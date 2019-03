شایعه: عرضه دو مدل جدید از سوییچ تا تابستان امسال

به گزارش وال‌استریت ژورنال، نینتندو در مراسم E3 امسال دو مدل جدید نینتندو سوییچ معرفی خواهد کرد.

یکی از مدل‌ها همان نسخه قدرتمند و ارتقا یافته سوییچ است که برای بازی‌کنندگان مشتاق و حرفه‌ای ساخته شده. با وجود این وال‌استریت ژورنال ادعا می‌کند که نباید آن را با کنسول‌هایی مثل ایکس‌باکس‌وان ایکس یا پلی‌استیشن۴ پرو مقایسه کرد چرا که آنقدرها هم قدرتمند نیست. علاوه بر این، طبق گزارش منتشر شده تعدادی از سازندگان و تامین‌کنندگان سخت‌افزار نمونه اولیه کنسول را دیده‌اند.

مدل دوم هم برای بازی‌کنندگان ساده ساخته شده و قیمت کم‌تری دارد. به گفته منابع، این مدل قرار است راه ۳DS را در پیش بگیرد و نینتندو بازار مشابهی را برای آن در نظر گرفته است.

یکی از گزارشگران وال‌استریت ژورنال ادعا کرده سخت‌افزار جدید کنسول نسبت به نمونه حال حاضر کاملا متفاوت خواهد بود و هواداران با دیدن آن قطعا شگفت‌زده خواهند شد.

یکی دیگر از منابع هم اشاره کرد که نینتندو برنامه دارد در مراسم E3 از این دو مدل رونمایی کند و طی چند ماه آینده، آن‌ها را روانه بازار نماید. مدت‌هاست که شایعه مدل قدرتمند نینتندو سوییچ به گوش می‌رسد و پیش از این سایت‌های زیادی این خبر را به اشتراک گذاشته بودند.

در حال حاضر نینتندو اهداف بزرگی در سر دارد و می‌خواهد تا پایان سال مالی، فروش کنسول خود را به ۳۸ میلیون دستگاه برساند. به گفته تعدادی از تحلیل‌گران صنعت بازی، نینتندو هدف بزرگی برای خود انتخاب کرده و نمی‌تواند به آن برسد.

نینتندو تا پایان ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۸ موفق شده بود تا ۳۲.۲۷ میلیون دستگاه بفروشد.

