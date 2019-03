بتسدا به استیم بازگشت

این روزها رقابت استیم و فروشگاه اپیک‌گیمز بسیار جنجالی شده و هر روز منتظریم تا اخبار جدیدی از سوی این دو فروشگاه بشنویم. اپیک معمولا هر چند وقت یک‌بار خبر انحصاری شدن اثری را اعلام می‌کند و سعی دارد به هر ترتیبی، کاربران کامپیوتر را به سمت خود بکشاند. با این همه، شرکت ولو تا به حال حرکت جدی و جالب‌توجه‌ای برای مقابله با اپیک انجام نداده بود. حال به‌تازگی با خبر شدیم که بتسدا قصد دارد تمام بازی‌های آینده خود را روی فروشگاه استیم هم عرضه کند. نکته قابل توجه این است که بتسدا مشخص نکرد که آیا آن‌ها استیم را به عنوان تنها فروشگاه انتخاب کرده‌اند یا آثار خود را برای اپیک استور هم منتشر می‌کنند.

بتسدا: اواخر امسال بازی Fallout 76 را به استیم می‌آوریم.

بتسدا در صفحه توییتر خود چنین گفت: «با رضایت و خرسندی اعلام می‌کنیم که بازی‌های Rage 2 ،Wolfenstein: Youngblood ،Wolfenstein: Cyberpilot و Doom Eternal در کنار فروشگاه خودمان، روی استیم هم عرضه می‌شوند. همچنین اواخر امسال بازی Fallout 76 را به استیم می‌آوریم.»

جدیدا تعداد زیادی از شرکت‌ها با وجود محبوبیت و حاکمیت استیم در بازار بازی کامپیوترها، فروشگاه اپیک گیمز را برای انتشار آثار خود انتخاب کرده‌اند. برای مثال می‌توان به The Division 2 و Metro: Exodus اشاره کرد که برای مدت نسبتا زیادی در انحصار این فروشگاه قرار دارند. از بازی‌های آینده هم Control و ساخته‌های کوانتیک دریم روی اپیک گیمز منتشر می‌شوند.

فروشگاه اپیک در دسامبر سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و از آن زمان با انحصاری کردن و ارائه بازی‌های رایگان سعی داشت کاربران را به سوی خود جذب کند؛ Oxenfree از جمله جدیدترین بازی‌هایی که این فروشگاه رایگان کرده. علاوه بر این، اپیک در مقایسه با استیم سهم کم‌تری از فروش را برای خود برمی‌دارد. شاید یکی از اصلی‌‌ترین دلایل موفقیت فروشگاه همین مورد باشد. در سمتی دیگر استیم کاربران بسیار زیادی دارد و تقریبا هر کسی که از کامپیوتر برای تجربه بازی‌ها استفاده می‌کند، با استیم آشنایی دارد.

