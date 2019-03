اگرچه دو شرکت سونی و الکترونیک آرتس در نمایشگاه E3 امسال حضور نخواهند داشت، اما یوبی‌سافت (Ubisoft) به دومین شرکت بزرگ پس از بتسدا (Bethesda) تبدیل شد که رسماً تائید کرد در این نمایشگاه حاضر خواهد بود. امروز، این شرکت فرانسوی رسماً اعلام کرد که طبق سنت هر ساله‌ی خود، کنفرانس خبری خود را در […]

اگرچه دو شرکت سونی و الکترونیک آرتس در نمایشگاه E3 امسال حضور نخواهند داشت، اما یوبی‌سافت (Ubisoft) به دومین شرکت بزرگ پس از بتسدا (Bethesda) تبدیل شد که رسماً تائید کرد در این نمایشگاه حاضر خواهد بود. امروز، این شرکت فرانسوی رسماً اعلام کرد که طبق سنت هر ساله‌ی خود، کنفرانس خبری خود را در روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه (۱۰ ژوئن) در ساعت ۱ قبل از ظهر به وقت محلی برگزار خواهد کرد.

این اطلاعات به این معنی است که یوبی‌سافت صبح روز دوشنبه اقدام به برگزاری کنفرانس خود خواهد کرد. پیش از این، کنفرانس سونی آخرین نمایش رویداد E3 بود اما به نظر می‌رسد که این رویه در سال جاری دستخوش تغییراتی شده است. کنفرانس بتسدا نیز روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

یوبی‌سافت تاریخ برگزاری کنفرانس خود را از طریق انتشار توییتی اعلام کرده است که از زیر می‌توانید آن را ببینید:

شمارش معکوس برای E3 2019 شروع شده است! تقویم خود را علامت بزنید: کنفرانس یوبی‌سافت در E3 در تاریخ ۱۰ ژوئن برگزار خواهد شد. ــ یوبی‌سافت (@Ubisoft) 27 مارس ۲۰۱۹

با این حال، پرسش اصلی این است که باید انتظار نمایش چه بازی‌هایی در کنفرانس شرکت محبوب یوبی‌سافت داشته باشیم؟ همانطور که قبلاً اعلام شده بود، امسال Assassin’s Creed جدیدی عرضه نخواهد شد پس نباید منتظر معرفی نسخه‌ی جدید این سری بود. احتمالاً در این کنفرانس، شاهد انتشار تریلرهایی از Beyond Good and Evil 2، بازی Skull and Bones و به احتمال زیاد عنوان Watch Dogs 3 باشیم. احتمال معرفی نسخه جدید یکی از دو سری معروف Splinter Cell یا Prince of Persia نیز وجود دارد. شاید سومین همکاری یوبی‌سافت و نینتندو نیز رونمایی شود. همانطور که می‌دانید، این دو شرکت، در سال ۲۰۱۷ میلادی Mario+Rabbids: Kingdom Battle و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز بازی Starlink: Battle for Atlas را عرضه کرده‌اند. پس شاید شاهد معرفی سومین همکاری متوالی آن‌ها نیز باشیم.

منبع متن: gamefa