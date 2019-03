عناوین رایگان ماه آوریل PlayStation Plus مشخص شدند

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وب سایت dualshockers، به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، Sony بازی‌هایی را که قرار است در ماه آوریل برای کاربران PlayStation Plus رایگان کند، معرفی کرد. بازی‌های Conan Exiles و The Surge، بازی‌های رایگان این ماه PlayStation Plus هستند. این بازی‌ها قرار است برای دارندگان کنسول PS4 که اکانت PlayStation Plus دارند، رایگان شود. در ماه گذشته نیز دو بازی Call of Duty: Modern Warfare Remastered و The Witness رایگان شدند.

در بازی Conan Exiles هر کس برای زنده ماندن در دنیای بازی باید هر کاری را که می‌تواند انجام دهد. شکار کردن، ساختن پناهگاه، نجات از شرایط آب و هوایی سخت و همه‌ی این موارد در دنیای بازی از ملزومات زنده ماندن در دنیای وسیع و پهناور بازی است. The Surge نیز یک بازی شوتر سوم شخص علمی تخیلی است که در آن باید به جنگ دشمنان خود در دنیای بزرگ بازی بروید و در این راه نیز باید سلاح‌های جدیدی را بسازید و از آن‌ها استفاده کنید. البته هنوز مشخص نشده که کدامیک از نسخه‌های standard edition یا the augmented edition این بازی قرار است رایگان شود و باید منتظر بمانیم.

Sony ارائه‌ی بازی‌های رایگان را از طریق PlayStation Plus برای PS3 و PS Vita متوقف کرده و به همین دلیل نیز در این ماه تنها شاهد دو بازی رایگان هستیم.

حال نظر شما در مورد بازی‌هایی که این ماه رایگان شدند، چیست؟ لطفا نظر خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame