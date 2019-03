پیش از این استودیوی داج رول گیمز (Dodge Roll Games) خبر از عرضه‌ی آخرین به‌روزرسانیِ بازی Enter The Gungeon داده بود. اینک، این به‌روزرسانی که با عنوان A Farewell to Arms شناخته می‌شود، برای عرضه در تاریخ جمعه۱۶ فروردین ماه (۵ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) معرفی شده است. عرضه‌ی این به‌روزرسانی با سومین سالگرد انتشار عنوان […]

پیش از این استودیوی داج رول گیمز (Dodge Roll Games) خبر از عرضه‌ی آخرین به‌روزرسانیِ بازی Enter The Gungeon داده بود. اینک، این به‌روزرسانی که با عنوان A Farewell to Arms شناخته می‌شود، برای عرضه در تاریخ جمعه۱۶ فروردین ماه (۵ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) معرفی شده است. عرضه‌ی این به‌روزرسانی با سومین سالگرد انتشار عنوان تیراندازی و Rogue-Lite و با دید بالا به پایینِ Enter The Gungeon همزمان شده است.

دو Gungeoneer جدید با The Paradox و The Gunslinger قابل بازی خواهد بود. شما همچنین می‌توانید انتظار ده‌ها سلاح‌ و آیتم‌ جدید در کنار طبقه‌ای مخفی را داشته باشید. همچنین باسی مخفی و حالت Rainbow Mode نیز برای این به‌روزرسانی عظیم منظور شده است.

اگر این موارد کافی نیست، باید بگوئیم که داج رول گیمز، محتویات بیشتر و اصلاحات دیگری را برای این به‌روزرسانی در نظر دارد که تجربه‌ی هرچه بهتر آن کمک می‌کند. بسته‌ی A Farewell to Arms برای کسانی که بازی اصلی را برروی ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ (جایی که بازی فروشی فراتر از انتظار داشته است)، رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ دارند، به صورت رایگان قابل دریافت است. برای کسب اطلاعات بیشتر از این بسته، منتظر بمانید.

منبع متن: gamefa