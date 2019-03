تصاویر جدیدی از عنوان Journey To the Savage Planet منتشر شد

مراسم Game Developers Conference 2019 به تازگی در سن فرانسیسکوی ایالات متحده با حضور تعدادی از ناشران و سازندگان فعال دنیای بازی برگذار شد. ۵O5 Games نیز ضمن حضور در این رویداد نمایشی از عنوان در دست ساخت Journey To the Savage Planet داشته است. این عنوان که از ساخته‌های Typhoon Studios به شمار می‌آید، […]

مراسم Game Developers Conference 2019 به تازگی در سن فرانسیسکوی ایالات متحده با حضور تعدادی از ناشران و سازندگان فعال دنیای بازی برگذار شد. ۵O5 Games نیز ضمن حضور در این رویداد نمایشی از عنوان در دست ساخت Journey To the Savage Planet داشته است.

این عنوان که از ساخته‌های Typhoon Studios به شمار می‌آید، یک علمی-تخیلی اول شخص است که با المان‌های ماجراجویی تلفیق شده است. اما بر خلاف اکثر عناوینی که در سبک علمی-تخیلی تجربه کرده‌اید، Journey To the Savage Planet شما را به سرزمین‌های تیره و ترسناک نبرده و با آدم فضایی‌های تشنه به خون رو به رو نخواهد کرد. سرزمین دنیای JTSP دقیقاً نقطه‌ی مقابل این تابوها خواهد بود. شما در این بازی نقش یکی از کارکنان شرکت Kindred Aerospace را بر عهده خواهید داشت. شرکتی که با افتخار خود را «چهارمین شرکت برتر کاوش میان ستاره‌ای» لقب داده است. شما کار خود را از سیاره‌ای بکر و دورافتاده در اعماق کهکشان شروع خواهید کرد. بازی باز می‌بایست با کمترین تجهیزات ممکن به گشت و گذار در سیارات پرداخته و پتانسیل آن‌ها را برای زندگی بشر بسنجد. چگونگی و چطور انجام دادن این کار تماماً بر عهده‌ی بازی‌کن خواهد بود و هیچ نقشه یا خط مشی به خصوصی به شما در این بازی دیکته نمی‌شود.

از افراد نام آشنای مشغول بر روی این پروژه می‌توان به Alex Hutchinson اشاره کرد. وی پیش از این سابقه‌ی کارگردانی عناوینی چون Far Cry 4 و Assassin’S Creed III را در یوبیسافت داشته است و اکنون در نقش کارگردان خلاق در استودیو Typhoon مشغول به کار است. شایان ذکر است که ایشان همچنین یکی از بنیان گذاران استودیوهای Typhoon بوده و نقش به سزایی در تشکیل این تیم داشته است. به نقل از ایشان آن‌ها قصد دارند با Journey To the Savage Planet حس کاوشگری را به ماجراجویی‌های فضایی بازگردانده و به اولین نمونه‌های این سبک وفادار باشند. به عقیده‌ی ایشان سال‌های آغازین ژانر علمی-تخیلی دوران طلایی آن بوده است و حال تلاش آن‌ها دست یابی به آرمان‌های آن دوره است.

Journey To the Savage Planet در سال ۲۰۲۰ میلادی برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که نسخه‌ی رایانه‌ای این بازی در انحصار فروشگاه Epic قرار دارد و صفحه‌ی اختصاصی بازی در آن نیز ساخته شده است. در ادامه می‌توانید تصاویر منتشر شده‌ی جدید از بازی را به همراه حداقل سیستم مورد نیاز آن مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa