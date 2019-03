حتی سرسرخت‌ ترین منتقدین یوبی سافت هم حاضرند که اعتراف کنند که این کمپانی طی سالیان اخیر بازی‌هایی با ایده‌هایی متفاوت و بازیکن پسند را معرفی و منتشر کرده است. اگرچه سیاست‌های این کمپانی مورد قبول همه نیست و مخالفانی هم دارد، اما نمی‌توان موفقیت مجموعه‌هایی مثل Assassin’s Creed، Far Cry، Watch Dogs و The […]

حتی سرسرخت‌ ترین منتقدین یوبی سافت هم حاضرند که اعتراف کنند که این کمپانی طی سالیان اخیر بازی‌هایی با ایده‌هایی متفاوت و بازیکن پسند را معرفی و منتشر کرده است. اگرچه سیاست‌های این کمپانی مورد قبول همه نیست و مخالفانی هم دارد، اما نمی‌توان موفقیت مجموعه‌هایی مثل Assassin’s Creed، Far Cry، Watch Dogs و The Division را انکار کرد. یوبی‌سافت طی سالیان اخیر توانسته در قالب بازی Watch Dogs ایده استفاده از هک به عنوان یک سلاح مرگبار را به شکلی موفق وارد دنیای بازی‌های ویدئویی کند. مثالی دیگر، می‌تواند Assassin’s Creed IV: Black Flag باشد که بدون شک موفق‌ترین بازی تاریخ به شمار می‌آید که زندگی دزدان دریایی را به تصویر کشیده است. از عناوین مفرح و کوچک‌تر دیگری مثل Just Dance هم فاکتور می‌گیریم. حقیقت این است که با وجود بعضی از بازی‌های ضعیف این کمپانی طی سالیان اخیر، عملکرد کلی یوبی سافت قابل دفاع است و بازی‌های موفق زیادی را در کارنامه خود می‌بیند. استفاده از ایده‌های مختلف اما، ادامه دارد. قطعا همه شما اسم بازی Beyond Good and Evil 2 را شنیده‌اید. عنوانی که زمان زیادی از معرفی آن می‌گذرد و هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارد. انتظار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۱۹ بالاخره بتوانیم نسخه بتای این بازی را تجربه کنیم ولی هنوز نمی‌توان با قاطعیت در این مورد صحبت کرد. هنوز سازندگان تاریخ انتشار رسمی دقیقی را مشخص نکرده‌اند. این بازی در E3 2018 هم نمایش داشت و مشخص است که سازندگان می‌خواهند از تمام پتانسیل این بازی استفاده کنند.

از روی عدد ۲ بعد از اسم بازی می توان حدس زد که قبلا نسخه اولی از این بازی وجود داشته است. Beyond Good & Evil برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۳ منتشر شد. محصول یوبی سافت در آن سال با استقبال باورنکردنی مواجه شد و توانست نمرات خوبی را دریافت کند. این بازی اولین بار برای PC، PS2 و Xbox منتشر شد و بعدا در اختیار کاربران PS3 و Xbox 360 هم قرار گرفت. کارگردان نسخه اول بازی آقای Michel Ancel بود. اگر ایشان را نمی‌شناسید، کافی است اشاره کنم که ایشان خالق سری دوست داشتنی Rayman هستند. همچنین Michel Ancel احتمالا یکی از بهترین طراحان تاریخ صنعت گیم هم باشد. Ancel به غیر از نسخه‌های سری Rayman و همچنین بازی Beyond Good & Evil روی بازی خاصی کار نکرده است. البته Beyond Good & Evil 2 و همچنین یک بازی انحصاری PS4 تحت عنوان Wild پروژه‌های بعدی ایشان به حساب می‌آیند. ایشان هم دیزاینر، هم نویسنده و هم کارگردان بازی Beyond Good & Evil 2 خواهند بود. از مهم‌ترین مشخصه‌های Beyond Good & Evil می‌توان به کوتاهی بازی، روایت داستان فوق العاده آن و همین طور طراحی تحسین برانگیز بازی اشاره کرد. البته با وجود نمرات بالایی که بازی از منتقدین دریافت کرد، نتوانست به فروش قابل قبولی دست پیدا کند و مهم ترین دلیل این موضوع هم، بازاریابی ضعیف یوبی سافت بود! شرکتی که امروز ما آن را به عنوان شرکتی می‌شناسیم که بازی‌های آتی خود را بیش از اندازه در معرض نمایش قرار می‌دهد، قبلا تجربه‌های تلخی داشته! البته نسخه نسل هفتمی بازی فروش بهتری داشت اما در نهایت Beyond Good & Evil حداقل به لحاظ اقتصادی، یک بازی ناامیدکننده برای یوبی سافت لقب گرفت و قیمتش هم به شدت کاهش پیدا کرد.

عنوان Beyond Good & Evil تقریبا هیچ منتقد خاصی ندارد! این بازی در حال حاضر در استیم فقط ۴ دلار است و حتی تا پارسال هم فروش داشته است. نکته این‌جاست که غالب افرادی که موفق به تجربه این بازی دوست داشتنی شده‌‎اند، از آن راضی بوده اند. متای کنونی بازی روی بعضی از پلتفرم‌ها به ۸۷ هم می‌رسد و در کمترین حالت، ۸۳ است. این در حالی است که عنوانی مثل Assassin’s Creed Odyssey که از نامزدهای بهترین بازی سال هم بوده در نهایت با متاهای ۸۶ و ۸۷ به کار خود پایان داد. در واقع می‌توان به کمک همین اعداد و ارقام و نظرات کاربران متوجه شد که Beyond Good & Evil فقط و فقط در بحث بازاریابی شکست خورد و قربانی روابط عمومی ضعیف زمان خود شد. برخلاف باور عموم، باید بدانید که Beyond Good & Evil یک بازی کاملا تک نفره بود و بخش چند نفره در بازی اصلا وجود نداشت. داستان بازی در مورد زنی جوان به نام Jade بود که به همراه عموی خود یک فانوس دریایی را در سیاره‌ای موسوم به Hillys می‌چرخاند. شخصیت جید در Beyond Good & Evil 2 نیز حضور خواهد داشت که البته به نظر می‌رسد طراحی متفاوتی دارد. عموی وی که یک خوک – انسان است و Pey’j نام دارد هم در این نسخه حضور خواهد داشت. البته در مورد این موارد بیشتر صحبت خواهیم کرد. تمرکز نسخه اول بازی بیشتر روی حل معما و همچنین استفاده از المان‌های مخفی کاری بود. بازی در بخش مبارزات عیب و ایراداتی داشت که اکنون نمی‌خواهیم وارد آن بحث شویم. عنوان Beyond Good & Evil یک بازی با زاویه دید سوم شخص بود که به لحاظ طراحی سنگ تمام گذاشت. در واقع Beyond Good & Evil روایتگر ماجراهای جید در سال ۲۴۳۵ بود. عنوان موفقی که از دید چند مجله و وبسایت توانست خود را به عنوان یکی از نامزدهای بهترین بازی سال هم معرفی کند.

نسخه ریمستر شده Beyond Good & Evil در سال ۲۰۱۱ برای کنسول‌های نسل هفتمی منتشر شد. نسخه ریمستر بازی قاعدتا تفاوت‌های زیادی با نسخه نسل ششم بازی داشت. برخی تکسچرها به طور کلی از اول بازسازی شده بودند، فریم ریت بازی به ثابت ۶۰ فریم بر ثانیه و رزولوشن ۷۲۰p رسیده بود. همچنین برخی موارد در بحث صداگذاری بازی هم دستخوش تغییرات شده بودند. البته در مجموع متای نسخه Xbox 360 و Play Station 3 کمی کاهش یافت و به عدد ۸۳ بسنده کرد. Beyond Good & Evil یکی از بازی‌های جذاب سال ۲۰۱۱ در نسل هفتم بود و برای یوبی‌سافت فرصتی دوباره ایجاد کرد تا بتواند یکی از آندرریتدترین بازی‌های تاریخ خودش را یک بار دیگر به دنیا معرفی کند. البته یوبی سافت توانست تا حدی، میزان فروش Beyond Good and Evil را بهبود ببخشد اما همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، از لحاظ اقتصادی، این بازی هرگز انتظارات را برآورده نکرد. حالا جالب است که بدانید که اولین نسخه بازی Beyond Good and Evil در واقع قرار بود اولین نسخه از سه گانه این بازی باشد که فروش ضعیف این بازی دوست داشتنی، وقفه‌ای طولانی مدت را ایجاد کرد. اگرچه نسخه دوم این بازی به صورت رسمی در سال ۲۰۱۷ و در کنفرانس یوبی سافت در نمایشگاه E3 معرفی شد، اما شایعه‌های مبنی بر ساخت دنباله بازی از سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود. به هر حال یوبی‌سافت آی پی های بزرگی دارد و احتمالا نام عنوانی مثل Beyond Good & Evil در میان بزرگان گم باشد. البته در سال ۲۰۰۸ آقای Ancel اشاره کرده بود که Beyond Good and Evil 2 در دست توسعه قرار دارد، گرچه این صحبت بعدا تکذیب شد و یک سال بعد وی اعلام کرد که بازی هنوز روند ساخت خود را آغاز نکرده و در مرحله قبل از توسعه قرار دارد و تیزرهای منتشر شده نیز رسمی نیستند. در واقع از سال ۲۰۰۸ به بعد، افراد زیادی به صحبت در مورد۲ Beyond Good and Evil پرداخته‌اند و هیچ کدام هم ساخت آن را تکذیب نکرده‌اند. در سال ۲۰۱۱ بود آقای Ancel اعلام کرد که نسخه دوم Beyond Good and Evil برای نسل آینده آماده خواهد شد. روند ساخت بازی به صورت رسمی از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در سال ۲۰۱۷ هم یوبی سافت آن را رسما معرفی کرد.

همان طور که با خواندن مطالب بالا متوجه شدید، Beyond Good & Evil 2 مدت زمان زیادی است که در دست توسعه قرار دارد که این اصلا برای یک بازی خبر خوبی نیست! همان طور که بارها اشاره کرده‌ام، معمولا بازی‌هایی که پس از معرفی شدن، زمان زیادی صرف ساخت و توسعه آن‌ها می‌شود در نهایت با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند. مشکلاتی که عموما فنی هستند و بعدا با چند آپدیت و پچ حل می‌شوند ولی به هر حال بازی قربانی می‌شود. اگرچه امیدواریم Beyond Good & Evil 2 یک مثال نقض برای این قانون نانوشته باشد، اما نباید احتمال چنین رخدادی را هم رد کرد. ضمنا این بازی، پیشینه درخشانی دارد و شاید Beyond Good and Evil انتظارات اقتصادی را برآورده نکرده باشد، اما در این که یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۰۳ بود شکی نیست. بنابراین از همین الان، بازیکنانی که نسخه اول بازی را تجربه کرده‌اند، انتظار نسخه بعدی آن را هم می کشند و حق هم دارند. اما سوال اینجاست که نسخه دوم هم به خوبی نسخه اول می‌شود؟ تا قبل از انتشار بازی نمی‌توان نظر دقیق و قطعی در این مورد داد. در ادامه می‌خواهیم شما را با هر آنچه که از بازی Beyond Good & Evil 2 می‌دانیم، همراه کنیم. اطلاعاتی که در این مقاله آورده شده‌اند، به کمک مشاهده تریلرها، تصاویر و همچنین اطلاعات رسمی منتشر شده از سازندگان به دست آمده‌اند. از بازی Beyond Good & Evil 2 نسبت به دیگر بازی‌های یوبی‌سافت اطلاعات کمتری به بیرون درز کرده، با این حال ما سعی کرده‌ایم که تمام دانسته‌های ممکن از این بازی را در این مطلب جمع آوری کنیم. در ادامه با گیمفا همراه باشید.

در مورد داستان بازی Beyond Good & Evil 2 اولین چیزی که باید بدانید، این است که این بازی پیش درآمدی بر نسخه قبلی بوده و اتفاقات آن قبل از وقایع Beyond Good and Evil رخ می‌دهند. مطابق صحبت‌های کارگردان بازی، قرار نیست شخصیت جدیدی ساخته شود و کاراکترهای نسخه قبل، در این نسخه نیز حضور پررنگی خواهند داشت. البته شخصیت Jade از نظر ظاهری، تفاوت‌های زیادی با نسخه قبل داشته و کمی زمان می‌برد تا کاربران نسخه قبل بتوانند با جید جدید ارتباط برقرار کنند. اتفاقات بازی در قرن بیست و چهارم رخ می‌دهند، جایی که هند و چین در قرن ۲۲ تبدیل به دو ابرقدرت شده‌اند و در حال تولید جانورانی دورگه هستند. موجوداتی که هم انسانند و هم حیوان. هدف از تولید این جانوران هم، تسخیر سیارات دیگر است. این جانوران دورگه یا Hybrid‌ها، در واقع برده‌های دنیای مدرن هستند. “System 3” جایی است که Beyond Good & Evil 2 در آن جریان دارد. در این میان برخی از جانوران دورگه هم قصد مبارزه دارند تا به برابری برسند. البته موجودات دون پایه‌تر از Hybrid‌ها را نیز در بازی خواهید یافت. کلاس‌هایی وجود دارند که حتی سطح آن‌ها از Hybridهای برده هم پایین تر است. در واقع عملا تمرکز بخش داستانی بازی هم مبارزه دورگه‌ها برای آزادی و رسیدن به برابری است. البته جزئیات بیشتری از داستان بازی منتشر نشده و نمی‌توانیم بیش از این چیزی بگوییم. یوبی‌سافت در ساخت و طراحی دو رگه‌ها از برخی موجودات مصر باستان الهام گرفته است. داستان بازی همچنین بازیکن را با گذشته Pey’j بیشتر آشنا خواهد کرد. در مورد این شخصیت هم قبلا به صورت خلاصه توضیح داده‌ایم. وی عموی شخصیت اصلی نسخه اول بازی یعنی جید است. با شناختی که از یوبی سافت داریم، این کمپانی قطعا در ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری را در رابطه با داستان بازی منتشر خواهد کرد. بیشتر دانستن در مورد داستان این بازی، خصوصا با وجود داستان قوی‌ای که نسخه قبلی بازی داشت، هیجان انگیز خواهد بود. خود شما هم کاپیتان سفینه خودتان خواهید بود.

انتظار داریم که گیم پلی نسخه دوم بازی به مراتب غنی‌تر از نسخه قبل باشد. نکته اول این است که برای تجربه Beyond Good and Evil 2 به اتصال دائمی به اینترنت نیاز خواهید داشت. برخلاف نسخه اول بازی که اصلا بخش آنلاین نداشت و ۱۰ الی ۱۵ ساعت بخش داستانی بازی را باید به صورت تک‌نفره به پایان می‌رساندید، شماره دوم بازی کاملا برعکس است. شما با یک بازی Co Op چند نفره طرف هستید و برای بازی کردن آن همواره باید آنلاین باشید. این نکته می‌تواند برای کاربران ایرانی ایجاد نگرانی کند، خصوصا با توجه به مشکلاتی که کاربران هم وطنمان با بازی‌هایی از قبیل Anthem، Apex Legends و Tom Clancy’s The Division 2 داشته اند. البته می‌توانید این بازی را به صورت تک نفره هم تجربه کنید اما حتی در این صورت نیز، اتصال به اینترنت ضروری است. چیزی شبیه به The Division 2. در Beyond Good & Evil 2 در همان ابتدای کار باید شخصیت خود را بسازید. بازیکنانی که نسخه قبلی این سری را بازی کرده‌اند، در جریان هستند که در عنوانی که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد شما کنترل Jade را بر عهده داشتید. اما این بار یوبی‌سافت این مورد را هم تغییر داده و برای شروع باید کاراکتر خود را شخصی سازی کنید. بنابر اطلاعات منتشر شده، شما می‌توانید انسان یا هایبرید باشید. هر گونه نقاط قوت و ضعف خاصی دارند و رفتارهایشان متفاوت از هم خواهند بود. در ضمن به نظر می‌رسد که کاراکترهای دیگر بازی هم قابل بازی باشند. اگر دوست دارید گونه هایبرید را انتخاب کنید هم چندین ظاهر را پیش روی خود خواهید داشت. ظواهری مثل خوک، میمون، سگ، کوسه، کرگردن و تمساح تاکنون گزارش شده اند. ضمنا شما می‌توانید جنسیت، وضعیت فیزیکی و بعضی از رفتارهای خود را هم شخصی سازی کنید. یوبی‌سافت به تازگی در بازی‌هایی مثل Ghost Recon Wildlands و Far Cry 5 توانایی‌های خود را به ما نشان داده است. احتمالا در بحث شخصی سازی کاراکتر به مشکل خاصی برنخوریم. یوبی سافت در این زمینه سابقه بالایی دارد و بعید است که اشتباه کند. بنابر اطلاعات موثق دیگری که در دست داریم، شما برای انجام هر ماموریت یا مرحله، راه حل‌های متفاوتی را پیش روی خود خواهید دید. کارهایی که شما در بازی انجام می‌دهید عواقب خود را خواهند داشت. به طور کلی بازی Beyond Good and Evil 2 یک سری المان‌های نقش آفرینی به خود اضافه کرده است و این مورد یکی از همین موارد است. البته هنوز از این که چگونه قرار است با عواقب کارهای خود رو به رو شویم چیز زیادی نمی‌دانیم. در بازی خبری از سیستم انتخاب دیالوگ نخواهد بود، پس این عواقب به شکلی متفاوت خود را بروز خواهند داد.

همان طور که اشاره کردیم، شما کاپیتان سفینه خودتان خواهید بود. البته بدین منظور، ابتدا باید چنین درجه‌ای را با تلاش خودتان به دست آورید. یکی از ویژگی‌های حاضر در بازی، امکان استخدام NPC است که در نقش خدمه شما کار خواهند کرد. هر خدمه، توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص خودش را دارد و باید در انتخاب خدمه خود هوشیار باشید. متاسفانه در این زمینه هم اطلاعات اندکی در دست است و نمی‌دانیم که این سیستم چگونه کار می‌کند. با توجه به فرمول بازی‌های اخیر یوبی‌سافت، احتمال دارد که سیستم استخدام NPC مثل بازی Assassin’s Creed Odyssey عمل کند. دنیای بازی Beyond Good & Evil 2 بسیار گسترده است. به گفته خود یوبی‌سافت، با یک زمین بازی آنلاین وسیع و بدون مرز طرف هستیم. حال فکر کنید که در چنین محیط وسیعی، تعامل با بازیکنان دیگر چه لذتی خواهد داشت! البته طعم این لذت را از همین الان بازیکنان آنلاین باز می‌توانند بچشند ولی طرفداران بازی‌های داستانی شاید فقط شانه تکان دهند! کارگردان بازی می‌گوید که تمام سیاره‌های حاضر در بازی، مستقیما توسط طراح‌های استودیوهای یوبی‌سافت طراحی شده‌اند. در واقع هیچ کدام از سیاره‌های بازی Generate نشده‌اند و این موضوع می‌تواند محصول نهایی را حیرت انگیز کند.Beyond Good & Evil در بحث طراحی تقریبا بی نقص عمل کرد. یوبی‌سافت تصمیم دارد که همین اتفاق را در نسخه دوم بازی هم تکرار کند. اصلا گشت و گذار در سیاره‌ها یکی از مواردی است که آقای Ancel روی آن تاکید زیادی داشته و همچنین ایشان قول داده‌اند که همه سیاره‌های حاضر در بازی، حس زنده بودن را به بازیکن القا کنند. هر ناحیه یا سیاره Quest‌های خاص خود را خواهند داشت و سازندگان سعی کرده‌اند که هر سیاره، داستانی کاملا جداگانه داشته باشد. در حال حاضر ۵ استودیو در حال کار بر روی این پروژه عظیم یوبی‌سافت هستند و به همین خاطر انتظارات از Beyond Good & Evil 2 به هیچ عنوان پایین نیست. کمپانی فرانسوی در بازی‌های اخیر خود توانسته جهانی وسیع، پویا و پر جزئیات را به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد که Beyond Good & Evil 2 نیز قسمت جدیدی از سریال موفقیت‌های یوبی‌سافت در این زمینه باشد. البته متفاوت بودن اتمسفر بازی نسبت به دیگر عناوین یوبی سافت، کار را کمی دشوار می‌کند. در مورد جمع کردن خدمه نیز چند نکته تکمیلی وجود دارد که بد نیست آن ها را هم بدانید. افرادی که قصد استخدام آن‌ها را دارید، بسته به کارهایی که انجام می‌دهید ممکن است دعوت شما را قبول کرده یا رد کنند. در Assassin’s Creed Odyssey که از سیستمی تقریبا مشابه استفاده می‌کرد، NPC‌ها غالبا حق انتخاب نداشتند! تنها آن‌هایی می‌توانستند دست رد به سینه شما بزنند که پیش از دعوت شدن برایشان کاری را انجام می‌دادید. احتمال دارد که در Beyond Good & Evil 2 هم این قاعده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که وجود چنین سیستمی در Beyond Good and Evil 2 جذابیت‌ ها و چالش‌های خودش را داشته باشد. حال نکته دیگر این است که خدمه شما ممکن است که شما را بعدا رها کنند! این احتمال نیز بستگی به کارهایی دارد که انجام می‌دهید. کمی بالاتر اشاره کردیم که کارهایی که در بازی انجام می‌دهید عواقبی را در پی خواهند داشت. کم کم داریم در مورد عواقب تصمیمات خود آگاه می‌شویم.

انتخاب خدمه خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. خدمه شما می‌توانند سفینه شما را بهبود ببخشند. آن‌ها می‌توانند شما را به کاپیتان قدرتمندتری تبدیل کنند اگر به درستی و با دقت و هوشمندانه انتخاب شوند. هر خدمه برای خود توانایی‌ ( Skill ) مشخصی دارد. بهتر است مهارت‌ها و توانایی‌های طرف مقابل خود را بشناسید و سپس وی را به همکاری با خود دعوت کنید. اگر باهوش باشید، می‌توانید از ترکیب توانایی‌های مختلف نهایت استفاده را ببرید و یکه‌تاز دنیای Beyond Good & Evil 2 شوید. سازندگان به ما اطمینان داده اند که روند جذب خدمه خیلی واقع گرایانه تر از بازی‌های دیگر خواهد بود. برای مثال شرط بندی ها و پیروزی در مسابقات، روش خوبی برای اضافه کردن نیرو به خدمه سفینه خواهد بود. نیروهای شما پیشرفت خواهند کرد! یکی از نکات جالب بازی Beyond Good & Evil 2، این است که خدمه شما در این بازی به احتمال زیاد خود را تقویت می‌کنند. البته چنین چیزی ملزم به انجام یک سری ماموریت‌های خاص و مشخص است. ضمنا این مورد هنوز تایید نشده و بیشتر به چشم شایعه به آن نگاه کنید. در واقع طراحی بازی به گونه ای خواهد بود که باید به هر سیاره به عنوان یک جامعه و نظام اجتماعی خاص نگاه کنید. انجام دادن ماموریت‌های مختلف در این جوامع منحصر به فرد، پاداش‌های زیادی را برایتان به همراه خواهد داشت و یکی از این پاداش‌ها، تکنولوژی‌های جدید خواهند بود. سازندگان اهمیت زیادی به تفاوت بین سیاره‌ها خواهند داد و امیدواریم که این اهمیت در محصول نهایی هم مشهود باشد و واقعا بین Beyond Good & Evil 2 و رقیب‌هایش تفاوت ایجاد کند. در حالی که بسیاری از بازی‌های روز به سمت آنلاین شدن پیش می‌روند و بعضی از کمپانی‌ها هم این مسیر را، مسیر بهتری می‌دانند، باید دید که یوبی سافت در قبال BG&E2 چه خواهد کرد. قطعا اگر بتواند یک بازی آنلاین موفق از آن بسازد، مورد سرزنش قرار نخواهد گرفت. خصوصا این که برای انجام بازی مجبور به همکاری و تعامل با دیگر بازیکنان دنیای بازی نخواهید بود. در بازی Beyond Good & Evil 2 برای جا به جایی‌های خود از وسایل نقلیه استفاده خواهید کرد. در کنار سفینه بزرگ و اصلی خود که کاپیتانی آن را بر عهده دارید، می‌توانید یک سفینه کوچک هم داشته باشید. بازی شما را از داشتن دو سفینه منع نخواهد کرد، به شرطی که سفینه دوم، یک سفینه کوچک باشد. سفینه کوچک‌تر را می‌توانید در کنار سفینه بزرگ خود پارک کنید. خود سفینه‌های بزرگ را هم می‌توانید در خانه یا گاراژ خود پارک کرده و آن ها را همان جا دستخوش تغییرات کنید. حتی وسایل نقلیه هم در بازی Beyond Good & Evil 2 قابل شخصی سازی هستند. اگر با وسیله نقلیه خود با سرعت بیش از اندازه وارد جو شوید، امکان سوختن آن وجود دارد! سازندگان این مورد را هم بسیار طبیعی و واقع گرایانه کار کرده‌اند و نتیجه‌اش را به زودی خواهیم دید. مراحل بازی شامل مسابقه دادن هم می‌شوند، این مسابقات را به کمک فضاپیمای خود انجام خواهید داد. و در نهایت شما می‌توانید وارد سفینه یا فضاپیمای دشمن هم شوید.

نکاتی که در مورد سفینه و به طور کلی وسایل نقلیه بازی خواندید احتمالا تمام آن چه که باید بدانیم نیستند، اما سازندگان اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار نداده‌اند. بنابراین ما هم مجبوریم که فعلا به چیزهایی که می‌دانیم اکتفا کنیم و منتظر اخبار بیشتر از سوی سازنده باشیم. برخی فضاپیماهای بازی قابلیت دریفت کردن و دور خوردن را هم دارند! در واقع در Beyond Good & Evil 2، سفینه‌ها حکم همان ماشین‌ها را دارند و همه کار را می توانید با آن ها انجام دهید. در مورد شخصی سازی این وسایل نقلیه احتمالا سوالاتی را در ذهن خود داشته باشید. برای پیدا کردن پاسخ مناسب هم باید منتظر اطلاعات بیشتر از سوی سازندگان و یا انتشار تریلری با محوریت شخصی‌سازی سفینه ها باشیم. گزینه دوم، محتمل به نظر می‌رسد و جای نگرانی نیست. با شناختی که از یوبی‌سافت داریم، می‌دانیم که این شرکت قطعا هر آن چه که بازیکن قبل از خریدن بازی نیاز دارد را به وی خواهد گفت. شما خواهید دانست که با چه عنوانی طرف هستید و چه قابلیت‌ها و توانایی‌هایی را در بازی خواهید داشت. البته در تریلر ۲۵ دقیقه ای منتشر شده، می‌توانید ببینید که وسایل نقلیه کوچک تر به چه ترتیب شخصی سازی می‌شوند. قابلیت گرفتن عکس در بازی هم وجود دارد. البته هنوز مطمئن نیستیم که آیا این تصاویر را می‌شود در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت یا خیر، ولی قطعا شما تصاویری گرفته‌اید را می‌توانید با دیگر بازیکنان به اشتراک بگذارید. به نظر نمی‌رسد که این قابلیت خیلی چشمگیر باشد و بیشتر حالت سرگرمی دارد. البته شاید هم هدفی پشت آن باشد که ما هنوز نمی‌دانیم. آخرین چیزی که در مورد بازی Beyond Good & Evil 2 می‌ خواهیم در موردش صحبت کنیم، بحث مبارزات یا Combat بازی خواهد بود و در پایان هم اگر نکته تکمیلی وجود داشته باشد قطعا آن را هم ذکر می‌کنیم. تمرکز بخش مبارزاتی بازی بیشتر روی مبارزات تن به تن و با سلاح‌های سرد است. همچنین استفاده کردن از تاکتیک مخفی‌کاری از جمله مواردی است که هرگز نباید در Beyond Good & Evil 2 آن را فراموش کنید. شخصیت اصلی بازی برای آنالیز کردن محیط دوربین ندارد و در عوض، از Spyglass خود استفاده می‌کند و به وسیله آن می‌تواند محیط را اسکن کرده و چیزهای زیادی را متوجه شود. مثلا متوجه خواهید شد که دی ان ای طرف مقابل شما دی ان ای یک انسان است یا خیر. همچنین از این طریق حرفه و شغل طرف مقابل را هم خواهید شناخت. به عنوان مثال اگر یک نگهبان را اسکن کنید به کلمه Security Guard برخورد خواهید کرد. در صورتی که همین کار را با یک دانشمند انجام دهید با کلمه Scientist مواجه خواهید شد. نوار سلامتی شما هم در بالای تصویر به نمایش در خواهد آمد. بخش مبارزاتی بازی به نظر آن قدر خوب نیست که بتواند نظر منتقدین را جلب کند. استفاده از کمبوهای موجود در بازی حداقل در تریلرها، آنقدر جذابیت ندارند. از طرفی دیگر، انیمیشن‌های بازی می‌توانستند بهتر باشند. بازی Beyond Good & Evil 2 طراحی شده تا شما با دوستانتان آن را تجربه کنید. بنابراین اگر تصمیم داشته باشید به صورت تک نفره وارد دنیای بازی شوید، کار بسیار سختی را در پیش خواهید داشت. درد تریلری که دیدیم، دشمنان شما زمانی که از سپر استفاده می‌کنند در مقابل ضربات به صورت صد در صد مقاومت نشان می‌دهند. این کار بازیکن را سخت می‌کند. البته شما هم توانایی‌های خاصی را خواهید داشت و می‌توانید از جت پک خود استفاده‌های زیادی ببرید. با این وجود شخصا نگران بخش مبارزات بازی هستم. بخشی که به نظر فاقد انعطاف پذیری کافی است.

عنوان Beyond Good & Evil 2 یکی از پروژه های بزرگ یوبی‌سافت است که احتمالا در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۰ منتشر می شود. البته می‌توان انتظار یک بتا از این بازی را تا اواخر سال جاری داشت. خود یوبی‌سافت می‌گوید که Beyond Good & Evil 2 اصلا یک ریسک نیست و یک بازی کاملا جاه‌طلبانه است. استودیو فرانسوی این عنوان را یکی از پروژه‌های عظیم خود می‌داند و البته راست هم می‌گوید. روی پروژه‌هایی بزرگی مثل Tom Clancy’s The Division نهایتا سه استودیو کار کرده‌اند و این رقم برای BG&E2 به پنج رسیده است. شعبه اصلی که روی این بازی کار می‌کند، استودیو یوبی سافت مون پلیه است که سابقه کار بر روی بازی‌های بزرگی مثل Assassin’s Creed Odyssey، Ghost Recon Wildands و همچنین نسخه اول Beyond Good & Evil را دارد. اگر می‌خواهید از شکست‌های این استودیو بدانید هم می‌توانم Assassin’s Creed Unity را برایتان مثال بزنم. شعبه بارسلونا هم موفقیت‌هایی مثل AC III و Watch Dogs و همین طور Tom Clancy’s Rainbow Six Siege را برای خود ثبت کرده است. سه شعبه دیگر یوبی سافت که در حال کار بر روی این بازی هستند کارنامه قابل ذکری ندارند و باید دید که همکاری این ۵ شعبه به کجا ختم خواهد شد. گمانه زنی هایی هم وجود دارد مبنی بر این که شاید شاهد انتشار این بازی برای کنسول‌های نسل بعد باشیم که البته بعید هم نیست. شاید Beyond Good and Evil 2 اولین بازی یوبی سافت برای نسل آینده باشد. به هر ترتیب مشخص است که زمان کوتاهی تا انتشار این بازی باقی نمانده و برای تجربه این بازی حالا حالاها باید صبر کنیم. Beyond Good & Evil 2 پتانسیل بسیار بالایی برای موفقیت دارد و باید دید که در نهایت تا چه اندازه از این پتانسیل خود استفاده خواهد کرد. نظر شما چیست؟ آیا به این بازی امیدوار هستید؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان پیرامون بازی Beyond Good & Evil 2 هستیم!

منبع متن: gamefa