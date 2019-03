در طی یک اقدام نسبتاً غافلگیر کننده، استودیوی مانولیث سافت (Monolith Soft) به تازگی توئیت جدیدی را با هدف استخدام توسعه دهندگان با استعداد منتشر کرده است. اما نکته‌ی جالب این است که آگهی مذکور به سری The Legend of Zelad اختصاص دارد. طبق توئیت منتشر شده، این استودیو به دنبال استخدام افراد جدید برای […]

در طی یک اقدام نسبتاً غافلگیر کننده، استودیوی مانولیث سافت (Monolith Soft) به تازگی توئیت جدیدی را با هدف استخدام توسعه دهندگان با استعداد منتشر کرده است. اما نکته‌ی جالب این است که آگهی مذکور به سری The Legend of Zelad اختصاص دارد.

طبق توئیت منتشر شده، این استودیو به دنبال استخدام افراد جدید برای سمت‌های طراح فنی، برنامه نویس، برنامه ریز، طراح و پشتیبانی مدریتی است. البته باید در نظر داشته باشید که این استودیو در گذشته برروی دو نسخه از این مجموعه‌ی محبوب یعنی عناوین The Legend of Zelda: Breath of the Wild و The Legend of Zelda: Skyward Sword نیز کار کرده است؛ برای مثال، مانولویث سافت وظیفه‌ی طراحی نقشه‌ی جدیدترین بازی این سری تحسین شده را به عهده داشت.

در سال ۲۰۱۷ آقای ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه کننده‌ی سری، اعلام کرد که کار برروی ساخت نسخه‌ی جدید مجموعه آغاز شده است. علاوه بر این، نینتندو نیز مدتی پیش آگهی استخدامی جدیدی را برای این بازی منتشر کرد.

حال اگر به بخش استخدامی‌های وب‌سایت مانولیث سافت نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که این استودیو در حال حاضر سه آگهی جداگانه را به اشتراک گذاشته است. همان‌طور که از پیش می‌دانستیم، این توسعه دهنده قصد توسعه‌ی یک آی‌پی جدید و دنباله‌ی مستقیم یا معنوی Xenoblade را در برنامه‌ی خود دارد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است؛ آیا مانولویث سافت وظیفه‌ی توسعه‌ی نسخه‌ی بعدی سری The Legend of Zelda را نیز به عهده خواهد داشت یا این‌که شاهد همکاری این استودیو با تیم اصلی توسعه‌ی دهنده‌ی مجموعه در Nintendo EPD خواهیم بود؟

در نهایت باید بگوییم که طبق شایعات منتشر شده، نسخه‌ی بعدی The Legend of Zelda در تاریخ ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد.

