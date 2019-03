اگر به عناوین سری Diablo علاقه‌مند هستید اما دوست ندارید برای خرید آن‌ها هزینه کنید، بازی Path of Exile دقیقاً همان چیزی است که به دنبال آن می‌گردید. عنوانی که برروی رایانه‌های شخصی به محبوبیت زیادی رسید، هم‌اکنون برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. با ارائه‌ی کوهی از Loot و یک درخت مهارت […]

اگر به عناوین سری Diablo علاقه‌مند هستید اما دوست ندارید برای خرید آن‌ها هزینه کنید، بازی Path of Exile دقیقاً همان چیزی است که به دنبال آن می‌گردید. عنوانی که برروی رایانه‌های شخصی به محبوبیت زیادی رسید، هم‌اکنون برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

با ارائه‌ی کوهی از Loot و یک درخت مهارت واقعاً بزرگ، Path of Exile می‌تواند شما را برای ساعت‌های بسیار زیادی سرگرم کند. نکته‌ی جالب این است که Path of Exile از آیتم‌های به اصطلاح «Pay to Win» بهره نمی‌برد. خوشبختانه توسعه دهنده‌ی این عنوان یعنی استودیوی گرایندینگ گیر گیمز (Grinding Gear Games) به شدت مخالف انجام این کار است.

بازی Path of Exile هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید همین حالا این عنوان را از طریق فروشگاه پلی‌استیشن دریافت کنید.

منبع متن: gamefa