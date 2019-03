عناوین رایگان ماه آوریل Xbox Live Gold مشخص شدند؛ حضور بازی خاطره انگیز Star Wars: Battlefront II

بازی‌های رایگان ماه آوریل برای دارندگان اشتراک طلایی شبکه Xbox Live مشخص شدند. در میان بازی‌های بزرگی که طی هفته‌های آینده در دسترس این کاربران کنسول‌های Xbox One و Xbox 360 قرار می‌گیرد، بازی (Star Wars: Battlefront II (2005 شاید هیجان‌انگیز‌ترین عنوان باشد. هرچند که بازی‌های بسیار دیگری نیز در کنار این عنوان در دسترس قرار خواهند گرفت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamespot یکی از این عناوین بازی اکشن-نقش آفرینی The Technomancer است که در تمام روز های ماه آوریل در دسترس دارندگان کنسول Xbox One قرار می گیرد. دیگر عنوانی که برای دارندگان این کنسول رایگان می شود بازی Outcast: Second Contact است که از 16 آوریل (27 فروردین) تا 15 می (25 اردیبهشت) در دسترس قرار خواهد گرفت.

بر روی کنسول Xbox 360 نیز بازی Star Wars: Battlefront II از روز 1 آوریل (12 فروردین) تا 15 آوریل (26 فروردین) به طور رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت. عنوانی که در سال 2005 بر روی کنسول Xbox عرضه شده بود. دیگر بازی این ماه برای Xbox 360 داران Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 است که از 16 آوریل (27 فروردین) تا 30 آوریل (10 اردیبهشت) به طور رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت. هر دو این بازی ها از قابلیت Backward compatibility پشتیبانی می کنند و می توان آنها را بر روی Xbox One نیز بازی کرد.

به یاد داشته باشید که شما همچنان فرصت دارید عناوین رایگان ماه مارچ Xbox Live Gold را نیز تجربه کنید.

منبع متن: pardisgame