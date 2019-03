روز گذشته شاهد معرفی رسمی بازی The Lord of the Rings: Gollum بودیم؛ عنوانی داستان‌محور و ماجراجویی از استودیوی Daedalic Entertainment که باعث شگفتی بسیاری شد. طبیعتاً کمتر کسی انتظار داشت تا شخصیت گالوم (Gollum) از دنیای ارباب حلقه‌ها به عنوان شخصیت اصلی یک بازی انتخاب شود. نکته‌ی دیگر این است که سازنده‌ی این بازی […]

روز گذشته شاهد معرفی رسمی بازی The Lord of the Rings: Gollum بودیم؛ عنوانی داستان‌محور و ماجراجویی از استودیوی Daedalic Entertainment که باعث شگفتی بسیاری شد. طبیعتاً کمتر کسی انتظار داشت تا شخصیت گالوم (Gollum) از دنیای ارباب حلقه‌ها به عنوان شخصیت اصلی یک بازی انتخاب شود. نکته‌ی دیگر این است که سازنده‌ی این بازی شرکت Daedalic است؛ آن هم زمانی که در چند سال گذشته، شرکت سرگرمی‌های تعاملی برادران وارنر (Warner Bros. Interactive Entertainment)، اقدام به ساخت بازی‌های اقتباسی بسیاری از دنیای سرزمین میانه (Middle-Earth) کرده‌اند.

اما این اتفاق افتاده است و طبیعتاً استودیوی Daedalic از این موضوع اطلاع دارد که عنوان The Lord of the Rings: Gollum قطعاً با دیگر بازی‌های سرزمین میانه مقایسه خواهد شد؛ بازی‌هایی مانند Middle-Earth: Shadow of Mordor و Shadow of War. آن‌ها چه برنامه‌ای دارند تا این بازی خیلی به عناوین نامبرده وابسته نباشد و بتواند مستقل به نظر برسد؟

کارستن فیچتلمن (Carsten Fichtelmann)، مدیرعامل Daedalic، در گفتگویی با وب‌سایت VentureBeat، در خصوص این قضیه صحبت کرد که چگونه عمقِ روایت داستان در یک بازی ویدئویی که در این جهان جریان دارد به آن‌ها کمک می‌کند تا با چیزهایی که پیش از این دیده‌ایم، متفاوت به نظر برسند و در عین حال هم‌راستا با چشم‌انداز بنیاد تالکین باشند. او گفت:

یکی از دلایلی که Middle-Earth Enterprises تصمیم گرفته تا با ما همکاری کند – همانطور که پیش از این اشاره کردید – بازی‌های وارنر هستند. این‌ها بازی‌هایی شگفت‌انگیز هستند. اما زمانی که به عمق روایت داستان می‌رسیم، من فکر می‌کنم که عملکرد ما متفاوت است. به خصوص بنیاد تالکین؛ آن‌ها دوست دارند تا شرکتی را ببینند که کار متفاوتی با لایسنس‌هایشان انجام می‌دهد. این دلیلی است که ما سرانجام توانستیم مجوز استفاده از این لایسنس را بدست آوریم. این بدان معنی است که ما در حال حاضر چشم‌انداز خود از آنچه که می‌توان با این لایسنس انجام داد را ارائه می‌دهیم. شاید نه یک نقش‌آفرینی سرعتی که در گذشته شاهدش بودیم.

فیچتلمن ادامه داد:

‌در حال حاضر، ما این کار را با یک رویکرد داستان‌سرایی عمیق در یک نوع بازی اکشن و ماجراجویی انجام می‌دهیم. Lara Craft و Uncharted را بدون بخش اکشنشان تصور کنید. برخی از مکانیک‌ها واضح هستند – مخفی‌کاری، کوهنوردی و فریب دیگر شخصیت‌ها. اما چیزی که برای ما مهم است آن چیزی است که این [بازی] را منحصر به فرد می‌کند. شما گفتید که این کار بلندپروازانه است اما در عین حال، غیرمنتظره نیز هست. این موضوع بسیار مهمی است. اگر امیدوار باشیم که بتوانیم تجربه‌ای عالی خلق کنیم، آنگاه به یک بازی Gollum دیگر نیازی نیست. که این حرف به این معناست که امیدواریم این بازی برای ۳۰ سال پایدار بماند.

موارد بالا نشان می‌دهد که آن‌ها سعی دارند، تجربه‌ای روایت‌محور و شگفت‌انگیز از شخصیت گالوم خلق کنند و امیدواریم که در تحقق این هدف خود موفق باشند. در راستای دیگر اخبار مرتبط با بازی The Lord of the Rings: Gollum، اخیراً گفته شده است که این بازی تعبیر متفاوتی از شخصیت گالوم خواهد داشت. همچنین مشخص شده است که این بازی هیچ ارتباطی با سریال اقتباسی آمازون از داستان ارباب حلقه‌ها نخواهد داشت که از این نشانی می‌توانید به اطلاعات بیشتری در این باره دست پیدا کنید.

بازی The Lord of the Rings: Gollum در سال ۲۰۲۱ میلادی برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های بازی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa