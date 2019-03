Borderlands 3 رسما رونمایی شد؛ اولین تریلر بازی را ببینید

شرکت بازی‌سازی «گیرباکس» (Gearbox)، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «سرزمین‌های مرزی» (Borderlands) در قالب یک مراسم ساعتی پیش رسما از قسمت سوم این مجموعه بازی‌ها رونمایی کرد. بازی Borderlands 3 از نظر روند و ساختار، دنباله‌روی دو قسمت قبل است و این طور که به نظر می‌رسد می‌توانیم انتظار یک اکشن اول شخص نقش‌آفرینی درست و درمان دیگر را از این مجموعه داشته باشیم.

قسمت سوم بازی Borderlands در حالی رونمایی می‌شود که یکی دو هفته است شرکت گیرباکس از حضور در رویداد PAX East امسال می‌گوید؛ طوری که کم و بیش از رونمایی Borderlands 3 مطمئن شده بودیم. با این حال، تیزر کوتاه دیروز بود که به خوبی از آنچه باید از بازی انتظار داشتیم خبر داد.

اگر تیزر بازی را ندیده‌اید، پیش از هر چیز پیشنهاد می‌کنیم در ادامه نگاهی به آن بیاندازید.

مراسم ساعت گذشته‌ی شرکت گیرباکس پیش از رونمایی از بازی Borderlands 3 تعدادی غافلگیری دیگر هم داشت. این شرکت که چند وقتی است به استودیوهای بازی‌سازی مستقل در انتشار بازی کمک می‌کند، از همکاری‌های جدیدشان صحبت جدید کرد و یکی دو بازی مستقل جدید نشان داد؛ بازی‌هایی مثل Risk of Rain 2 یا بازی واقعیت مجازی Trover Saves the Universe.

سپس شاهد رونمایی نسخه‌ی سوییچ بازی Bulletstorm بودیم.

گیرباکس از یک بازی کارتی در دنیای Borderlands رونمایی کرد و هم‌چنین گفت که بسته‌ی Borderlands: The Handsome Collection برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو آپدیت خواهد شد؛ یعنی می‌توان بازی‌های Borderlands 2 و Borderlands: The PreSequel را با وضوح تصویر ۴K تجربه کرد.

قسمت اول بازی Borderlands هم در قالب نسخه‌ای به اسم Borderlands: Game of the Year Edition به پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر خواهد آمد. این نسخه بازسازی شده و چه از نظر گرافیکی و چه از نظر گیم‌پلی، پیشرفت کرده است. کسانی که نسخه‌ی معمولی بازی را روی استیم دارند، به صورت رایگان این نسخه جدید را دریافت خواهند کرد.

با تمام این اوصاف، بزرگترین اتفاق مراسم استودیوی گیرباکس، رونمایی از بازی Borderlands 3 بود.

همانطور که در تیزر کوتاه روز قبل دیده بودیم، بازی قرار است جمعیتی بزرگ از شخصیت‌های محبوب این سری را در خود جای دهد؛ طوری که حتی شخصیت‌های بازی Tales from the Borderlands هم بخشی از قصه‌ی Borderlands 3 خواهند بود. شخصیت‌هایی قدیمی مثل «مایا»، «مارکوس» یا حتی «تاینی تینا» هم در بازی حضور دارند. با توجه به اینکه تینا دیگر کوچک نیست، می‌توانیم مطمئن باشیم که قصه‌ی بازی سال‌ها بعد از قسمت دوم روی می‌دهد.

چهار کلاس مختلف بازی با شخصیت‌های و قدرت‌هایی کاملا جدید جدید سر جای خود هستند و همانطور که از یک بازی Borderlands انتظار می‌رود، بازی پر از اسلحه خواهد بود. در واقع آن‌قدر به سلاح‌ها شخصیت داده شده است که در تریلر بازی می‌بینیم که حتی تفنگ‌ها پا دارند و راه هم می‌روند.

تاریخ عرضه‌ی بازی مشخص نیست و حرفی هم از پلتفرم‌ها زده نشده، ولی مطمئنا با همان سه پلتفرم معمول یعنی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر طرف هستیم.

قرار است در روز سوم آوریل، یعنی سه چهار روز دیگر، بیشتر درباره‌ی بازی بشنویم.

تریلر رونمایی بازی Borderlands 3 را می‌توانید در ادامه ببینید.

