شایعه: اطلاعات جدیدی از Borderlands 3 منتشر شد + جزئیات داستان

روز گذشته استودیوی بازیسازی گیرباکس سافتور (Gearbox Software) اقدام به انتشار نخستین تیزر از جدیدترین نسخه سری بازی‌های محبوب Borderlands کرد که موجب گمانه‌زنی‌های فراوانی شده است. اگرچه این ویدئو دقیقاً به حوادثی که در بازی Borderlands 3 روی می‌دهد، اشاره ندارد، اما مشخص است که فاجعه‌ای در راه است. البته، شاید این تیزر هیچ […]

روز گذشته استودیوی بازیسازی گیرباکس سافتور (Gearbox Software) اقدام به انتشار نخستین تیزر از جدیدترین نسخه سری بازی‌های محبوب Borderlands کرد که موجب گمانه‌زنی‌های فراوانی شده است. اگرچه این ویدئو دقیقاً به حوادثی که در بازی Borderlands 3 روی می‌دهد، اشاره ندارد، اما مشخص است که فاجعه‌ای در راه است. البته، شاید این تیزر هیچ ارتباطی به بازی Borderlands 3 نداشته باشد و به نسخه‌ی دیگری از جهان پاندورا (Pandora) اشاره داشته باشد. هرچه باشد، در پنل گیرباکس در رویداد PAX East که امروز آغاز به کار می‌کند، از این موضوع مطلع خواهیم شد. با این حال، به تازگی جزئیات تازه‌ای از جدیدترین نسخه‌ی این سری منتشر شده است.

قبل از اینکه به بررسی این جزئیات بپردازیم باید به این نکته اشاره کنیم که این اطلاعات توسط یکی از کاربران وب‌سایت ۴Chan منتشر شده که پیش از اطلاعات زیادی را صنعت بازی‌های ویدئویی لو داده است. اما طبیعی‌ست که نباید آن‌ها را قطعی دانست و باید به دید یک شایعه به این خبر نگاه کرد.

بر اساس این شایعه، داستان Borderlands 3 پنج سال پس از وقایع عنوان Borderlands 2 جریان دارد. تینی تینا (Tiny Tina)، که اینک به فردی بالغ تبدیل شده است، و پاتریسیا تنیس (Patricia Tannis) شخصیت‌های مهم این بازی خواهند بود و شاهد بازگشت شخصیت‌های قدیمی نیز خواهیم بود. Handsome Jack از جمله‌ی این شخصیت‌هاست که این بار، هوش مصنوعی اصلی این بازی خواهد بود.

این اطلاعات با شایعه‌های پیشین که به محوریتِ Vault Hunters اشاره داشتند، همراستاست. از جمله شخصیت‌های بازی Borderlands 3 می‌توان به Flak the Beastmaster، که توانایی خلق مخلوقاتی را دارد که می‌توانند در کنارش مبارزه کنند، «مردی مسن همانند بتمن» که از پول و تکنولوژی برای مبارزه با دشمنان استفاده می‌کند، شخصیت بزن بهادرِ Siren که از برخی جهات به Brick شباهت دارد، و شخصیت زن Valdof که در دموی تکنیکی این عنوان در سال ۲۰۱۷ میلادی دیدیم، اشاره کرد.

هوش‌های مصنوعی‌ این بازی اگر به بازی‌باز نزدیک باشند می‌توانند به احیای او بپردازند و همچنین می‌توان بخش‌های مختلف سلاح‌ها را تغییر داد. در این شایعه آمده است که شخصیت اصلی بازی Borderlands 3، دوقلوهای کایلپسو (Calypso Twins) خواهند بود که نسخه‌ی زن و مرد سیرن هستند. آن‌ها رئیس فرقه‌ای تحت عنوان The Children of the Vault هستند.

علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد که بازی‌باز می‌تواند بین سیاره‌های مختلف سفر کند. یکی از این سیاره‌ها Promethea است که بخش مهمی از Borderlands محسوب می‌شود. البته که پاندورا نیز در این بازی حضور دارد. شایان ذکر است که تمامی این اطلاعات تا پیش از اعلام رسمی گیرباکس، ارزش خاصی ندارند.

بازی Borderlands 3 احتمالاً امروز برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی معرفی گردد. با گیمفا برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره، همراه باشید.

منبع متن: gamefa