت‌های شخصیت‌ها، لباس Astral Dive برای Jesse و 2 تم بازی، دسترسی خواهند داشت. شما می‌توانید تریلر مربوط به رونمایی از این آیتم‌ها را در زیر مشاهده و یا دانلود کنید.





نسخه‌ی دیلاکس Control که در خرده فروشی‌ها به قیمت 70 دلار عرضه می‌شود، شامل بسته‌بندی فلزی و کارت‌های هنریِ ورژن محدود خواهد بود. نسخه‌ی دیلاکس PS4 نیز که 80 دلار قیمت دارد، علاوه بر تمامی مواردی که در ورژن استاندارد بازی جای دارند، شامل مرحله‌ی جانبی اضافه‌ای به نام Isolation و لباس Urban Response برای Jesse نیز می‌شود. علاوه بر این، نسخه‌ی دیلاکس بر روی PS4 شامل بسته‌های گسترش دهنده‌ی The Foundation و AWE که بعد از زمان انتشار نسخه‌ی اصلی در دسترس قرار می‌گیرند، می‌شود. از اخبار مربوط می‌توان به CONTROL در زمان عرضه از حالت بازی NEW GAME+ و قابلیت PHOTO MODE پشتیبانی نخواهد کرد، اشاره کرد. بازیکنان در تاریخ 5 شهریور می‌توانند از طریق PS4 ،Xbox One یا PC به تجربه بازی Control بپردازند.

منبع متن: pardisgame