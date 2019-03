استودیوی ۴ای گیمز (۴A Games) از در دسترس بودن اولین به‌روزرسانی حجیم بازی Metro Exodus خبر داد. این به‌روزرسانی که Ranger Update نام دارد و حجم تقریبی آن ۶ گیگابایت است، شامل برطرف شدن برخی باگ‌های بازی و اضافه شدن حالت New Game Plus است. مهم ترین بخش این به‌روزرسانی، اضافه شدن حالت New Game […]

استودیوی ۴ای گیمز (۴A Games) از در دسترس بودن اولین به‌روزرسانی حجیم بازی Metro Exodus خبر داد. این به‌روزرسانی که Ranger Update نام دارد و حجم تقریبی آن ۶ گیگابایت است، شامل برطرف شدن برخی باگ‌های بازی و اضافه شدن حالت New Game Plus است.

مهم ترین بخش این به‌روزرسانی، اضافه شدن حالت New Game Plus است که پس از اتمام بخش داستانی فعال می‌شود و بازی‌باز با امکان دسترسی به تمام سلاح های بازی از ابتدای بازی، این بخش را آغاز می‌کند. با این حال امکان انتقال Armor و دیگر لوازم ارتقا داده شده در این بخش وجود ندارد. همچنین با امکان حمل یک سلاح، فعال نبودن بخش ترکیب و ساخت در کوله پشتی و قوی‌تر بودن Armor دشمنان، بازی‌بازان می‌توانند چالش‌های بیشتری را تجربه کنند.

حالت Iron Mode برای بازی‌بازانی است که به درجه‌ی سختی بیشتر علاقه دارند. در این حالت امکان ذخیره‌ی بازی پس از اتمام هر مرحله وجود دارد و نمی‌توان در میانه‌ی بازی عمل ذخیره را انجام داد. در این به‌روزرسانی، صحبت‌های سازندگان در مورد طراحی محیط هر مرحله در بخش New Game Plus قرار دارد که با یافتن نوارهای خاص می‌توانید به آن‌ها گوش دهید.

New Game Plus

پس از اتمام کمپین، می‌توانید بازی را از بخش New Game Plus شروع کنید. همه‌ی سلاح‌ها و تجهیزات موجود در بخش کمپین از ابتدای بازی قابل دسترس خواهند بود.

بخش New Game Plus با چالش‌ها، دستاوردها و جوایز جدید همراه خواهد بود.

صحبت‌های توسعه دهندگان بازی

فعال کردن این قابلیت در بخش New Game Plus به شما اجازه می‌دهد تا با پیدا کردن نوارهایی خاص، به صحبت‌های اعضای استودیوی ۴ای گیمز درباره‌ی طراحی محیط هر مرحله گوش دهید.

بهبود میزان پاسخ‌گویی کنترلر

افزودن قابلیت تغییر حساسیت کنترلر چهارم

بهبود نشانه گیری و Dead Zone در هر پلتفرم

بهبودها و ویژگی‌های جدید برای پلتفرم‌های مختلف

افزودن پشتیبانی از ماوس و کیبورد برای ایکس‌باکس وان

بهبود RTX و DLSS برای رایانه‌های شخصی

پشتیبانی از نور در کنترلر Dual Shock برای پلی‌استیشن ۴

بهینه‌سازی در بازی و گیم پلی

برطرف سازی باگ‌های گزارش شده و بهینه‌سازی در گیم پلی بازی

بهینه‌سازی ولوم صدا

بهبود تجربه‌ی بازی

اصلاح مشکلاتی که باعث کرش (Crash) شدن بازی می‌شدند.

نسخه‌ی اوکراینی

قابلیت فعال سازی زبان اوکراینی در بازی

بازی Metro Exodus برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر شده است. می‌توانید نقد این بازی را تحت عنوان «بقایی متفاوت‌تر از همیشه» از این نشانی مطالعه کنید. همچنین می‌توانید هایلایت این بازی را از اینجا تماشا کنید.

منبع متن: gamefa