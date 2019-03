(تصویری از Cthulhu، معروف‌ترین موجود آفریده شده در ذهن اچ.پی.لاوکرفت)

قدم زدن در لبه پرتگاه جنون: 8 عنوان برتر لاوکرفتی که می‌توانید تجربه کنید

ترجمه شده از وب‌سایت Gameinformer با اندکی دخل و تصرف

بی‌پرده می‌گویم، در تمام جهان ادبیات و داستان‌پردازی، تقریبا هیچ‌کس را نمی‌توانید پیدا کنید که سبک‌ کاری‌اش مشابه با "اچ‌.پی‌لاوکرفت" افسانه‌ای باشد، تاثیر او بر روی صنعت گیم نیز شدیدا مشهود است، از Bloodborne گرفته تا Dead Space، عناوین بسیاری عناصر مفهومی کارهای لاوکرفت را در قلب جهان خود جای داده‌اند. از جمله ویژگی‌های اصلی کارهای لاوکرفت، به نمایش گذاشتن شخصیت‌هایی است که در لبه پرتگاه جنون ایستاده‌اند و تقریبا هیچ چیز نمی‌تواند آن‌ها را از وضعیت اندوه‌باری که در آن هستند نجات دهد. لیستی که در ادامه مطالعه خواهید کرد شما را با هشت عنوان لاوکرفتی برتری که در حال‌ حاضر منتشر شده، یا به زودی منتشر خواهند شد آشنا می‌کند. با ما همراه باشید.

1_ Call of Cthulhu

پلتفرم: PC، PS4، XOne

داستان در سال 1924 رخ می‌دهد، شما در نقش یک کارآگاه شخصی به نام "ادوارد پیِرس" به جزیره‌ای دورافتاده فرستاده می‌شوید تا پرده از اسرار مرگ تمام اعضای یک خانواده بردارید. زمان چندانی نمی‌گذرد که متوجه می‌شوید اطلاعاتی که پلیس به شما ارائه داده با تحقیقاتتان هم‌خوانی ندارد و مردم محلی نیز علاقه‌ای به پاسخ دادن به سوالات شما نشان نمی‌دهند. با کنار هم قرار دادن اطلاعاتی که به دست آمده، پیِرس باید در مکان‌های هراس‌آور بسیاری همچون تیمارستان جزیره و یک کارخانه بسیار قدیمی شکار نهنگ به دنبال سرنخ بگردد.

در این بین، اهالی جزیره تنها افرادی نیستند که قصد در متوقف کردن پیرس دارند، با گذشت زمان، پیرس متوجه می‌شود که جنون در حال ریشه دواندن در اعماق ذهنش است. او با موجودات و صحنه‌های غیرقابل‌باور بسیاری روبرو می‌شود و متوجه می شود که پرونده این قتل بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که انتظار داشته. Call of Cthulhu یک عنوان نقش‌آفرینی اول‌شخص است که بازیکن را مجاب به گشت‌وگذار در محیط و پیدا کردن سرنخ‌های مختلف کرده و هر از گاهی، انتخاب‌هایی را نیز در پیش روی او قرار می‌دهد که می‌توانند در روند بازی تاثیرگذار باشند. بازی هم‌اکنون بر روی پلتفرم‌های ذکر شده قابل تجربه است.

این بازی پیش از این توسط پردیس‌گیم نقد شده و در بخشی از این نقد به قلم رضا رحیمی می‌خوانیم: "با وجود مشکلات فنی ریز و درشت، Call of Cthulhu به سبب داستان خوب، طراحی هنری فوق‌العاده‌ و اتمسفر مسحورکننده‌ای که در خود جای داده یک تجربه لذت بخش را برای طرفداران خود رقم خواهد زد."

2_ Song of Horror

پلتفرم: PC

Song of Horror در طی دوران توسعه خود با مشکلات بسیاری روبرو شد، اما هیچ‌کدام از این مشکلات نتوانست سازندگان‌ اسپانیایی آن را از ادامه روند ساخت بازی باز دارد. بر اساس گفته‌های سازندگان، داستان بازی با الهام‌گیری از کار‌های نویسندگانی همچون لاوکرفت، ادگار آلن پو و ام.آر جیمز طراحی شده است. بازیکن در این عنوان می‌تواند کنترل بیش از 16 شخصیت را به دست بگیرد که هر کدام با بخش‌هایی متفاوت از وقایع داستانی روبرو می‌شوند، هر چند تمرکز اصلی بازی بر روی شخصیتی است به نام "دنیل نویر" کارآگاهی که قصد دارد یکی از مشتریان اصلی خود که به تازگی مفقود شده را پیدا کند. با ورود به خانه این مشتری، نویر متوجه می‌شود که وجودی رازآلود به نام The Presence خانه را تحت تسلط خود در آورده، موضوعی که موجب می‌شود نویر بتواند تصاویر غیرواقعی و عجیب بسیاری را مشاهده کند. محیط‌های اصلی بازی از اتاق‌ها و راهرو‌های تاریک تشکیل شده است. از لحاظ اتمسفر، Song of Horror بدون شک تاثیر بسیاری از عناوین کلاسیکی همچون Silent Hill و Fatal Frame پذیرفته است. متاسفانه هنوز تاریخ انتشار رسمی از بازی در دسترس نیست.

3_ The Sinking City

پلتفرم: PC، PS4، XOne

Frogwares استودیویی که بیش از هر چیز برای توسعه عناوین Sherlock Holmes شهرت دارد، بیش از 2 سال است که در حال کار بر روی The Sinking City بوده و در طی این 2 سال تلاش کرده تمام نقاط قوت ساخته‌های قبلی خود را در این عنوان جدید پیاده‌سازی کند. بازی در شهر خیالی "اوکمونت" روایت شده، حالت جهان‌باز دارد و بر خلاف دو بازی اول این لیست، در کنار مراحلی که تمرکز اصلی‌شان بر روی پیدا کردن سرنخ‌های مختلف است، شامل گان‌پلی نیز می‌شود. اوکمونت به دلیل بارش مکرر باران در حال فرو رفتن به زیر آب است و این‌طور که به نظر می‌رسد این بارش‌ها هم‌چنان ادامه خواهند داشت. هرچقدر میزان آب به سطح بیشتری می‌رسد، مردم نیز گامی بلندتر به سمت دیوانگی بر‌می‌دارند، اما این تمام ماجرا نیست، موجودات عجیبی نیز در حال بیرون آمدن از دریا هستند. باری دیگر، شما در نقش یک کارآگاه خصوصی وارد ماجرا می‌شوید که وظیفه دارد پرده از اسرار شهر بردارد. برای رسیدن به این هدف، شما می‌بایست به مبارزه با موجوداتی بپردازید که در شهر پرسه می‌زنند و صدالبته با پازل‌ها و معماهای بسیاری نیز روبرو خواهید شد که میزان چالش بازی را دوچندان می‌کنند. Fragwares پیش از این با سری بازی‌های شرلوک هلمز خود ثابت کرده که توانایی بالایی در ساخت بازی‌های داستان‌محور و طراحی پازل‌ها و معماهای جذاب دارد و همین موضوع تا حدی کیفیت ساخته جدید این استودیو را تضمین می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب این عنوان این است که به دلیل فرو رفتگی شهر در آب، بیشتر نقاط بازی تنها به واسطه استفاده از قایق قابل دسترسی هستند.

همچون هر عنوان لاوکرفتی دیگر، جنون نقشی مهم را در بازی ایفا می‌کند، اما شخصیتی که شما در بازی کنترل او را به دست دارید این‌بار می‌تواند به طرز جالبی از ناهنجاری ذهن خود استفاده ببرد، به گونه‌ای که با اتکا به قدرت تصاویر ذهنی خود، توانایی مشاهده صحنه‌هایی از زمان گذشته را دارد. این ویژگی در روند پیش‌روی داستان بازی نقشی حیاتی را ایفا می‌کند. در این بازی شما هیچ‌گاه با یک صحنه Game Over مواجه نخواهید شد، در عوض، سازندگان قصد دارند بازیکن‌ را با اشتباهات و شکست‌هایش روبرو کنند. برای مثال شما می‌توانید یک مرحله را با جمع‌آوری تمام سرنخ ها به پایان برسانید اما پس از مدتی به این نتیجه برسید که قضاوت‌تان راجع به وقایع آن مرحله اشتباه بوده و در پایان شخصص بی‌گناه را راهی زندان کرده‌اید. در The Sinking City شما می‌بایست توانایی روبرو شدن با اشتباهات خود را داشته باشید و هر انتخاب را با دقت و تفکر بسیار انجام دهید. این بازی قرار بود در تاریخ 1 فروردین منتشر شود، اما با به تعویق افتادن آن اکنون باید تا تاریخ 6 تیر برای آن انتظار بکشیم.

4_ Gibbous: A Cthulhu Adventure

پلتفرم: PC

چه کسی گفته تمام بازی‌های لاوکرفتی باید کاملا جدی و دلهره‌آور باشند! Gibbous: A Cthulhu Adventure، یک عنوان دوبعدی اشاره و کلیک است که با بخشیدن روحیه‌ای طنز به عناصر لاوکرفتی، تن مرحوم لاورکرفت را در گور می‌لرزاند. در این بازی شما کنترل 3 شخصیت مختلف را به دست خواهید گرفت، نفر اول، همان‌طور که حدس زدید، یک کارآگاه است، اما یکی دیگر از شخصیت‌ها یک کتاب‌دار جوان است که باید با تبدیل شدن گربه خود به یک موجود سخن‌گوی عجیب کنار بیاید. از این لحاظ، شاید بتوان Gibbous را متفاوت‌ترین عنوان این لیست به حساب آورد. متاسفانه تاریخ دقیق انتشار بازی هنوز در دسترس نیست.

5_ Moons of Madness

پلتفرم: PC، PS4، XOne

حتی خاک سرخ مریخ هم از دست لاوکرفت در امان نیست. ‌Moons of Madness یک عنوان داستان‌محور اول‌شخص است که تمرکز خود را بر روی یکی از محبوب‌ترین پرسش‌های تاریخ بشریت قرار داده: "آیا ما در این جهان تنها هستیم؟" در طی تجربه این بازی، متوجه خواهید شد که یافتن پاسخی دقیق برای این سوال حتی در صنعت گیم نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. شما در نقش یک فضانورد که در حال گشت‌وگذار بر روی مریخ است وارد بازی می‌شوید، زمان زیادی نمی‌گذرد که متوجه می‌شوید چیزهایی بسیار عجیب در غارهای مریخ در حال رخ دادن است، شما با مناظر بسیار عجیبی روبرو خواهید شد که برخی حتی اشاره به زندگی شخصیت اصلی دارند. اما آیا تمام این تصاویر تنها زاده ذهن شخصیت بازی است؟ یا پای موجوداتی بیگانه در میان است؟ از آن‌جا که تاریخ انتشار این بازی هنوز مشخص نیست، به نظر می‌رسد برای رسیدن به پاسخ این سوالات باید زمانی نامشخص را در انتظار بگذرانیم.

6_ The Last Door

پلتفرم: PC، Android، iOS

The Last Door را می‌توان در زمره موفق‌ترین بازی‌های لاوکرفتی گذاشت که تاکنون منتشر شده‌اند، این بازی که به صورت فصلی منتشر شده، یک تجربه‌ی اشاره و کلیک دوبعدی قوی را ارائه می‌دهد که تاکنون با بازخورد بسیار خوب مخاطبین روبرو شده است. سبک گرافیکی پیکسلی بازی توانسته به خوبی با روحیه و مفهوم داستان ترکیب شود. داستان بازی درباره چهار دوست دوران کودکی است که تلاش دارند به رازهای یک منطقه غیرعادی به نام The Veil پی ببرند. داستان چند سال پس از جدا شدن این چهار دوست از یک‌دیگر رخ می‌دهد و در طی آن شما کنترل "جرمیا دِویت" یکی از چهار دوست و همچنین روانشناس او، دکتر ویکفیلد را به دست خواهید گرفت. جرمیا پیامی از یکی از دوستان خود دریافت می‌کند که از او درخواست دارد به منطقه The Veil برگشته و راز‌هایی که اکنون زندگی هر چهار دوست را تحدید می‌کند را بررسی کند. شما می‌توانید هر هشت اپیزود منتشر شده از این عنوان را بر روی پلتفرم‌های ذکر شده تجربه کنید.

7_ A Place For the Unwilling

پلتفرم: PC

سازندگان A Place For The Unwilling امیدوار هستند که این عنوان بتواند بازیکنان را بخنداند، بترساند و شگفت‌زده کند. آن‌ها می‌خواهند بازیکن هیچ اطمینانی از این‌که کدام یک از این احساسات در قدم بعدی منتظرش خواهند بود نداشته باشد. داستان بازی در جهانی در حال نابودی رخ می‌دهد و بازیکنان می‌توانند 21 روز پایانی آن را مشاهده کنند. هدف بازی ایجاد رابطه با مردم شهر از طریق مکالمه و دادوستد است و هر کدام از این اعمال، تاثیری مستقیم و دقیق بر روی پروسه بازی خواهد داشت. هر روز در بازی حدود 20 دقیقه طول می‌کشد و شما باید انتخاب کنید که این زمان کوتاه را چگونه می‌خواهید بگذرانید. تاریخ انتشار بازی هنوز مشخص نیست.

8_ Lovecarft Tales: The Whisperer in the Darkness

پلتفرم: PC

با این‌که این بازی در روند توسعه خود به مشکلات بسیاری برخورد، اما سازندگان آن همچنان به کار خود ادامه داده و سرانجام توانستند بازی را در لیست عناوین در حال توسعه Steam قرار دهند. جدا از سبک هنری جالب بازی و دانستن این موضوع که داستان آن بر اساس اثر The Whisperer in the Darkness طراحی شده، اطلاعات چندان دیگری از آن در دسترس نیست. بر اساس گفته‌های سازندگان، این عنوان عناصر بازی‌های ماجراجویی اشاره و کلیک را با عناصر تلاش‌برای بقا ترکیب خواهد کرد. همچنین بازی قرار است در جهانی نیمه‌آزاد جریان داشته باشد که دشمنان موجود در آن با تغییر روز و شب رفتاری متفاوت خواهند داشت. تاریخ انتشار بازی هنوز مشخص نیست.

این لیستی بود که ما معتقد هستیم اگر از طرفداران عناوین وحشت و مخصوصا آثار اچ‌.پی‌.لاوکرفت هستید می‌بایست تجربه کنید، حال با ما در میان بگذارید که کدام یک از این عناوین نظر شما را بیشتر از بقیه جلب کرده است و اگر یکی از دو عنوان منتشر شده موجود در لیست را تجربه کرده‌اید، آیا آن‌ها را تجربه‌هایی لذت‌بخش به حساب می‌آورید؟

منبع متن: pardisgame