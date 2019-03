شرکت سونی در خبری اعلام کرد که از شروع ماه آینده، فروش نسخه دیجیتالی بازی‌های پلی‌استیشن۴ در خرده‌فروشی‌ها متوقف می‌شود. در ابتدا یکی از کاربران توییتر با نام Wario64 این خبر را به نقل از کارکنان فروشگاه گیم‌استاپ به اشتراک گذاشت.

بر این اساس، از اولین روز ماه آپریل بازی‌های دیجیتالی پلی‌استیشن۴ تنها از طریق فروشگاه PSN قابل خریداری هستند. خرده‌فروشی‌هایی مثل گیم‌استاپ هم می‌توانند همچنان به فروش بسته‌های ‌الحاقی، سیزن پس‌ها و ارزهای مجازی – شامل گیفت‌کارت‌ها – ادامه دهند. به جز فروشگاه گیم‌استاپ، سایر خرده‌فروشی‌ها هم شامل این تغییرات می‌شوند.

کد دیجیتالی بازی‌ها در کشور ما هم به فروش می‌رسیدند و معمولا نسبت به نسخه فیزیکی یا گیفت‌کارت‌ها، قیمت کم‌تری داشتند. کاربران می‌توانستند با وارد کردن این کد در فروشگاه پلی‌استیشن، بازی موردنظر خود را دریافت کنند.

انتظار می‌رود که کدهای موجود در بازار تا پایان ماه آینده به صورت کامل غیرفعال شوند. در نتیجه، آن دسته از افرادی که کد دیجیتالی بازی‌ها را از گیم‌استاپ پیش‌خرید کرده‌اند بهتر است سفارش خود را به نسخه فیزیکی تغییر دهند.

البته در این بین دو استثنا وجود دارد. از آنجایی که چیزی به انتشار Days Gone و Mortal Kombat 11 باقی نمانده، این تغییرات شامل حال این دو بازی نمی‌شوند.

تاکنون تنها سونی این تصمیم را اتخاذ کرده. مایکروسافت و نینتندو همچنان به فروش بازی‌های دیجیتالی از طریق خرده‌فروشی‌ها ادامه می‌دهند.

