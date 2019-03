سونی اعلام کرد که هدست پلی‌استیشن وی‌آر توانسته عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد و در مدتی که عرضه شده، فروش خوبی داشته باشد. این شرکت در وبلاگ خود آمار دقیق فروش هدست را مشخص کرد.

سید شومن، مدیر رسانه‌های اجتماعی سونی، در پستی نوشت: «مشتاقانه اعلام می‌کنیم که ما رسما تا تاریخ ۳ مارچ ۲۰۱۹ بیش‌تر از ۴.۲ میلیون هدست پلی‌استیشن وی‌آر در سرتاسر جهان به فروش رسانده‌ایم. از هواداران برای پشتیبانی حیرت‌انگیزشان و کمکی که در جهت دستیابی به این نقطه عطف کردند، سپاسگزاریم.»

توجه داشته باشید که منظور شومن تعداد نسخه‌هایی که روانه بازار شده‌اند، نیست. بلکه ۴.۲ میلیون نفر این دستگاه را خریداری کرده‌اند.

از بین تمام خریداران کنسول پلی‌استیشن ۴ فقط حدود پنج درصد هدست پلی‌استیشن وی‌آر را هم تهیه کرده‌اند.

با اعلام این خبر دیگر می‌توان مطمئن شد که پلی‌استیشن وی‌آر حالا دیگر یکی از پرچمداران بازار هدست‌های واقعیت‌مجازی به شمار می‌رود. با این حال شرکت‌های فیس‌بوک و اچ‌تی‌سی هنوز آمار دقیق فروش هدست‌های خود را اعلام نکرده‌اند. با اینکه اطلاعات رسمی‌ای را در دست نداریم اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که سونی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ حدود ۴۶۳ هزار هدست را روانه بازار کرده است. فیس‌بوک (Oculus Rift) و اچ‌تی‌سی (HTC Vive) هرکدام در این دوره به ترتیب تنها ۳۰۰ هزار و ۲۳۰ هزار هدست را عرضه کردند.

البته محبوبیت سونی در بازار بازی‌های ویدیویی سبب شده تا افراد بیش‌تری به سمت این هدست جذب شوند. همچنین برخلاف نمونه‌های مشابه که نیاز به کامپیوترهای قدرتمند و مجهز دارند، برای تجربه پلی‌استیشن وی‌آر تنها باید یک کنسول پلی‌استیشن۴ در اختیار داشته باشید. علاوه بر این، سونی با استودیوهای زیادی در سراسر جهان ارتباط دارد که هر کدام آثار انحصاری و سرگرم‌کننده‌ای را برای این هدست تولید می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به بازی‌های Tetris Effect و Resident Evil 7 اشاره کرد. استودیوهای داخلی سونی هم تاکنون بازی‌های زیادی را برای این هدست ساخته‌اند که معروف‌ترین‌شان Astro Bot: Rescue Mission است؛ خیلی‌ها باور دارند که این اثر بهترین بازی‌ای است که تاکنون برای هدست‌های واقعیت مجازی ساخته شده.

همان‌طور که چند روز پیش خبر داده بودیم، سونی برنامه زنده State of Play را برگزار کرد. در این برنامه، چند بازی جدید برای پلی‌استیشن وی‌آر رونمایی شد و تاریخ عرضه تعدادی از بازی‌ها مشخص شدند. سونی اعلام کرد پیش از پایان سال میلادی، ۱۴ بازی جدید برای هدست عرضه می‌شوند که از جمله آن‌‌ها می‌توان به Blood & Truth اشاره کرد. این بازی در تاریخ ۷ خرداد عرضه می‌شود و London Studios وظیفه ساخت آن را برعهده دارد.

حالت واقعیت مجازی No Man’s Sky هم در تابستان امسال برای دارندگان هدست پلی‌استیشن در دسترس قرار می‌گیرد.

