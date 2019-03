بیشتر گیمرها با کلیپ‌های ویدئو گیمینگ Highlight Reel آشنا می‌باشند. ویدئو‌کلیپ‌هایی که چندین سال است به اشتراک گذاشته می‌شوند و بیش از 460 قسمت از آنها توسط وبسایت Kotaku منتشر و در دسترس قرار گرفته‌اند. این ویدئوها شامل لحظات خنده‌دار، باگ‌های عجیب و غریب، مهارت‌های شگفت‌انگیز بازیکنان و... می‌شوند. گیمرهای سراسر دنیا، اینگونه لحظات را هنگام بازی کردن، ضبط کرده و برای وبسایت مذکور ارسال می‌کنند. شما نیز می‌توانید کلیپ های جالب خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستید و شانستان رای برای ثبت ویدئوی خود در یکی از اپیزودها امتحان کنید. حال در پردیس‌گیم تصمیم گرفته‌ایم تا اپیزودهای جدید Highlight Reel را در طول هفته برای تماشا و دانلود قرار دهیم.

اپیزود 469: این قسمت با Rainbow Six Siege آغاز می‌شود که در آن یکی از بازیکنان با مهارت تمام، تیم حریف را به طور کامل نابود می‌کند. با Ubisoft ادامه داده و The Division 2 را داریم که یکی از دشمنان پس از کشته شدن، بدنش کش آمده و حرکات عجیب و غریب انجام می‌دهد. یکی از کرکترهای بازی نیز آهسته و کند حرکت می‌کند، البته این موضوع منجر به ضد ضربه شدن او شده است. می‌دانستید که در The Division 2 اسلحه‌ای جادویی وجود دارد؟ اسلحه‌ای که می‌تواند خودش، خشاب عوض کرده و شلیک کند؟ منم نمی‌دانستم تا اینکه ویدئوی زیر را تماشا کردم. چند کلیپ هم از Apex Legends داریم. در ابتدا، شخصی با خوش‌شانسی از مرگ بر اثر سقوط، جان سالم به در می‌برد. یک هم‌تیمی هم به صورت چریکی وارد عمل شده و دوستش را از مرگ رهایی می‌بخشد. یک بازیکن سنگدل هم داریم، شخصی که حریف را از مرگ نجات می‌دهد تا خودش او را راهی دیار باقی کند. موارد دیگری نیز از مهارت‌های بازیکنان حرفه‌ای در این بازی بتل رویال رایگان، وجود دارند. خب بریم سراغ میازاکی و رفقا! مشاهده خواهیم کرد که شخصی از طریق مخفی‌کاری در Sekiro Shadows Die Twice، تمامی دشمنان یکی از مناطق بازی را به کام مرگ می‌فرستد. یکی از آن‌ها هم از چیزی وحشت کرده و فریاد سر می‌دهد، ولی خب نمی‌تواند فرار کند، یعنی npc دیگری اجازه نداده و مشغول صحبت با شخصی دیگر می‌باشد. با تماشای ویدئو به این نکته پی بردم که باس‌های Sekiro آن‌قدر هم سر سخت نیستند، زیرا می‌شود از صخره‌ای آویزان شد و آن‌ها را با چند ضربه به هلاکت رساند. من درباره‌ی رسم و رسوم ژاپنی‌ها چیز زیادی نمی‌دانم، اما حریفی سرسخت پس از کشتن Sekiro، خودکشی کرده و از دره‌ای خودش را پایین می‌اندازد. قسمت 469 را با The Division 2 به پایان می‌رسانیم، جایی که از قدرت حرکات موزون! به عنوان سلاح استفاده می‌شود.





شما می‌توانید Highlight Reel 468 را از اینجا تماشا کنید.

