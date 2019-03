فروش بسیار خوب Sekiro در هفته اول انتشار

بازی Sekiro: Shadows Die Twice موفق شد تا در هفته اول انتشار جایگاه نخست پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا را تصاحب کند. آمار فروش بازی‌ها نشان می‌دهد که این هفته رقابت نزدیک و سختی را در اول جدول شاهد بودیم؛ جدیدترین ساخته استودیو فرام‌سافت‌ور آنقدر خوب عمل کرد که توانست The Division 2 را به رتبه دوم بکشاند و جایگار اول را به دست بیاورد.

Sekiro بهترین فروش را روی پلی‌استیشن۴ داشته است؛ تقریبا ۸۰ درصد فروش بازی به این پلتفرم اختصاص دارد.

طبق معمول هر هفته، بازی‌های نام‌آشنایی در جدول به چشم می‌خورند که از جمله آن‌ها می‌توان به FIFA 19 (رتبه سوم)، GTA V (رتبه چهارم) و Red Dead Redemption 2 (رتبه چهارم) اشاره کرد. قسمت پنجم بتلفیلد هم توانست دوباره در بین ۴۰ بازی اول قرار بگیرد و رتبه هجدهم را به دست بیاورد؛ یکی از دلایل این امر را می‌توان اضافه شدن حالت بتل‌رویال بازی دانست. استودیو دایس همین هفته بعد از مدت‌ها انتظار حالت Firestorm را برای اثر خود منتشر کرد. به جز Sekiro این هفته بازی جدید دیگری نداشتیم.

Sekiro بهترین فروش را روی پلی‌استیشن۴ داشته است؛ تقریبا ۸۰ درصد فروش بازی به این پلتفرم اختصاص دارد. نسخه ایکس‌باکس و کامپیوتر هم به ترتیب ۲۰ درصد و ۱ درصد فروش داشتند.

بعد از انتشار Dark Souls 3 در سال ۲۰۱۶ این اولین باری است که یکی از ساخته‌های استودیو فرام‌سافت‌ور در رتبه اول جدول قرار می‌گیرد. با این حال سکیرو تقریبا نصف قسمت سوم دارک‌سولز فروش داشته است. البته باید توجه داشت که مجموعه دارک‌سولز به مراتب معروف‌تر است و طرفداران بیش‌تری در سراسر دنیا دارد. در مقایسه‌ای دیگر هم باید بگوییم که فروش سکیرو تقریبا ۳۰ درصد کم‌تر از Bloodborne – دیگر ساخته فرام‌سافت‌ور – بوده است. هرچند این بازی‌ها کاملا متفاوت هستند و بازار صنعت هم در سه سال اخیر تغییرات زیادی به خود دیده است. با معیارهای فروش فیزیکی جدول بریتانیا، سکیرو عملکرد قابل‌قبولی از خود به جای گذاشته است.

فروش The Division 2 هم نسبت به هفته اول ۴۶ درصد کاهش داشته است.

در بخش زیر می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا در هفته گذشته را ببینید:

Sekiro: Shadows Die Twice The Division 2 FIFA 19 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe The LEGO Movie 2 Videogame Forza Horizon 4 Far Cry New Dawn New Super Mario Bros U Deluxe

منبع: Gamesindustry

The post فروش بسیار خوب Sekiro در هفته اول انتشار appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala