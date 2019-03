جزئیات پچ ۱٫۱۶ بازی Call Of Duty: Black Ops 4 منتشر شد

عنوان چند نفره‌ی Call Of Duty: Black Ops 4 پس از عرضه در سال گذشته، همواره توسط توسعه دهندگان، به‌روزرسانی‌ها و پچ‌های مختلف را دریافت می‌کند. هم اکنون پچ نسخه‌ی ۱٫۱۶ این عنوان امروز عرضه شد و برای دانلود در دسترس قرار گرفت؛ با جزئیات بیشتر درباره‌ی این پچ، همراه گیمفا باشید. استودیوی سازنده‌ی عنوان […]

عنوان چند نفره‌ی Call Of Duty: Black Ops 4 پس از عرضه در سال گذشته، همواره توسط توسعه دهندگان، به‌روزرسانی‌ها و پچ‌های مختلف را دریافت می‌کند. هم اکنون پچ نسخه‌ی ۱٫۱۶ این عنوان امروز عرضه شد و برای دانلود در دسترس قرار گرفت؛ با جزئیات بیشتر درباره‌ی این پچ، همراه گیمفا باشید.

استودیوی سازنده‌ی عنوان Call Of Duty: Black Ops 4، تری‌آرک (Treyarch) پس از عرضه‌ی آخرین به‌روزرسانی این عنوان در هفته‌ی گذشته و انتشار جزئیات جدیدی از برنامه‌های آینده برای Call Of Duty: Black Ops 4، بلاخره پچ جدیدی را برای عنوان چند نفره‌ی خود منتشر کرد. این پچ شماره‌ی ۱٫۱۶ بازی Call Of Duty: Black Ops 4 به حساب می‌آید. کارایی اصلی این پچ، رفع مشکلات و نقص‌های آخرین به‌روزرسانی منتشر شده برای این عنوان است. همچون قبل، با هر به‌روزرسانی جدید، استودیوی تری‌آرک یه پچ برای عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 عرضه کرده است.

اگر بخواهیم وارد جزئیات این پچ شویم، در قسمت چند نفره‌ی این عنوان، شاهد قوانین جدیدی برای بخش هاردکور و دیگر بخش‌های بازی هستیم، درباره‌ی این قوانین مقدار بسیار زیادی اطلاعات مختلف منتشر شده است، اما همین کافی است که بدانید، اگر بخواهید یک تنه بازی را پیش بگیرید و هم تیمی‌های خود را قتل عام کنید، این عملکرد شما موجب آسیب دیدنتان در بازی شده و برای بازی کردن در سرور و حالتی دیگر در بازی، چند دفعه‌ای تاخیر خواهید خورد.

در دیگر مشکلاتی که توسط پچ ۱٫۱۶ به رفع آن‌ها پرداخته شده، می‌توان به اسلحه‌های بخش بتل رویال Blackout بازی Call Of Duty: Black Ops 4 اشاره کرد. با به‌روزرسانی جدیدی که این عنوان در روز گذشته دریافت کرد، تمامی ویژگی‌هایی موجود در به‌روزرسانی هفته‌ی گذشته که به اسلحه‌های موجود در بخش Blackout اضافه شده بود، همه مختل شد و با استفاده از پچ ۱٫۱۶ بازی، بار دیگر این ویژگی‌ها به طور کامل تنظیم شدند. از دیگر تغییراتی که توسط این پچ جدید ۱٫۱۶ بر روی بازی اعمال شده، رفع مشکل نبودن خورشید در بخش Blackout است که شاید بر روی کاغذ یک مشکل نسبتا کوچک به حساب بیاید، اما با به‌روزرسانی جدیدی که برای تغییرات فصل بهار برای بازی عرضه شده بود، این واقعا یک مشکل بزرگ به حساب می‌آمد که به لطف پچ جدید عنوان Call Of Duty: Black Ops 4، به طور کامل رفع شد.

همه‌ی این تغییرات و رفع مشکلات، بر روی نقشه‌های قبلی این عنوان و همچنین برای کاربرانی که دارای نسخه‌ی Black Ops Pass هستند، اعمال شده است، پس جای نگرانی نخواهد بود.

عنوان Call Of Duty: Black Ops 4 هم اکنون برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید با خرید این عنوان، همراه با دوستان خود در حالات مختلف بازی و یا ماد بتل رویال آن با نام Blackout، به رقابت با دیگر بازی‌بازان بپردازید.

منبع متن: gamefa