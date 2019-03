Epic Games بهینه ساز شماره‌ی ۸.۲۰ را برای عنوان محبوب این روزهای دنیای بازی، یعنی Fortnite Battle Royale، منتشر کرد. این بهینه ساز علاوه بر بهبود عملکرد اجرایی بازی، محتواهای جدیدی نیز به آن اضافه خواهد کرد. در ادامه می‌توانید توضیحات تکمیلی را به همراه جزئیات رسمی این بهینه ساز مشاهده کنید. پیش از هر […]

Epic Games بهینه ساز شماره‌ی ۸.۲۰ را برای عنوان محبوب این روزهای دنیای بازی، یعنی Fortnite Battle Royale، منتشر کرد. این بهینه ساز علاوه بر بهبود عملکرد اجرایی بازی، محتواهای جدیدی نیز به آن اضافه خواهد کرد. در ادامه می‌توانید توضیحاتی تکمیلی را به همراه جزئیات رسمی این بهینه ساز مشاهده کنید.

پیش از هر چیز باید اشاره کرد که گل سر سبد این بهینه ساز حالت جدید The Floor is Lava به حساب می‌آید؛ پس بیایید ابتدا نگاهی به ویژگی‌های این حالت بیندازیم. همان طور که از نام آن پیداست، بازی در بخش The Floor is Lava به گونه‌ای است که نباید پای شخصیت شما با زمین برخورد کند چرا که بر روی آن دریایی از مواد مذاب به انتظار شما نشسته است. بازیکنان باید در حالی که از گدازه‌ها فرار می‌کنند به دنبال تجهیزات و مهمات گشته و در نهایت یکدیگر را از بازی حذف کنند. حرکت مواد مذاب در این حالت از مناطق کم ارتفاع نقشه آغاز شده و به تدریج به ارتفاعات صعود خواهد کرد. تماس با گدازه‌ها علاوه بر کم کردن جان بازیکن، شخصیت وی را نیز به هوا پرتاب خواهد کرد و بدین ترتیب شما در تیررس بازیکنان دیگر قرار خواهید گرفت. خبر خوب این است که بازیکنان می‌توانند بر روی مواد مذاب ساخت و ساز کنند و بازی نیز به صورت خودکار مقداری مواد اولیه برای انجام این کار به آن‌ها خواهد داد.

مورد دیگری که به بازی اضافه شده است یک آیتم تله به نام Poison Dart است. شما می‌توانید آیتم‌های Poison Dart Trap را بر روی زمین، دیوارها و سقف قرار دهید. بازیکن نگون بختی که در این تله اسیر شود توسط دارت های سمی مورد حمله قرار خواهد گرفت و از جان اصلی وی کاسته خواهد شد. بنابراین زره شما قادر به مقابله با این تله نیست چرا که زهر از داخل به شما آسیب می‌رساند. چندین آیتم کوچک دیگر در قالب موز، نارگیل و فلفل به بازی اضافه شده است که با استفاده از آن‌ها به ویژگی‌هایی چون سرعت اضافه دست پیدا می‌کنید.

از طرفی دیگر این بهینه ساز نحوه‌ی عملکرد ماشین‌های Baller را نیز تغییر داده است. اکنون اگر در این ماشین‌ها با حریف برخورد کنید دیگر از جان شما یا وی کاسته نخواهد شد؛ هرچند که پرتاب وسیله به قوت خود باقیست. آخرین مورد قابل توجه تغییر کارایی اسلحه‌ی Infantry Rifle و البته کاهش قدرت آن است. در ادامه می‌توانید جزئیات کامل بهینه ساز ۸.۲۰ عنوان Fortnite Battle Royale را مشاهده کنید.

حالت The Floor Is Lava

. دقایقی پس از شروع بازی مواد مذاب بالا خواهند آمد.

گدازه‌ها با سرعتی ثابت حرکت می‌کنند تا زمانی که تمامی نقشه پوشیده شود.

تماس با مواد مذاب از جان شما کاسته و شخصیت به هوا پرتاب خواهد شد.

می‌توانید روی مواد مذاب ساخت و ساز کنید.

بازیکنان هر ثانیه مقداری مواد اولیه دریافت خواهند کرد.

اسلحه ها و آیتم‌ها

برخورد در وسیله‌ی نقلیه‌ی بالر دیگر باعث کاهش جان نخواهد شد. پرتاب شدن وسیله کماکان باقی است.

تغییرات آتی این وسیله: ما در حال حاضر از نحوه‌ی استفاده‌ی بالر راضی نیستیم؛ بنابراین در بهینه ساز بعدی امکان پرتاب شخصیت از شیشه‌ی بالر به آن اضافه خواهد شد. قسمت های غیر شیشه‌ای عملکردی معمول خواهند داشت. تفنگ Infantry Rifle کارایی این اسلحه تغییر یافته و اکنون در دسته‌ی Assault Rifle قرار می‌گیرد. قدرت پایه‌ی آن از ۴۵/۴۲ به ۴۲/۴۰ کاهش یافت. نسبت قدرت به فاصله‌ی این اسلحه اکنون مشابه به Assault Rifleهای دیگر است.

Poison Dart Trap کمیاب در نقشه قابل اتصال به کف، دیوار و سقف. از صندوقچه‌های زمینی پیدا می‌شود. از سه بلوک دورتر قابل اشتعال است. دارت‌های سمی پرتاب خواهد کرد. جان بازیکن هدف را به صورت تدریجی می‌کاهد و این کاهش جان بر روی سلامتی اصلی اعمال خواهد شد. زره تاثیری ندارد. هر ثانیه ۱۰ شماره از نوار سلامتی خواهد کاست. کاهش جان تا عدد ۸۰ ادامه پیدا خواهد کرد که این عمل مجموعاً ۷ ثانیه به طول می‌انجامد. در صورت تکرار ضربه میزان کاهش بار دیگر از صفر آغاز خواهد شد.

آیتم‌های تأثیر‌گذار جدید موز: استفاده از آن ۵ شماره به جان شما اضافه خواهد کرد. در مناطق جزیره‌ای پیدا می‌شوند. نارگیل: از درخت نخل استخراج می‌شود. ۵ شماره به جان فعلی بازیکن اضافه می‌کند. در صورت پر بودن جان به صورت زره عمل خواهد کرد. در مناطق صحرایی و جزیره‌ای پیدا می‌شوند. فلفل ۵ شماره به جان اضافه خواهد کرد و سرعت بازیکن را برای ۱۰ ثانیه بیست برابر خواهد کرد. در مناطق صحرایی نقشه پیدا می‌شود.

نشانگر نقشه‌ی گنج جهت سهولت بیش‌تر اکنون به بازیکن متصل خواهد شد. نشانگر هر سه ثانیه یک‌بار نمایان خواهد شد

توپ دزدان دریایی محل نشستن اپراتور توپ جهت سهولت تغییر یافته است. نسبت انفجار توپ های پرتابی و بازیکنان از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش پیدا کرده است. خطای پرتاب توپ یا بازیکن در هنگام راندن وسیله کاهش پیدا کرده است.

زمان در دست گرفتن پامپ شاتگان افسانه‌ای مشابه با نسخه‌های نادر آن شده است.

گیم‌پلی

نوشته‌ی ویژه‌ای برای باخت توسط مواد مذاب قرار داده شده است.

نسبت فاصله‌ی بازیکن تا محل رخداد یک انفجار جهت رویت آن تنظیم شده است.

مدت زمان دب بی‌نهایت در لابی از ۱۳ ساعت به ۱۴ ساعت افزایش پیدا کرده است.

رفع برخی از باگ‌های بزرگ و کوچک

عملکرد

مشکل عملکرد ضعیف مقطعی سرور و تأثیر آن بر روی حرکات غیرارادی رفع شده است.

مشکل قطعی نادر سرور اکنون حل شده است.

بهبود عملکرد سرور در استفاده از ماشین های بالر

انیمیشن‌ها بر روی تنظیمات قوی‌تر عملکرد بهتری خواهند داشت.

عملکرد I/O در نسخه‌ی پلی استیشن ۴ بهبود پیدا کرده است.

عملکرد I/O در هنگام شناور بودن در هوا برای تمامی پلتفرم‌ها بهبود پیدا کرده است.

رفع تعدادی باگ

جلوه‌های بصری

تنظیم نورپردازی بخش بتل رویال تنظیم کنتراست نور در قسمت‌های سایه دار رنگ‌ها اکنون زنده‌تر به نظر‌ می‌رسند. رفع تعدادی باگ



بخش صدا

تنظیمات سطح صدا اکنون بازنگری شده‌اند.. تنظیماتی که پیش از این عدد ۰.۵ بود اکنون به ‍۱ تبدیل شده است.

صدای پای بازیکنانی که در حال تماشای آن ها هستید کاهش پیدا کرده است.

رابط کاربری

گراف پینگ در صفحه‌ی اشکال زدایی دستخوش تغییراتی شده است. اضافه شدن خطوط قرمز عمودی

در صفحه‌ی Battle Pass غلتاندن موس به سمت پایین محتوا را به راست و غلتاندن آن به سمت بالا آیتم ها را به سمت چپ منتقل خواهد کرد.

موبایل

اکنون با نگاه داشتن دکمه‌های مجازی می‌توانید موارد را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

گفتگوی صوتی در نسخه‌ی iOS بازی بار دیگر فعال شده است.

اکنون با نگاه داشتن (Hold) دکمه‌های Emote می‌توانید آخرین حرکت خود را تکرار کنید.

آیکون دکمه‌های بالر تعویض شده است.

آیکون باطری موبال در بازی اکنون شارژ شدن دستگاه را نمایش خواهد داد. این آیکون هر دو ثانیه به‌روزرسانی می‌شود.

دکمه‌ی گردش به چپ به صفحه‌ی اصلی اضافه شده است.

رابط کاربری جدیدی به بخش لوت اضافه شده است که با ابزار HUD قابل تنظیم است.

آمار اشکال زدایی اینترنت از طریق ابزار HUD Layout Tool قابل جا به جایی است.

اکنون در حالت DBNO (مجروح به زمین افتاده‌اید اما حذف نشدید) دکمه‌های ارتباط با تیم و Emote فعال خواهد شد.

برای اطلاع از رویداد‌های جدید و لیست تکمیلی باگ‌های رفع شده به صفحه‌ی رسمی بهینه‌ساز ۸.۲۰ بازی Fortnite مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa